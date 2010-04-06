MFI Higher Time Frame mh
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF MFI per MT4.
- Money Flow Index (MFI) è un oscillatore tecnico che utilizza i dati di prezzo e volume per identificare zone di ipervenduto e ipercomprato.
- HTF significa timeframe più ampio. Ipercomprato quando l'MFI è superiore a 80 e ipervenduto quando è inferiore a 20.
- L'MFI è ottimo da combinare con i segnali di Price Action. Fornisce informazioni sul momentum rialzista e ribassista dei prezzi.
- Questo indicatore è eccellente per i sistemi di trading multi-timeframe in combinazione con altri indicatori.
- L'indicatore HTF MFI consente di collegare l'MFI da timeframe più ampio al grafico corrente.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.