MT5Phoenix – EA di breakout multi-timeframe per MetaTrader 5 - XAUUSD

MT5Phoenix è un Expert Advisor progettato con precisione per intervenire solo quando lo slancio è allineato con il trend del timeframe superiore. Combina un filtro di bias su timeframe superiore con un trigger di breakout sul timeframe di esecuzione e il tutto è supportato da un controllo del rischio disciplinato. Il risultato è un approccio automatico che cerca movimenti di continuazione puliti mantenendo le perdite predefinite.

Provalo tu stesso—non fidarti solo delle nostre parole. MT5Phoenix supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nel Strategy Tester di MT5. Validalo sui tuoi simboli e dati preferiti. Impostazioni consigliate per: XAUUSD Variabile Valore Tipo di rischio: fisso o percentuale 5% fisso come valore OPPURE 5% dal portafoglio Periodo EMA veloce 12 Periodo EMA lento 21 Take-Profit EMA lenta > EMA veloce sul timeframe di ingresso Modalità Stop-Loss Minimo precedente sul timeframe del bias Periodo ATR (timeframe di ingresso) 14 TP 2,0 SL 1,5 Barre massime indietro – massimo swing 10 Lotti minimi 0,01 Lotti massimi 100,0 Timeframe per il bias EMA 1 ora Timeframe per l’ingresso BOS 30 minuti

Perché i trader scelgono MT5Phoenix

Intelligenza multi-timeframe: I trade sono considerati solo quando un timeframe superiore indica slancio rialzista, mentre le entrate vengono eseguite su un timeframe più reattivo.

: I trade sono considerati solo quando un timeframe superiore indica slancio rialzista, mentre le entrate vengono eseguite su un timeframe più reattivo. Ingressi basati sulla struttura : L’EA attende che il prezzo superi un’area di resistenza recente sul grafico di esecuzione prima di agire—niente segnali alla cieca.

Uscite adattive: Molteplici modalità di take-profit e stop-loss, commutabili, permettono di enfatizzare obiettivi basati sulla volatilità o una gestione trend-following.

Prima il rischio: Il dimensionamento della posizione è calcolato dal rischio per operazione scelto (importo fisso o % del saldo). È lo stop a definire la size—non il contrario.

: Il dimensionamento della posizione è calcolato dal rischio per operazione scelto (importo fisso o % del saldo). È lo stop a definire la size—non il contrario. Imposta e supervisiona: Una volta configurato, MT5Phoenix gestisce automaticamente rilevamento, sizing e invio ordini, fornendo log trasparenti con marca temporale.

Come opera MT5Phoenix (Panoramica)

Fase di bias: Un timeframe superiore è monitorato per determinare se le condizioni di mercato favoriscono un’esposizione solo long. Quando le condizioni di bias sono presenti, Phoenix è autorizzato ad agire. Fase di trigger: Sul timeframe di esecuzione, Phoenix cerca la conferma che il prezzo abbia superato un livello recente basato su swing—segnale di potenziale continuazione. Rischio & dimensionamento: Con la distanza di stop prevista nota, MT5Phoenix calcola una size di lotto appropriata in base alla selezione di rischio fisso o in %, rispettando lo step di volume del broker e i limiti min/max. Gestione: Le uscite sono gestite con la modalità selezionata: target ancorati alla volatilità o chiusure dinamiche/condizionali se lo slancio sottostante svanisce. La logica è progettata per contenere le perdite e lasciare respirare i vincenti.

Nota: L’insieme di regole, soglie e sequenza che definiscono bias, trigger e uscite è proprietario. La descrizione sopra riflette i principi operativi senza esporre i dettagli di implementazione.

Caratteristiche chiave

Timeframe: Timeframe di bias ed esecuzione separati, selezionabili dall'utente, per un allineamento di trend più chiaro.

Uscite flessibili:
Obiettivi di volatilità: Take-profit derivato dal range recente di mercato.
Chiusura per integrità del trend: Opzione di uscire quando le condizioni di momentum peggiorano sul timeframe scelto.
Stili di stop multipli: Scegli tra struttura della barra precedente, distanza basata sulla volatilità o livelli dinamici.

Controlli del rischio: Rischio in valuta fissa o % del saldo; arrotondamento dei lotti allo step del broker; posizionamento di uno stop rigido all'invio dell'ordine.

Trasparenza: Stampa su console per nuovi bar, stato del bias, controlli d'ingresso, tentativi di esecuzione e risultati degli ordini—ideale per revisione e debug.

: Stampa su console per nuovi bar, stato del bias, controlli d’ingresso, tentativi di esecuzione e risultati degli ordini—ideale per revisione e debug. Agnostico al simbolo: Progettato per funzionare su qualsiasi simbolo MT5 adatto ai tuoi test (indici, FX major, metalli, ecc.).

A chi è destinato

Trader che desiderano ingressi di continuazione strutturati piuttosto che tentativi frequenti contro-trend.

Utenti che apprezzano sizing a rischio definito e logiche di uscita configurabili.

e logiche di uscita configurabili. Chi preferisce un impiego basato sull’evidenza—Phoenix è facile da backtestare e forward-testare.

Input (panoramica per il cliente)

Tipo di rischio: $ fisso o % del saldo del conto.

Impostazioni di volatilità: Periodo e moltiplicatori per SL/TP basati sulla volatilità.

Impostazioni di trend: Periodi di media mobile veloce/lenta e selezione dei timeframe per bias e (opzionalmente) condizioni di uscita.

Impostazioni di struttura: Parametri di lookback e finestra che governano la valutazione delle aree di swing recenti.

: Parametri di lookback e finestra che governano la valutazione delle aree di swing recenti. Controlli di esecuzione: Lotto min/max e allineamento dello step di volume con i vincoli del broker.

Guida alla gestione del rischio

Si consiglia di iniziare con un’allocazione di rischio conservativa (ad es., 1%–5% del saldo per operazione) e di aumentare solo dopo che backtest non ottimizzati e test demo forward soddisfano i tuoi standard. Come con tutti i sistemi automatici, aspettati sequenze di perdite; Phoenix è progettato per mantenere le perdite limitate cercando vincitori asimmetrici, ma i drawdown fanno parte del trading.

Test & convalida

Backtest ampio: Usa più anni di dati e vari simboli/timeframe coerenti con il tuo piano.

Forward-test: Esegui su un conto demo per valutare qualità di esecuzione e slippage presso il tuo broker.

: Esegui su un conto demo per valutare qualità di esecuzione e slippage presso il tuo broker. Spread & esecuzione: Spread bassi e un’esecuzione stabile possono migliorare in modo significativo i risultati—scegli il broker di conseguenza.

Avvio rapido

Allega MT5Phoenix al grafico scelto. Seleziona il timeframe di bias e il timeframe di esecuzione. Scegli il tipo di rischio e imposta il rischio per operazione. Scegli la modalità di uscita preferita (target di volatilità o chiusura dinamica/basata sul trend). Inizia su demo o nel Strategy Tester per calibrare le impostazioni al tuo mercato.

Nota importante: Consigliamo un broker con spread BASSO; è IMPORTANTE EVITARE attivazioni anticipate dello SL. Broker consigliato: QUI

Inizia oggi

Unisciti alla crescente community di trader che usano MT5Phoenix per affrontare la volatilità di XAUUSD con fiducia. Scaricalo ora, provalo gratis e scopri perché MT5Phoenix è il tuo edge nel mercato delle materie prime.

Domande? Contattaci tramite MQL5 o a info@mt5gold.com

Il trading comporta rischi. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre a fondo e opera in modo responsabile.