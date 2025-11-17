Line Chart Signals PRO

Line Chart PRO EA è uno strumento versatile di avvisi di segnale che visualizza linee di segnale personalizzabili direttamente sul tuo grafico. Sposta e posiziona semplicemente queste linee ovunque sul grafico per impostare i tuoi livelli di prezzo desiderati. Quando il prezzo tocca o attraversa le tue linee posizionate, riceverai avvisi popup istantanei, tenendoti informato sui movimenti importanti del mercato senza monitoraggio costante del grafico. Perfetto per i trader che desiderano una gestione dei segnali visiva e flessibile con notifiche in tempo reale.

