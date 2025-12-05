Murrey Math Volume and Market Profile
- Indicatori
- Csaba Simon
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
Murrey Math Volume & Market Profile
Un sistema di trading professionale completo in un unico indicatore.
Integra Murrey Math, Market Profile, Volume Profile e moduli Forbex per una lettura chiara e affidabile del mercato.
- Livelli Murrey Math e struttura del prezzo
- Profili giornalieri, settimanali e mensili
- Volume per prezzo (HVN/LVN, VAH/VAL, POC)
- Profili di sessione (Asia/Europa/USA)
- Forbex060 e Forbex073
- Pannello simboli e pulsanti rapidi
Trade basati su logica, non su ipotesi.