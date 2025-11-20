Trade Manager Ultra

Trade Manager Ultra è uno strumento di gestione del trading completo tutto-in-uno per MT4 che semplifica e migliora la tua esperienza di trading. Questo potente EA fornisce il controllo completo sulle tue operazioni di trading con un'interfaccia intuitiva.

Caratteristiche principali:

Esecuzione di operazioni con un clic - Entra istantaneamente in posizioni di acquisto e vendita con un solo clic
Posizionamento ordini avanzato - Imposta facilmente ordini pendenti Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit e Sell Limit
Gestione intelligente delle posizioni - Chiudi singole operazioni o tutte le posizioni simultaneamente
Stop trailing automatizzato - Proteggi i profitti con funzionalità di trailing stop personalizzabile
Calcolo intelligente dei lotti - Calcolatore integrato della dimensione del lotto basato sulla percentuale di rischio e sul saldo del conto
Statistiche in tempo reale - Monitora le tue performance di trading con tracciamento dal vivo di profitti/perdite e statistiche complete delle operazioni
Strumenti di gestione del rischio - Imposta livelli di take profit e stop loss con precisione

Trade Manager Ultra ottimizza il tuo flusso di lavoro di trading, elimina i calcoli manuali e ti aiuta a mantenere una gestione del rischio disciplinata. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo indicatore ti offre capacità di gestione del trading di livello professionale a portata di mano.

Perfetto per: Day trader, swing trader e chiunque desideri migliorare l'efficienza del trading e il controllo del rischio su MT4.


Altri dall’autore
Line Chart Signals PRO
Ivar Uibukant
Utilità
Line Chart PRO EA è uno strumento versatile di avvisi di segnale che visualizza linee di segnale personalizzabili direttamente sul tuo grafico. Sposta e posiziona semplicemente queste linee ovunque sul grafico per impostare i tuoi livelli di prezzo desiderati. Quando il prezzo tocca o attraversa le tue linee posizionate, riceverai avvisi popup istantanei, tenendoti informato sui movimenti importanti del mercato senza monitoraggio costante del grafico. Perfetto per i trader che desiderano una ges
Sessions Panel PRO
Ivar Uibukant
Utilità
Indicatore di Trading Multi-Sessione con Rilevamento dei Punti di Swing Questo potente indicatore MT4 visualizza le quattro principali sessioni di trading (Sydney, Tokyo, Londra e New York) direttamente sul tuo grafico con confini visivi chiari. Identifica e segna automaticamente massimi e minimi di swing, con l'opzione di passare tra rilevamento automatico e posizionamento manuale per una personalizzazione precisa. Caratteristiche principali: Visualizzazione delle sessioni di trading: Riquadri
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione