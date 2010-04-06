Smart ZigZag MT4

Título do produto

Smart ZigZag (MT4) – parte da série SmartView

Descrição breve

Indicador ZigZag com experiência de usuário única na plataforma MetaTrader. Oferece capacidades avançadas não disponíveis anteriormente, como abrir configurações com duplo clique, ocultar e mostrar indicadores sem excluí-los, e exibir a janela do indicador em tamanho completo do gráfico. Projetado para funcionar perfeitamente com o restante da série SmartView Indicators.

Visão geral

A série SmartView oferece uma experiência de usuário única e distintiva para indicadores na plataforma MetaTrader através de funções inovadoras que tornam o gerenciamento de indicadores mais rápido e fácil. Cada indicador está equipado com um painel de controle inteligente no gráfico que exibe informações essenciais e fornece acesso rápido a todas as funções importantes.

Recursos únicos não disponíveis anteriormente

A série SmartView oferece recursos avançados que tornam o trabalho com indicadores mais fácil e rápido:

  • Abrir configurações com duplo clique: Em vez de procurar na lista de indicadores, clique duas vezes no nome do indicador no painel para abrir a janela de configurações diretamente.
  • Ocultar e mostrar indicadores: Oculte e mostre indicadores com um clique sem precisar excluí-los e adicioná-los novamente da lista de indicadores.
  • Exibir janela do indicador em tamanho completo: Nas subjanelas, você pode maximizar a janela do indicador para exibi-la em tamanho completo do gráfico e ocultar temporariamente outras janelas.
  • Recolher e expandir subjanelas: Recolha as subjanelas para reduzir sua altura e economizar espaço na tela, depois expanda-as novamente para tamanho completo quando necessário.
  • Reorganizar subjanelas: Mova as subjanelas para cima ou para baixo para reorganizá-las de acordo com suas preferências.

Entradas

Parâmetros padrão de Bollinger Bands (Período, Desvio, Preço aplicado) mais controles visuais avançados (cor, espessura acima do limite clássico da plataforma, estilo de linha) agrupados em uma aba principal clara.

Casos de uso

A série SmartView é adequada para traders que:

  • Trabalham com múltiplos indicadores simultaneamente e querem uma interface limpa e organizada
  • Precisam de acesso rápido às configurações de indicadores sem procurar em listas
  • Querem ocultar e mostrar indicadores rapidamente durante a análise sem excluí-los
  • Precisam de gerenciamento eficaz de subjanelas e sua reorganização
  • Querem monitorar rapidamente os valores dos indicadores durante testes de estratégias

Compatibilidade

Funciona na plataforma MetaTrader 4 (MT4) com todos os pares financeiros e ativos, e a maioria dos timeframes comuns. Projetado para fornecer uma experiência de usuário confortável e rápida em ambientes de negociação diários.

Observações

  • Recomendamos baixar o pacote gratuito de indicadores Smart disponível para uma experiência de negociação abrangente e suave de aqui.
  • Avaliar o produto e deixar suas impressões após o uso, para que seu feedback nos ajude a melhorar e criar novos recursos.
  • Se você gosta do estilo SmartView e tem uma ideia para um indicador personalizado ou precisa de desenvolvimento especializado para seus indicadores atuais, estamos aqui para discutir suas necessidades e transformar suas ideias em ferramentas práticas em seu ambiente de negociação.
