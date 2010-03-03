MT5Phoenix
- Experts
- Stephanos Massouras
- Versione: 1.16
- Attivazioni: 5
MT5Phoenix – EA di breakout multi-timeframe per MetaTrader 5 - XAUUSD
MT5Phoenix è un Expert Advisor progettato con precisione per intervenire solo quando lo slancio è allineato con il trend del timeframe superiore. Combina un filtro di bias su timeframe superiore con un trigger di breakout sul timeframe di esecuzione e il tutto è supportato da un controllo del rischio disciplinato. Il risultato è un approccio automatico che cerca movimenti di continuazione puliti mantenendo le perdite predefinite.
Provalo tu stesso—non fidarti solo delle nostre parole. MT5Phoenix supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nel Strategy Tester di MT5. Validalo sui tuoi simboli e dati preferiti.
Impostazioni consigliate per: XAUUSD
|Variabile
|Valore
|Tipo di rischio: fisso o percentuale
|5% fisso come valore OPPURE 5% dal portafoglio
|Periodo EMA veloce
|12
|Periodo EMA lento
|21
|Take-Profit
|EMA lenta > EMA veloce sul timeframe di ingresso
|Modalità Stop-Loss
|Minimo precedente sul timeframe del bias
|Periodo ATR (timeframe di ingresso)
|14
|TP
|2,0
|SL
|1,5
|Barre massime indietro – massimo swing
|10
|Lotti minimi
|0,01
|Lotti massimi
|100,0
|Timeframe per il bias EMA
|1 ora
|Timeframe per l’ingresso BOS
|30 minuti
Perché i trader scelgono MT5Phoenix
- Intelligenza multi-timeframe: I trade sono considerati solo quando un timeframe superiore indica slancio rialzista, mentre le entrate vengono eseguite su un timeframe più reattivo.
- Ingressi basati sulla struttura: L’EA attende che il prezzo superi un’area di resistenza recente sul grafico di esecuzione prima di agire—niente segnali alla cieca.
- Uscite adattive: Molteplici modalità di take-profit e stop-loss, commutabili, permettono di enfatizzare obiettivi basati sulla volatilità o una gestione trend-following.
- Prima il rischio: Il dimensionamento della posizione è calcolato dal rischio per operazione scelto (importo fisso o % del saldo). È lo stop a definire la size—non il contrario.
- Imposta e supervisiona: Una volta configurato, MT5Phoenix gestisce automaticamente rilevamento, sizing e invio ordini, fornendo log trasparenti con marca temporale.
Come opera MT5Phoenix (Panoramica)
- Fase di bias: Un timeframe superiore è monitorato per determinare se le condizioni di mercato favoriscono un’esposizione solo long. Quando le condizioni di bias sono presenti, Phoenix è autorizzato ad agire.
- Fase di trigger: Sul timeframe di esecuzione, Phoenix cerca la conferma che il prezzo abbia superato un livello recente basato su swing—segnale di potenziale continuazione.
- Rischio & dimensionamento: Con la distanza di stop prevista nota, MT5Phoenix calcola una size di lotto appropriata in base alla selezione di rischio fisso o in %, rispettando lo step di volume del broker e i limiti min/max.
- Gestione: Le uscite sono gestite con la modalità selezionata: target ancorati alla volatilità o chiusure dinamiche/condizionali se lo slancio sottostante svanisce. La logica è progettata per contenere le perdite e lasciare respirare i vincenti.
Nota: L’insieme di regole, soglie e sequenza che definiscono bias, trigger e uscite è proprietario. La descrizione sopra riflette i principi operativi senza esporre i dettagli di implementazione.
Caratteristiche chiave
- Timeframe: Timeframe di bias ed esecuzione separati, selezionabili dall’utente, per un allineamento di trend più chiaro.
- Uscite flessibili:
- Obiettivi di volatilità: Take-profit derivato dal range recente di mercato.
- Chiusura per integrità del trend: Opzione di uscire quando le condizioni di momentum peggiorano sul timeframe scelto.
- Stili di stop multipli: Scegli tra struttura della barra precedente, distanza basata sulla volatilità o livelli dinamici.
- Controlli del rischio: Rischio in valuta fissa o % del saldo; arrotondamento dei lotti allo step del broker; posizionamento di uno stop rigido all’invio dell’ordine.
- Trasparenza: Stampa su console per nuovi bar, stato del bias, controlli d’ingresso, tentativi di esecuzione e risultati degli ordini—ideale per revisione e debug.
- Agnostico al simbolo: Progettato per funzionare su qualsiasi simbolo MT5 adatto ai tuoi test (indici, FX major, metalli, ecc.).
A chi è destinato
- Trader che desiderano ingressi di continuazione strutturati piuttosto che tentativi frequenti contro-trend.
- Utenti che apprezzano sizing a rischio definito e logiche di uscita configurabili.
- Chi preferisce un impiego basato sull’evidenza—Phoenix è facile da backtestare e forward-testare.
Input (panoramica per il cliente)
- Tipo di rischio: $ fisso o % del saldo del conto.
- Impostazioni di volatilità: Periodo e moltiplicatori per SL/TP basati sulla volatilità.
- Impostazioni di trend: Periodi di media mobile veloce/lenta e selezione dei timeframe per bias e (opzionalmente) condizioni di uscita.
- Impostazioni di struttura: Parametri di lookback e finestra che governano la valutazione delle aree di swing recenti.
- Controlli di esecuzione: Lotto min/max e allineamento dello step di volume con i vincoli del broker.
Guida alla gestione del rischio
Si consiglia di iniziare con un’allocazione di rischio conservativa (ad es., 1%–5% del saldo per operazione) e di aumentare solo dopo che backtest non ottimizzati e test demo forward soddisfano i tuoi standard. Come con tutti i sistemi automatici, aspettati sequenze di perdite; Phoenix è progettato per mantenere le perdite limitate cercando vincitori asimmetrici, ma i drawdown fanno parte del trading.
Test & convalida
- Backtest ampio: Usa più anni di dati e vari simboli/timeframe coerenti con il tuo piano.
- Forward-test: Esegui su un conto demo per valutare qualità di esecuzione e slippage presso il tuo broker.
- Spread & esecuzione: Spread bassi e un’esecuzione stabile possono migliorare in modo significativo i risultati—scegli il broker di conseguenza.
Avvio rapido
- Allega MT5Phoenix al grafico scelto.
- Seleziona il timeframe di bias e il timeframe di esecuzione.
- Scegli il tipo di rischio e imposta il rischio per operazione.
- Scegli la modalità di uscita preferita (target di volatilità o chiusura dinamica/basata sul trend).
- Inizia su demo o nel Strategy Tester per calibrare le impostazioni al tuo mercato.
Nota importante:
Consigliamo un broker con spread BASSO; è IMPORTANTE EVITARE attivazioni anticipate dello SL.
Il trading comporta rischi. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre a fondo e opera in modo responsabile.