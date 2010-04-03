BarX
- Indicatori
- HENRIQUE ARAUJO
- Versione: 1.0
BarX — Indicatore di Massimi e Minimi di una Candela Specifica
BarX è un indicatore tecnico che evidenzia automaticamente il massimo e il minimo di una candela specifica del giorno, definita dall’utente (ad esempio candela 0 rappresenta la prima candela dopo l’apertura del mercato).
Questo strumento è particolarmente utile per i trader che utilizzano livelli di prezzo fissi come supporto, resistenza, breakout o inversione. Segnando visualmente questi punti sul grafico, BarX semplifica l’analisi tecnica, migliora la lettura del mercato e aiuta a prendere decisioni rapide e obiettive.
✅ Compatibile con più timeframe
✅ Leggero, rapido e facile da usare
✅ Ideale per strategie basate sul comportamento di apertura giornaliera o su pattern in orari specifici
Usa BarX per dare alle tue operazioni giornaliere maggiore precisione e chiarezza.