Sessions Panel PRO

Indicatore di Trading Multi-Sessione con Rilevamento dei Punti di Swing

Questo potente indicatore MT4 visualizza le quattro principali sessioni di trading (Sydney, Tokyo, Londra e New York) direttamente sul tuo grafico con confini visivi chiari. Identifica e segna automaticamente massimi e minimi di swing, con l'opzione di passare tra rilevamento automatico e posizionamento manuale per una personalizzazione precisa.

Caratteristiche principali:

Visualizzazione delle sessioni di trading: Riquadri visivi che evidenziano le sessioni di Sydney, Tokyo, Londra e New York con colori e trasparenza personalizzabili

Riquadri visivi che evidenziano le sessioni di Sydney, Tokyo, Londra e New York con colori e trasparenza personalizzabili Rilevamento di massimi/minimi di swing: Identificazione automatica intelligente dei punti di swing chiave o modalità manuale per livelli definiti dal trader

Identificazione automatica intelligente dei punti di swing chiave o modalità manuale per livelli definiti dal trader Avvisi pop-up di segnale: Notifiche in tempo reale quando il prezzo attraversa i confini delle sessioni o tocca i livelli di massimi/minimi di swing

Notifiche in tempo reale quando il prezzo attraversa i confini delle sessioni o tocca i livelli di massimi/minimi di swing Linee di segnale orizzontali: Livelli di supporto e resistenza chiaramente contrassegnati in ogni punto di swing che si estendono attraverso il grafico

Livelli di supporto e resistenza chiaramente contrassegnati in ogni punto di swing che si estendono attraverso il grafico Avvisi personalizzabili: Scegli quali segnali attivano notifiche pop-up (aperture di sessione, rotture di livelli di swing, o entrambi)

Perfetto per i trader che vogliono capitalizzare sulla volatilità delle sessioni, identificare livelli chiave di supporto/resistenza e ricevere avvisi istantanei quando il prezzo raggiunge zone critiche. Funziona su tutti i timeframe e coppie di valute.