Murrey Math Volume and Market Profile

Un sistema di trading professionale completo in un unico indicatore.

Integra Murrey Math, Market Profile, Volume Profile e moduli Forbex per una lettura chiara e affidabile del mercato.

  • Livelli Murrey Math e struttura del prezzo
  • Profili giornalieri, settimanali e mensili
  • Volume per prezzo (HVN/LVN, VAH/VAL, POC)
  • Profili di sessione (Asia/Europa/USA)
  • Forbex060 e Forbex073
  • Pannello simboli e pulsanti rapidi

Trade basati su logica, non su ipotesi.

