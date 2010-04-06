MFI Higher Time Frame mh
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex HTF MFI Oscillateur pour MT4.
- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.
- HTF signifie « unité de temps supérieure ». Surachat : lorsque le MFI est supérieur à 80 et survente : lorsqu'il est inférieur à 20.
- L'indicateur MFI est idéal en combinaison avec les signaux Price Action. Il fournit des informations sur la dynamique haussière et baissière des prix.
- Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-unités de temps en combinaison avec d'autres indicateurs.
- L'indicateur HTF MFI vous permet d'intégrer l'indice MFI d'unité de temps supérieure à votre graphique actuel.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.