Apollo Price Action System
- Indicatori
- Oleg Rodin
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 27 ottobre 2025
- Attivazioni: 20
Apollo Price Action System è un indicatore completamente basato sul principio Price Action. L'indicatore fornisce un segnale di acquisto o vendita non appena si formano le condizioni per entrare nel mercato secondo la strategia dell'indicatore. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading di base o come aggiunta al proprio sistema di trading. L'indicatore può funzionare con qualsiasi intervallo di tempo, ma si consiglia di utilizzare D1.
Questo indicatore è molto facile da usare. Devi solo seguire i segnali. L'indicatore mostra le linee di tendenza sul grafico, nonché i punti di ingresso del mercato e il livello di Stop Loss. Per bloccare i profitti, puoi utilizzare un rapporto rischio/rendimento di 1:2 o migliore. Puoi anche combinare questo indicatore con livelli di supporto e resistenza per ottenere i migliori risultati.
Scrivetemi dopo l'acquisto. Ti fornirò indicatori aggiuntivi assolutamente gratuiti. Ti aiuteranno a ottenere il massimo dal tuo sistema.
Ti auguro di fare trading di successo!
