Smart ZigZag MT4

Produkttitel

Smart ZigZag (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie

Kurzbeschreibung

Ein ZigZag-Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie.

Überblick

Die SmartView-Serie bietet eine einzigartige und unverwechselbare Benutzererfahrung für Indikatoren auf der MetaTrader-Plattform durch innovative Funktionen, die die Indikatorverwaltung schneller und einfacher machen. Jeder Indikator ist mit einem intelligenten Steuerpanel im Chart ausgestattet, das wesentliche Informationen anzeigt und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen bietet.

Einzigartige Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren

Die SmartView-Serie bietet erweiterte Funktionen, die die Arbeit mit Indikatoren einfacher und schneller machen:

  • Einstellungen per Doppelklick öffnen: Anstatt in der Indikatorliste zu suchen, doppelklicken Sie auf den Indikatornamen im Panel, um das Einstellungsfenster direkt zu öffnen.
  • Indikatoren ausblenden und anzeigen: Blenden Sie Indikatoren mit einem Klick aus und ein, ohne sie aus der Indikatorliste löschen und erneut hinzufügen zu müssen.
  • Indikatorfenster in voller Chartgröße anzeigen: In Unterfenstern können Sie das Indikatorfenster maximieren, um es in voller Chartgröße anzuzeigen und andere Fenster vorübergehend auszublenden.
  • Unterfenster minimieren und erweitern: Minimieren Sie Unterfenster, um ihre Höhe zu reduzieren und Bildschirmplatz zu sparen, und erweitern Sie sie dann bei Bedarf wieder auf volle Größe.
  • Unterfenster neu anordnen: Verschieben Sie Unterfenster nach oben oder unten, um sie nach Ihren Vorlieben neu anzuordnen.

Eingaben

Standardparameter von Bollinger Bands (Periode, Abweichung, verwendeter Preis) plus erweiterte Anzeigeoptionen (Farbe, größere Linienstärken, Linienstile), übersichtlich in einem Hauptreiter zusammengefasst.

Anwendungsfälle

Die SmartView-Serie eignet sich für Trader, die:

  • Gleichzeitig mit mehreren Indikatoren arbeiten und eine saubere, organisierte Oberfläche wünschen
  • Schnellen Zugriff auf Indikatoreinstellungen benötigen, ohne in Listen suchen zu müssen
  • Während der Analyse Indikatoren schnell aus- und einblenden möchten, ohne sie zu löschen
  • Effektives Management von Unterfenstern und deren Neuordnung benötigen
  • Während der Strategietests Indikatorwerte schnell überwachen möchten

Kompatibilität

Funktioniert auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit allen Finanzpaaren und Vermögenswerten sowie den meisten gängigen Zeitrahmen. Entwickelt, um eine komfortable und schnelle Benutzererfahrung in täglichen Handelsumgebungen zu bieten.

Hinweise

  • Wir empfehlen, das verfügbare kostenlose Smart-Indikatoren-Paket für ein umfassendes und reibungsloses Handelserlebnis von hier herunterzuladen.
  • Bewerten Sie das Produkt nach einiger Nutzungszeit und hinterlassen Sie Ihr Feedback, damit Ihre Rückmeldungen direkt in Verbesserungen und neue Funktionen einfließen können.
  • Wenn Ihnen der SmartView-Stil gefällt und Sie eine Idee für einen benutzerdefinierten Indikator haben oder eine spezialisierte Entwicklung für Ihre aktuellen Indikatoren benötigen, stehen wir bereit, Ihre Bedürfnisse zu besprechen und Ihre Ideen in praktische Tools in Ihrer Handelsumgebung umzuwandeln.
Empfohlene Produkte
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die letzten unberührten Unterstützungen und Widerstände als horizontale Linien an. Der Indikator kann Unterstützung/Widerstand von höheren Zeitrahmen anzeigen. Mit diesem Indikator können Sie z.B. leicht die Unterstützung/Widerstände der Zeitrahmen H4, D1 und W1 auf einem H1-Chart sehen, was ein großer Vorteil sein kann, wenn Sie Ihren Einstieg auf H1 timen. Dies ist die KOSTENLOSE Version des Indikators: Unterstützung-Widerstand-Multi-Zeitrahmen Die kostenlose Version fun
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte AufAb Ziel GJ Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert . Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Übersicht über den Aroon Classic Indikator Der Aroon Classic Indikator ist ein technisches Tool, das das Auftreten und die Fortdauer von Trends auf einem Chart quantitativ erfasst. Er verwendet zwei Linien – „Aroon Up“ und „Aroon Down“ – um Trendstärke und Wendepunkte im Bereich von 0 bis 100 darzustellen. Ein hoher Aroon Up-Wert weist auf einen starken Aufwärtstrend hin, während ein hoher Aroon Down-Wert auf einen starken Abwärtstrend hinweist. Hauptmerkmale Visuelle Unterscheidung von Trendbeg
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indikatoren
Tipu Heikin-Ashi Panel ist die modifizierte Version des ursprünglichen Heiken-Ashi-Indikators, der von MetaQuotes hier veröffentlicht wurde. Eine professionelle Version dieses Indikators ist hier erhältlich. Merkmale Ein einfach zu bedienendes Panel, das den Heiken Ashi-Trend des ausgewählten Zeitrahmens anzeigt. Anpassbare Kauf-/Verkaufswarnungen, Push-Warnungen, E-Mail-Warnungen oder visuelle Warnungen auf dem Bildschirm. Anpassbares Panel. Das Panel kann an eine beliebige Stelle im Chart ver
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - Flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto Fibonacci Retracement Indikator - es ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools, die es gibt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar, um das Projekt zu unterstützen. Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Timeframes Trend Scanner - Scannen Sie den Trend von Vermögenswerten in verschiedenen Zeitrahmen mit mehreren Indi
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.....................................hi....................... ................für die Anzeige von Hochs und Tiefs sowie von Unterstützungen und Widerständen .....................wir haben eine Menge Möglichkeiten............................... es kann hilfreich sein, um Trends zu finden, höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs .......................heute schreibe ich über eines davon.......................... ........................Sie können die Anzahl der letzten Unt
FREE
Squeeze Box
Sinan Durkan
Indikatoren
**Squeeze Box Indikator** Squeeze Box ist ein leistungsfähiger Indikator für die technische Analyse, der für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde, um Daytrading-Strategien zu unterstützen. Dieser Indikator analysiert Marktbewegungen, um bullische und bearische Ausbruchssignale zu erkennen und ermöglicht es Händlern, Trends frühzeitig zu erkennen. Mit seinen anpassbaren Funktionen und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal. #
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Indikatoren
Supp & Resist Jeder Trader braucht einen Indikator, der Ihnen Zonen für schwache, ungeprüfte, geprüfte, bewährte und umgekehrte Unterstützungen und Widerstände mit intelligenter Berechnung anzeigt. Schauen Sie sich die Screenshots an, dort finden Sie einige Erklärungen. Ich will nicht viel reden :) probieren Sie es selbst aus, denn in den Eingabeparametern ist alles klar. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich gerne fragen.
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Buy Sell zones x2 free
Andrii Malakhov
Indikatoren
Der Indikator "Buy Sell zones x2" basiert auf dem Prinzip "Stop/Reversal nach einer starken Bewegung". Sobald also eine starke Nicht-Umkehrbewegung festgestellt wird, wird unmittelbar nach dem Stopp eine Kauf-/Verkaufszone eingezeichnet. Die Zonen funktionieren wunderbar. Entweder testet der Kurs die Zone und fliegt in den Raum, oder er durchbricht die Zone, und die Zone wird von der anderen Seite genauso gut ausgearbeitet. Funktioniert auf allen Zeitskalen. Es sieht am besten aus und funktioni
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indikatoren
Fibonacci SR-Indikator Dieser Indikator erstellt Unterstützungs- und Widerstandslinien. Dieser Indikator basiert auf Fibonacci Retracement und Extension Levels. Er berücksichtigt viele Kombinationen der Fibonacci-Levels und zeichnet Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf diesen basieren. Dieser Indikator verwendet in seinen Berechnungen die vom ZigZag-Indikator gezeichneten Höchst- und Tiefststände. Der ZigZag-Indikator kann auch auf dem Chart eingezeichnet werden, falls erforderlich. Der In
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.................................wenn Sie Pivotpunktebenen benötigen............................... ............................das ist ein täglicher Pivot-Punkt-Level-Schöpfer........................... ...es ist für tägliche Pivots und zeigen Ebenen in Zeiten Zeitraum H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................zeigt auch die Niveaus für die letzten 3 Tage.............................. ................ kann mit anderen Indikatoren verwendet werden und zeigt wichtige Niveaus an
FREE
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Indikatoren
BeST_ Classic Pivot Points ist ein MT4-Indikator, der auf dem weithin bekannten und durchaus klassischen Pivot-Punkt eines Marktpreisgeschehens basiert. Ein Pivot-Punkt wird als Durchschnitt von signifikanten Kursen (Hoch, Tief, Schluss) aus der Performance eines Marktes in der vorherigen Handelsperiode berechnet. Wenn der Markt in der folgenden Periode oberhalb des Pivot-Punktes handelt, wird dies in der Regel als bullische Stimmung gewertet, während ein Handel unterhalb des Pivot-Punktes als
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experten
Die neue Version 8.00 ist verfügbar. In dieser Version habe ich versucht, die Wünsche der Benutzer zu berücksichtigen. Jeder von Ihnen kann sich auch an der Verbesserung dieses Beraters beteiligen. In den Standardeinstellungen eröffnet der Advisor Trades, wenn der Extremum-Punkt des Standardindikators Zigzag durchbrochen wird. Wenn der obere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er ein Kaufgeschäft, und wenn der untere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er e
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Utilitys
Der CandleStick Scanner ist ein Tool, mit dem Sie einen Marktscan durchführen und jedes Candlestick-Muster suchen können, das Sie bereits im aktuellen Chart erstellt haben, Sie können eine schnelle Suche im aktuellen Chart durchführen (500 Bars werden gescannt), Dies ist eine Lite-Version von CandleStick Factory für MT4 . Das Video zur Vollversion finden Sie hier: https: // www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 Die Vollversion kann hier erworben werden: https: //www.mql5.com/en/market/product/7562
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT4 – (ABCD-Muster) –     Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA-Versio
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Pivot-Punkte im Chart an, einschließlich historischer Werte, und unterstützt viele Berechnungsmodi für Pivot-Punkte und S/R-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es stellt historische Levels für Backtesting-Zwecke dar Ermöglicht die Auswahl des Referenzzeitrahmens Es implementiert verschiedene Pivot Point Berechnungsmodi Es implementiert verschiedene SR-Berechnungsmodi Es implementiert anpassbare Farben und Größen Ber
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (151)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikator mit Set-Datei ist im Komment
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Handel Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange Sie ein "Infanterist" sind, der nur den Feind vor sich bekämpft, werden Sie nicht in der Lage sein, weiterhin beim Handel zu gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Befehlshabers", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, gleichzeitig sieben Zeitrahmen kontrolliert, die Reife des Marktes beurteilt und seine Kräfte nur dann ruhig bewegt, wenn eine hohe Wahrsc
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indikatoren
MT5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegram Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P Gruppen-Zugang: Sende Zahlungsnachweis für eines unserer kostenpflichtigen Produkte an unseren Posteingang Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Leistungsstarke Umkehr- und Ausbruchserkennung für MT4 Ein All-in-One Non-Repaint Indikator, der dir hilft, Marktstrukturveränderungen, Ausbrüche und Trendwenden einfach
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indikatoren
DERZEIT 26% REDUZIERT! Dieser Indikator ist eine super Kombination unserer beiden Hauptindikatoren ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Er zeigt Währungsstärkewerte für TICK-UNITS und Alarmsignale für 28 Forex-Paare an. Es können 11 verschiedene Tick-Units verwendet werden. Diese sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, und 30 Sekunden. Der Tick-Unit-Balken im Unterfenster wird angezeigt und nach links verschoben, wenn mindestens 1 Tick innerhalb des Sekun
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Weitere Produkte dieses Autors
ZigZag Colored
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel ZigZag Colored (MT4) See also >>  Smart ZigZag  Pro  ,   Smart ZigZag (free) Kurzbeschreibung Zwei‑farbiger ZigZag für MT4, der die Ein‑Farben‑Beschränkung einer Linie löst und EA‑fähige Puffer mit Wert und Richtung des aktuellen Legs je Kerze bereitstellt. Überblick Stellt den klassischen ZigZag als zwei getrennte, farbcodierte Linien dar; Werte pro Kerze verfügbar für EAs/Indikatoren. Hauptfunktionen Zwei‑farbige Legs; EA‑Puffer ZigZag Up , ZigZag Down , ZigZag Per Bar ; native
FREE
Extra Time Scale Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilitys
Extra Time Scale Bar MT4 version ist ein Tool, das Ihren Handel verbessern soll, indem Sie Ihren Diagrammen eine personalisierte Zeitleiste hinzufügen können. Mit diesem Tool sind Sie nicht mehr nur auf die Serverzeit beschränkt – Sie können das Diagramm so einstellen, dass es jede beliebige Zeitzone anzeigt, wie Ihre Ortszeit, Greenwich Mean Time oder eine andere. Funktionen von Extra Time Scale Bar: 1. Zeitzonenanpassung: Wählen Sie die Zeitzone, die Ihren Handelsanforderungen entspricht, u
Smart Moving Average MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Moving Averages (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Moving Averages -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators
FREE
Smart Parabolic Sar MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Parabolic SAR (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Parabolic SAR -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Ser
FREE
Smart Bollinger Bands MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Bollinger Bands (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Bollinger Bands -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators
FREE
Extra Time Bar
Mostafa Saad Saeed Shawara
Utilitys
Extra Time Scale Bar MT5 version ist ein Tool, das Ihren Handel verbessern soll, indem Sie Ihren Diagrammen eine personalisierte Zeitleiste hinzufügen können. Mit diesem Tool sind Sie nicht mehr nur auf die Serverzeit beschränkt – Sie können das Diagramm so einstellen, dass es jede beliebige Zeitzone anzeigt, wie Ihre Ortszeit, Greenwich Mean Time oder eine andere. Funktionen von Extra Time Scale Bar: 1. Zeitzonenanpassung: Wählen Sie die Zeitzone, die Ihren Handelsanforderungen entspricht, u
Smart Moving Average Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Moving Average PRO (MT4) – Teil der SmartView-Serie Kurzbeschreibung Professionelle erweiterte Edition von Smart Moving Average mit 12 benutzerdefinierten Moving-Average-Typen, intelligentem Alert-System, zweifarbiger Trendlinie und integriertem SmartView-Bedienfeld im Chart. Kombiniert professionelle Leistung und hohe Performance mit Benutzerfreundlichkeit und intelligentem Interface. Überblick Smart Moving Average PRO ist ein umfassendes Upgrade der kostenlosen Version und b
Smart ZigZag Pro MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart ZigZag Pro (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Die professionelle Ausgabe des ZigZag-Indikators mit Smart-Steuerpanel im Chart, erweiterten Analysetools, dynamischen Support-/Widerstandsniveaus, automatischen Handelssignalen, Mustererkennung, Wellenstatistiken und umfassender Anpassung aller Elemente. Die kostenlose Version teilt die SmartView-Panel-Funktion mit der Pro-Version. Überblick Smart ZigZag Pro ist die professionelle Ausgabe des Smart ZigZag
Smart Williams Range MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Williams' %R (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Williams' %R -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie
FREE
Smart Stochastic MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Stochastic (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Stochastic -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Üb
FREE
Smart RSI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart RSI (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein RSI -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überblick Die Sm
FREE
Smart OsMA MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart OsMA (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein OsMA -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überblick Die
FREE
Smart Momentum MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Momentum (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Momentum -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überbl
FREE
Smart MACD MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart MACD (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein MACD -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überblick Die
FREE
Smart Ichimoku MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Ichimoku (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Ichimoku -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überbl
FREE
Smart Heiken Ashi MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Heiken Ashi (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Heiken Ashi -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie.
FREE
Smart Fractals MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Fractals (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Fractals -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überbl
FREE
Smart CCI MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart CCI (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein CCI -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überblick Die Sm
FREE
Smart Bulls MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Bulls (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Bulls -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überblick Di
FREE
Smart Bears MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indikatoren
Produkttitel Smart Bears (MT4) – Teil der SmartView Indicators Serie Kurzbeschreibung Ein Bears -Indikator mit einzigartiger Benutzererfahrung auf der MetaTrader-Plattform. Bietet erweiterte Funktionen, die zuvor nicht verfügbar waren, wie das Öffnen von Einstellungen per Doppelklick, das Ausblenden und Anzeigen von Indikatoren ohne Löschung und die Anzeige des Indikatorfensters in voller Chartgröße. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit dem Rest der SmartView Indicators Serie. Überblick Di
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension