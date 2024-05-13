Supply Demand EA ProBot MT5

Un EA completamente automatizzato basato sui principi della domanda e dell'offerta . La prima azienda a offrire un servizio di consulenza su domanda e offerta completamente automatizzato . Fare trading è più facile che mai. Assumi il pieno controllo della tua strategia di trading con la nostra dashboard di trading con grafici di facile utilizzo. Ottieni un software di trading algoritmico di alta qualità che copre tutti gli stili di trading (manuale, semi-automatico, completamente automatizzato). Una varietà di impostazioni e opzioni di personalizzazione consentono a ogni trader di sviluppare una strategia su misura per le proprie esigenze e il proprio stile di trading personale. Il bello di questo esclusivo servizio di consulenza specialistica è che offre infinite possibilità.


Guida alla domanda e all'offerta di EA ProBot || Come utilizzare il pannello di trading || autopilota


Dopo l'acquisto, inviateci un messaggio e vi invieremo le istruzioni . Costa 199 $, ma dopo l'acquisto è completamente gratuito .


Modalità di trading di domanda e offerta di EA ProBot

Trading manuale: puoi contrassegnare/limitare manualmente le negoziazioni cliccando sui marcatori di intervallo accanto alle zone di domanda e offerta. Per fare ciò, è necessario abilitare il trading manuale nelle impostazioni di immissione e disabilitare i pulsanti "Acquista" e "Vendi" nel pannello di trading.

Trading semi-automatico: EA esegue automaticamente le negoziazioni quando il prezzo raggiunge un certo intervallo. Le azioni vengono eseguite in base ai parametri selezionati nella finestra di trading. Per fare trading, è necessario attivare il pulsante Acquista una volta che il prezzo raggiunge la zona di domanda. Per chiudere una transazione, è necessario attivare il pulsante Vendi quando il prezzo raggiunge la zona di offerta. Ciò ti consente di regolare la direzione della tua operazione (acquisto o vendita) e altri parametri importanti come la gestione del rischio, la dimensione del lotto, lo stop loss e il take profit, direttamente dal pannello di trading. La dashboard direzionale fornisce informazioni sulle tendenze in tempo reale per ogni intervallo di tempo della coppia di valute selezionata, aiutandoti a identificare i buoni trend di mercato.

Trading completamente automatizzato: l'EA decide automaticamente se eseguire un'operazione di acquisto quando il prezzo raggiunge la zona di domanda o un'operazione di vendita quando il prezzo raggiunge la zona di offerta. Per fare ciò, è necessario abilitare almeno uno dei parametri di input della configurazione del pilota automatico (Primo intervallo di tempo, Secondo intervallo di tempo, Terzo intervallo di tempo, Quarto intervallo di tempo). Queste impostazioni consentono di filtrare le negoziazioni in base alle tendenze e alla direzione del mercato a lungo termine.

      


Quali metodi di trading sono disponibili?

Domanda e offerta EA ProBot può essere utilizzato con tutti i tipi di metodi di trading. Può essere utilizzato per il day trading, lo swing trading e lo scalping. Il pannello di trading offre una varietà di impostazioni, consentendoti di scegliere il periodo di trading desiderato e i rapporti TP e SL. È lo strumento perfetto per tutti i tipi di stili di trading.


Cosa rende Supply Demand EA Pro diverso?

Supply Demand EA Pro è progettato per il trading manuale.   Gli utenti effettuano operazioni utilizzando la funzione di trading con un clic. Questa funzione consente agli utenti di creare mercati e limitare le negoziazioni cliccando sull'indicatore di intervallo accanto alla zona di acquisto o di vendita. Domanda e offerta di EA ProBot   Le negoziazioni possono essere eseguite automaticamente nelle zone di domanda e offerta in base alle impostazioni del pannello di trading. Questa funzionalità non è disponibile nella versione Pro. Se utilizzi Supply and Demand EA ProBot, puoi anche fare trading manualmente utilizzando il trading con un clic.   Il principio di funzionamento è lo stesso della versione Professional.


Come funziona?

Gli utenti possono monitorare i movimenti di specifiche coppie FX/Indici/CFD/Metalli e identificare le direzioni di trading visualizzandole su intervalli di tempo giornalieri e di 4 ore (day trading) o su intervalli di tempo settimanali e mensili (swing trading). Quando si sceglie una direzione di acquisto, il consulente inserisce posizioni lunghe solo nella zona di domanda formata. Quando si seleziona una direzione di vendita, le posizioni lunghe vengono inserite solo nella zona di offerta formata. Puoi quindi scegliere gli intervalli di tempo in cui desideri che il tuo consulente lavori. Questo consulente è progettato per più fusi orari, quindi puoi usarlo per fare trading da un fuso orario a qualsiasi altro. Inoltre, puoi utilizzare il pannello di trading per filtrare ulteriormente il tipo di area su cui vuoi fare trading e impostare trailing stop loss, half-profit e punti di pareggio. È anche possibile creare intervalli di prezzo specifici o canali di tendenza al rialzo/al ribasso. EA opera solo all'interno di questa specifica fascia di prezzo.



Tutte le transazioni vengono eseguite e gestite automaticamente. Basta scegliere la funzionalità desiderata , sedersi e guardare i propri guadagni crescere.

È anche possibile eseguire azioni manualmente cliccando sulle etichette delle aree accanto a ciascuna.


Parametri di input del pannello:

  • Seleziona la direzione di trading (acquisto o vendita)
  • Seleziona il periodo di tempo su cui vuoi fare trading .
  • Seleziona l'area che desideri modificare (Grande, Media, Piccola, Extra piccola).
  • Scegli una delle tre opzioni di gestione finanziaria
  • Quando il consulente chiude un'operazione, sceglie se realizzare un profitto o una perdita .
  • Scegli tra rapporti TP e SL basati sul rischio o basati su ATR
  • Seleziona le aree di trading nei canali ascendenti o discendenti
  • Selezionare i limiti superiore e inferiore dell'intervallo
  • Seleziona un intervallo di tempo se desideri fare trading solo in determinati orari della giornata.
  • Scegli tra una varietà di funzionalità di trailing stop e breakeven


Quando si collega un EA a un grafico, è possibile visualizzare fino a tre intervalli di tempo principali.

Ad esempio, se si utilizza un intervallo di tempo di 30 minuti, è possibile abilitare zone di domanda e offerta di 1 ora, 4 ore e giornaliere.

Inoltre , riceverai notifiche sul tuo telefono ogni volta che viene effettuata una nuova operazione o ne viene chiusa una esistente, indipendentemente dal fatto che sia stata redditizia o meno .

In questo modo potrai avere una panoramica in tempo reale dell'attività della piattaforma, ovunque tu sia.

Se avete domande, non esitate a inviarmi un messaggio privato in qualsiasi momento. Ti invieremo informazioni dettagliate su come utilizzare questo strumento per massimizzare i tuoi profitti di trading.



IMPORTANTE: Strategy Tester non supporta la dashboard di trading. Tutti i compiti dello Strategy Tester sono casuali.


Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/116645






Recensioni 15
mickaswah
125
mickaswah 2025.03.20 02:11 
 

This is a great EA. Very easy to use and well laid out dashboard. A lot fo thought has gone into this. The developer has taken the time to provide manuals and videos which make it quicker to learn how to fully utilise this EA to its potential. Support has been great, Georgios responded quickly to my questions>

Vicente Javier Cordova Encalada
644
Vicente Javier Cordova Encalada 2024.12.28 05:04 
 

Ha sido un largo camino que ha recorrido George para llegar a este EA. Yo siempre estaba pendiente de su trabajo, solo estaba esperando la automatización de las zonas. Ahora lo estoy probando en cuenta DEMO con analisis de los gráficos y programando al EA para que trabaje según mi análisis. Los resultados han sido sorprendentes. Este EA es un buen compañero y amigo para hacerte el trabajo mucho mas facil. Es sencillo y confiable. Gracias a George por su trabajo

Cesar Augusto Moreira Dos Santos
567
Cesar Augusto Moreira Dos Santos 2024.12.23 10:29 
 

The author is to be congratulated, it is a simple strategy that works, he included a lot of functionality, what attracts me most about this type of bot is that everything is very clear, what is being executed, no deception, no miracles, no random entries, there is logic. I am currently looking for entries at strategic points, more quality and less volume, the volume is illusory. And this bot gives me many strategic points, in any type of financial asset. Many EAs make many entries, and put you in situations that are difficult to reverse. I like to have control, the semi-automatic style that it has also attracts me a lot. Nowadays there is a trend for AIs, they are charging a fortune, the greatest AI is in us. The sophistication lies in the simplicity.

