MT5Phoenix

MT5Phoenix – EA di breakout multi-timeframe per MetaTrader 5 - XAUUSD

MT5Phoenix è un Expert Advisor progettato con precisione per intervenire solo quando lo slancio è allineato con il trend del timeframe superiore. Combina un filtro di bias su timeframe superiore con un trigger di breakout sul timeframe di esecuzione e il tutto è supportato da un controllo del rischio disciplinato. Il risultato è un approccio automatico che cerca movimenti di continuazione puliti mantenendo le perdite predefinite.

Provalo tu stesso—non fidarti solo delle nostre parole. MT5Phoenix supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nel Strategy Tester di MT5. Validalo sui tuoi simboli e dati preferiti.

Impostazioni consigliate per: XAUUSD

Variabile Valore
Tipo di rischio: fisso o percentuale 5% fisso come valore OPPURE 5% dal portafoglio
Periodo EMA veloce 12
Periodo EMA lento 21
Take-Profit EMA lenta > EMA veloce sul timeframe di ingresso
Modalità Stop-Loss Minimo precedente sul timeframe del bias
Periodo ATR (timeframe di ingresso) 14
TP 2,0
SL 1,5
Barre massime indietro – massimo swing 10
Lotti minimi 0,01
Lotti massimi 100,0
Timeframe per il bias EMA 1 ora
Timeframe per l’ingresso BOS 30 minuti

Perché i trader scelgono MT5Phoenix

  • Intelligenza multi-timeframe: I trade sono considerati solo quando un timeframe superiore indica slancio rialzista, mentre le entrate vengono eseguite su un timeframe più reattivo.
  • Ingressi basati sulla struttura: L’EA attende che il prezzo superi un’area di resistenza recente sul grafico di esecuzione prima di agire—niente segnali alla cieca.
  • Uscite adattive: Molteplici modalità di take-profit e stop-loss, commutabili, permettono di enfatizzare obiettivi basati sulla volatilità o una gestione trend-following.
  • Prima il rischio: Il dimensionamento della posizione è calcolato dal rischio per operazione scelto (importo fisso o % del saldo). È lo stop a definire la size—non il contrario.
  • Imposta e supervisiona: Una volta configurato, MT5Phoenix gestisce automaticamente rilevamento, sizing e invio ordini, fornendo log trasparenti con marca temporale.

Come opera MT5Phoenix (Panoramica)

  1. Fase di bias: Un timeframe superiore è monitorato per determinare se le condizioni di mercato favoriscono un’esposizione solo long. Quando le condizioni di bias sono presenti, Phoenix è autorizzato ad agire.
  2. Fase di trigger: Sul timeframe di esecuzione, Phoenix cerca la conferma che il prezzo abbia superato un livello recente basato su swing—segnale di potenziale continuazione.
  3. Rischio & dimensionamento: Con la distanza di stop prevista nota, MT5Phoenix calcola una size di lotto appropriata in base alla selezione di rischio fisso o in %, rispettando lo step di volume del broker e i limiti min/max.
  4. Gestione: Le uscite sono gestite con la modalità selezionata: target ancorati alla volatilità o chiusure dinamiche/condizionali se lo slancio sottostante svanisce. La logica è progettata per contenere le perdite e lasciare respirare i vincenti.

Nota: L’insieme di regole, soglie e sequenza che definiscono bias, trigger e uscite è proprietario. La descrizione sopra riflette i principi operativi senza esporre i dettagli di implementazione.

Caratteristiche chiave

  • Timeframe: Timeframe di bias ed esecuzione separati, selezionabili dall’utente, per un allineamento di trend più chiaro.
  • Uscite flessibili:
    • Obiettivi di volatilità: Take-profit derivato dal range recente di mercato.
    • Chiusura per integrità del trend: Opzione di uscire quando le condizioni di momentum peggiorano sul timeframe scelto.
    • Stili di stop multipli: Scegli tra struttura della barra precedente, distanza basata sulla volatilità o livelli dinamici.
  • Controlli del rischio: Rischio in valuta fissa o % del saldo; arrotondamento dei lotti allo step del broker; posizionamento di uno stop rigido all’invio dell’ordine.
  • Trasparenza: Stampa su console per nuovi bar, stato del bias, controlli d’ingresso, tentativi di esecuzione e risultati degli ordini—ideale per revisione e debug.
  • Agnostico al simbolo: Progettato per funzionare su qualsiasi simbolo MT5 adatto ai tuoi test (indici, FX major, metalli, ecc.).

A chi è destinato

  • Trader che desiderano ingressi di continuazione strutturati piuttosto che tentativi frequenti contro-trend.
  • Utenti che apprezzano sizing a rischio definito e logiche di uscita configurabili.
  • Chi preferisce un impiego basato sull’evidenza—Phoenix è facile da backtestare e forward-testare.

Input (panoramica per il cliente)

  • Tipo di rischio: $ fisso o % del saldo del conto.
  • Impostazioni di volatilità: Periodo e moltiplicatori per SL/TP basati sulla volatilità.
  • Impostazioni di trend: Periodi di media mobile veloce/lenta e selezione dei timeframe per bias e (opzionalmente) condizioni di uscita.
  • Impostazioni di struttura: Parametri di lookback e finestra che governano la valutazione delle aree di swing recenti.
  • Controlli di esecuzione: Lotto min/max e allineamento dello step di volume con i vincoli del broker.

Guida alla gestione del rischio

Si consiglia di iniziare con un’allocazione di rischio conservativa (ad es., 1%–5% del saldo per operazione) e di aumentare solo dopo che backtest non ottimizzati e test demo forward soddisfano i tuoi standard. Come con tutti i sistemi automatici, aspettati sequenze di perdite; Phoenix è progettato per mantenere le perdite limitate cercando vincitori asimmetrici, ma i drawdown fanno parte del trading.

Test & convalida

  • Backtest ampio: Usa più anni di dati e vari simboli/timeframe coerenti con il tuo piano.
  • Forward-test: Esegui su un conto demo per valutare qualità di esecuzione e slippage presso il tuo broker.
  • Spread & esecuzione: Spread bassi e un’esecuzione stabile possono migliorare in modo significativo i risultati—scegli il broker di conseguenza.

Avvio rapido

  1. Allega MT5Phoenix al grafico scelto.
  2. Seleziona il timeframe di bias e il timeframe di esecuzione.
  3. Scegli il tipo di rischio e imposta il rischio per operazione.
  4. Scegli la modalità di uscita preferita (target di volatilità o chiusura dinamica/basata sul trend).
  5. Inizia su demo o nel Strategy Tester per calibrare le impostazioni al tuo mercato.

Nota importante:

Consigliamo un broker con spread BASSO; è IMPORTANTE EVITARE attivazioni anticipate dello SL.

Broker consigliato: QUI

    Inizia oggi

    Unisciti alla crescente community di trader che usano MT5Phoenix per affrontare la volatilità di XAUUSD con fiducia. Scaricalo ora, provalo gratis e scopri perché MT5Phoenix è il tuo edge nel mercato delle materie prime.

    Domande? Contattaci tramite MQL5 o a info@mt5gold.com

    Il trading comporta rischi. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre a fondo e opera in modo responsabile.

    Prodotti consigliati
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experts
    This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experts
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Experts
    Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.7 (231)
    Experts
    Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
    Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
    Hans Robert Nyberg
    Experts
    Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Experts
    Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experts
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Experts
    The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
    SmartEdgeAnalyzer
    Abenathi Ntwana
    Experts
    Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Forex Diamond EA MT5
    Lachezar Krastev
    Experts
    LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
    GridMasterFx MT5
    Sergey Kruglov
    Experts
    GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    Experts
    ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
    PairsTrading MT5
    Evgenii Kuznetsov
    Experts
    The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    IlanisMT5
    Mikhail Sergeev
    3.86 (7)
    Experts
    Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Experts
    “Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Experts
    Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
    Smart GoldDigger
    Reward Ndunga Mubita
    Experts
    Overview Smart Gold Digger   is a precision-crafted Expert Advisor for XAUUSD that capitalizes on   high-probability reversal setups   using a combination of   RSI oversold/overbought levels   and powerful   Pin Bar candlestick formations with an advanced algorithym . Designed for modern traders, it balances accuracy, speed, and safety — making it ideal for scalping, short swings, and prop firm compliance.   Core Features Combines RSI + Pin Bar logic for ultra-accurate entries Opti
    Investopedia FIVE
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Experts
    Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
    ScorpionGrid
    Evgenii Kuznetsov
    5 (3)
    Experts
    Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
    Loss Recovery Trader MT5
    Michalis Phylactou
    5 (3)
    Experts
    Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
    CrossMarkets
    Yoan, Sylvain Biesuz
    5 (1)
    Experts
    CrossMarkets is an EA that adapts to all markets. With its price action strategy , it manages to maintain a relatively low drawdown and realistic coherent gain   with basic setting  , good on  20 forex markets . The strategy uses a martingale approach with a base multiplier ratio of 1.5 and hedging, which helps to avoid staying in trades for too long. As mentioned earlier, due to its relatively low average drawdown, it is designed to be used on allmost major and minor currency pairs in the mark
    Open lock MT5
    Sergey Likho
    5 (4)
    Experts
    The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
    Gold Catalyst EA MT5
    Malek Ammar Mohammad Alahmer
    Experts
    Sistema di Trading Automatizzato Avanzato per l’Oro Gold Catalyst EA MT5 è una soluzione di trading completamente automatizzata , ottimizzata specificamente per XAU/USD (Oro) . Combinando strategie di trend-following , conferme basate sull’azione del prezzo e una gestione dinamica del rischio , questo EA ha dimostrato una performance stabile e affidabile in oltre un anno di test in condizioni reali di mercato. 1. Panoramica della Strategia Gold Catalyst EA MT5 adotta un approccio sistematico che
    Reversion Core H1 MT5
    Fernando Dario Fuentes
    Experts
    ReversionCore H1 – USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 is a professional-grade trading algorithm that applies a robust mean reversion logic on the USDCAD pair using the H1 timeframe. It is engineered for long-term capital preservation with moderate growth, ideal for traders who prefer reliability over hype. This EA identifies extreme price deviations using Bollinger Bands and confirms entries with RSI and EMA filters. Designed to operate once per day during key market hours, it
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Experts
    HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (281)
    Experts
    Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (8)
    Experts
    Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Experts
    AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Experts
    Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (18)
    Experts
    Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (8)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (118)
    Experts
    Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (18)
    Experts
    VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (6)
    Experts
    Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
    Scalp Unscalp
    Connor Michael Woodson
    3.3 (10)
    Experts
    Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
    SGear
    Olesia Kusmenko
    5 (4)
    Experts
    Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Experts
    Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
    EA New Player
    Vitali Vasilenka
    5 (9)
    Experts
    EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.26 (57)
    Experts
    SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Experts
    VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Experts
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Experts
    IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Experts
    AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Experts
    Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    5 (3)
    Experts
    Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Experts
    Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Experts
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    Bitcoin Robot Grid MT5
    MQL TOOLS SL
    4.93 (43)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (86)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (23)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    Altri dall’autore
    MT4Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4Phoenix – Multi‑Timeframe Breakout EA for MetaTrader 4 - XAUUSD MT4Phoenix is a precision‑built Expert Advisor designed to participate only when momentum aligns with a higher‑timeframe trend. It blends a higher‑timeframe bias filter with a lower‑timeframe breakout trigger and wraps it all in disciplined risk control. The result is an automated approach that seeks clean continuation moves while keeping losses predefined. Try it yourself—don’t take our word for it. MT4Phoenix supports demo usag
    MT4GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT4GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per vede
    MT4GoldProLR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProLR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT4GoldProLR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProLR GRATIS con account demo e fai backtest per vede
    MT4BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin - Padroneggia il BTC con fiducia Benvenuto in MT4BTCPro , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 4. Creato per i trader crypto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest per vedern
    MT5BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin MT5BTCPro - Padroneggia il BTC con fiducia Benvenuto in MT5BTCPro , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 5. Creato per i trader cripto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest
    MT5GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - XAUUSD Trading Expert Advisor - Master Gold Trading with Confidence Welcome to MT5GoldProHR , the ultimate Expert Advisor (EA) designed specifically for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. Built for traders who demand precision and reliability, this EA leverages a proven crossover strategy to capture Golds dynamic market moves. Don’t trust us—trust your own testing! Try MT5GoldProHR for FREE with our demo account support and backtest it to see its power in action. Why Choose MT
    MT5GoldProLR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT5GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente pentru fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 5. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per v
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione