Sessions Panel PRO

Indicatore di Trading Multi-Sessione con Rilevamento dei Punti di Swing

Questo potente indicatore MT4 visualizza le quattro principali sessioni di trading (Sydney, Tokyo, Londra e New York) direttamente sul tuo grafico con confini visivi chiari. Identifica e segna automaticamente massimi e minimi di swing, con l'opzione di passare tra rilevamento automatico e posizionamento manuale per una personalizzazione precisa.

Caratteristiche principali:

  • Visualizzazione delle sessioni di trading: Riquadri visivi che evidenziano le sessioni di Sydney, Tokyo, Londra e New York con colori e trasparenza personalizzabili
  • Rilevamento di massimi/minimi di swing: Identificazione automatica intelligente dei punti di swing chiave o modalità manuale per livelli definiti dal trader
  • Avvisi pop-up di segnale: Notifiche in tempo reale quando il prezzo attraversa i confini delle sessioni o tocca i livelli di massimi/minimi di swing
  • Linee di segnale orizzontali: Livelli di supporto e resistenza chiaramente contrassegnati in ogni punto di swing che si estendono attraverso il grafico
  • Avvisi personalizzabili: Scegli quali segnali attivano notifiche pop-up (aperture di sessione, rotture di livelli di swing, o entrambi)

Perfetto per i trader che vogliono capitalizzare sulla volatilità delle sessioni, identificare livelli chiave di supporto/resistenza e ricevere avvisi istantanei quando il prezzo raggiunge zone critiche. Funziona su tutti i timeframe e coppie di valute.


Line Chart Signals PRO
Ivar Uibukant
Utilità
Line Chart PRO EA è uno strumento versatile di avvisi di segnale che visualizza linee di segnale personalizzabili direttamente sul tuo grafico. Sposta e posiziona semplicemente queste linee ovunque sul grafico per impostare i tuoi livelli di prezzo desiderati. Quando il prezzo tocca o attraversa le tue linee posizionate, riceverai avvisi popup istantanei, tenendoti informato sui movimenti importanti del mercato senza monitoraggio costante del grafico. Perfetto per i trader che desiderano una ges
