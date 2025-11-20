Trade Manager Ultra è uno strumento di gestione del trading completo tutto-in-uno per MT4 che semplifica e migliora la tua esperienza di trading. Questo potente EA fornisce il controllo completo sulle tue operazioni di trading con un'interfaccia intuitiva.

Caratteristiche principali:

Esecuzione di operazioni con un clic - Entra istantaneamente in posizioni di acquisto e vendita con un solo clic

Posizionamento ordini avanzato - Imposta facilmente ordini pendenti Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit e Sell Limit

Gestione intelligente delle posizioni - Chiudi singole operazioni o tutte le posizioni simultaneamente

Stop trailing automatizzato - Proteggi i profitti con funzionalità di trailing stop personalizzabile

Calcolo intelligente dei lotti - Calcolatore integrato della dimensione del lotto basato sulla percentuale di rischio e sul saldo del conto

Statistiche in tempo reale - Monitora le tue performance di trading con tracciamento dal vivo di profitti/perdite e statistiche complete delle operazioni

Strumenti di gestione del rischio - Imposta livelli di take profit e stop loss con precisione

Trade Manager Ultra ottimizza il tuo flusso di lavoro di trading, elimina i calcoli manuali e ti aiuta a mantenere una gestione del rischio disciplinata. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo indicatore ti offre capacità di gestione del trading di livello professionale a portata di mano.

Perfetto per: Day trader, swing trader e chiunque desideri migliorare l'efficienza del trading e il controllo del rischio su MT4.