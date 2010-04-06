제품 제목

Smart ZigZag (MT4) – SmartView 시리즈



See also >> Smart ZigZag Pro



간단 설명

MT4용 차세대 ZigZag 인디케이터로, 차트 상단에 Smart 컨트롤 패널을 제공하며 한 번의 클릭으로 표시/숨기기, 마우스 오버 시 버퍼 값 실시간 표시, 그리고 현대적인 설정 창을 지원합니다. 단일 라인 색상 제한을 해결하는 Dual‑color ZigZag 기능 포함；다른 Smart Indicators와 자연스럽게 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

개요

Smart ZigZag는 사용자 경험에 초점을 맞추었습니다. 차트 왼쪽 상단의 컴팩트한 패널에서 주요 설정을 한눈에 확인하고, 더블 클릭으로 기본 입력 창을 바로 열 수 있으며, 한 번의 클릭으로 현재 인디케이터를 숨기거나 삭제할 수 있습니다. 패널에서 실시간 및 최근 값도 즉시 확인 가능합니다.

주요 기능

차트 내 Smart 컨트롤 패널을 통해 주요 설정을 한눈에 확인하고 조작.

MetaTrader의 단일 라인 색상 제한을 해결하는 Dual‑color ZigZag 기능.

더블 클릭으로 설정 창을 열고, 한 번의 클릭으로 표시/숨기기 및 인디케이터 삭제 가능.

여러 Smart 인디케이터를 한 차트에서 깔끔하게 관리하는 UI와 밝은/어두운 테마 자동 대응, 마우스 호버 시 버퍼 값 표시 및 직관적인 툴팁 제공.

입력

표준 ZigZag 파라미터(기간, 깊이, 편차, 후퇴)에 더해, 색상·두께(플랫폼 기본 한계를 넘는 값 포함)·라인 스타일 등 시각적 설정을 하나의 메인 탭에 정리해 빠르게 조정할 수 있습니다.

사용 사례

여러 개의 Smart 인디케이터를 동시에 사용하는 트레이더가 깨끗한 작업 화면과 빠른 설정 접근, 직관적인 값 확인 방식을 필요로 할 때 적합합니다. 백테스트와 실시간 거래 모두에서 활용할 수 있습니다.

호환성

MT4 전용; 모든 종목과 시간 프레임 지원; SmartView Indicators 시리즈와 시각·동작 측면에서 일관성을 유지합니다.

비고