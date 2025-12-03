Alchemist Ai

Alchemist AI — Volatiliteyi istikrarlı kazanca dönüştüren EA

Alchemist AI şu prensibe dayanır:
“Piyasa kaosunu yapıya dönüştürmek — tıpkı bir simyacının ham maddeyi altına dönüştürmesi gibi.”

XAUUSD için tasarlanan bu EA, gizli likidite bölgelerini, fraktal dengesizlikleri ve çoklu pattern onaylarını tespit ederek yüksek doğrulukta işlem girişleri sağlar.

Temel özellikler

  • Özel piyasa dönüşüm modeli

  • Mum formasyonları, grafik yapıları ve uyumsuzluk sinyalleri

  • ATR destekli SL/TP

  • Sermaye korumalı geri kazanım ölçekleme

  • Maksimum düşüşte otomatik kapanma

  • Yeni başlayanlara uygun, profesyonellere güçlü

Teknik detaylar

  • Sembol: XAUUSD

  • Zaman dilimi: H1

  • Risk: %1 (ayarlanabilir)

  • Minimum depozito: $500 (önerilen $1000+)

  • Kaldıraç: 1:50+ (1:100+ ideal)

  • Hesap türü: ECN / RAW

  • VPS: önerilir


