Arrow Strategy Builder

Arrow Strategy Builder — un Expert Advisor che memorizza le frecce su/giù posizionate dall’utente sul grafico e genera segnali di trading quando si ripetono le stesse condizioni. Adatto sia ai principianti che ai trader esperti, offre un’interfaccia intuitiva e funzionalità per il trading automatico su qualsiasi strumento finanziario.

La version complète du conseiller multi-devises pour Metatraider 5 est ici.

Caratteristiche principali

  • Creazione semplice di strategie: Costruisci strategie di trading posizionando frecce (Acquisto/Vendita) sul grafico per segnare i punti di ingresso.

  • Segnali basati su indicatori: Utilizza quattro indicatori popolari — RSI, CCI, DeMarker e WPR — per registrare e replicare segnali di trading basati su modelli definiti dall’utente.

  • Supporto multilingue: L’interfaccia dell’EA si adatta alla lingua del terminale (inglese, russo, tedesco, giapponese, cinese).

  • Corrispondenza flessibile dei segnali: Le operazioni vengono aperte quando le condizioni di mercato correnti corrispondono ai segnali registrati con una percentuale minima di somiglianza specificata.

Come funziona l’EA

  • Impostazione di un segnale: Clicca su [Set Signal] nel pannello di controllo e posiziona una freccia (su = Acquisto, giù = Vendita) sul grafico nel punto desiderato.

  • Registrazione di un segnale: Clicca su [Record signal] e l’EA salverà i valori degli indicatori selezionati (RSI, CCI, DeMarker, WPR) degli ultimi tre barre al momento del posizionamento della freccia.

  • Trading e ottimizzazione: In tempo reale o nel tester strategie, l’EA monitora la corrispondenza tra i valori correnti degli indicatori e i modelli salvati. Se la corrispondenza supera la soglia impostata (60% di default), viene aperta una posizione nella direzione del segnale. Si consiglia l’ottimizzazione nel tester per strumenti e timeframe specifici.

L’EA utilizza modelli di indicatori per riconoscere i pattern. Per impostazione predefinita, tutti gli indicatori sono attivati. Puoi scegliere quali indicatori usare e mostrarli sul grafico.

Parametri principali

Impostazioni rischio e ordini:

  • Default Lot: Dimensione iniziale del lotto

  • Trading Direction: Direzione del trading

  • Use Risk Percent per Trade: Attiva il calcolo del lotto in base alla percentuale di rischio

  • Risk Percent per Trade: Percentuale di rischio per operazione

  • Minimum Signal Match Percent to Open Trade: Percentuale minima di corrispondenza del modello per aprire una posizione

  • Magic Number: Identificativo univoco dell’EA

Impostazioni profitti e perdite:

  • Use Close Positions by Equity Threshold: Attiva la chiusura delle posizioni con soglia di equity

  • Equity Threshold for Closing Positions: Soglia di equity per la chiusura delle posizioni

  • Enable Pause Between Trades: Pausa tra operazioni

  • Pause in Bars After Opening Position: Durata della pausa in barre

  • Delay from instant opening of trades after EA launch: Ritardo nell’apertura delle operazioni dopo l’avvio dell’EA

Impostazioni indicatori:

  • Use RSI / Use CCI / Use DeMarker / Use Williams Percent Range: Attiva/disattiva indicatori

  • Show Indicators on Chart: Mostra indicatori sul grafico

  • Clear Data File on Start: Cancella il file dati all’avvio

  • Data File Name: Nome del file per salvare i modelli

Raccomandazioni d’uso
L’EA è fornito con un set di parametri conservativi preconfigurati per EURUSD su timeframe M1 (periodo 2024–2025). Per altri strumenti o periodi, si consiglia di effettuare test e ottimizzazioni nel tester strategie di MetaTrader 5.

Note importanti
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. L’EA non garantisce profitti ed è progettato per automatizzare strategie basate su modelli definiti dall’utente. Testa sempre su un conto demo prima del trading reale.


Altri dall’autore
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Experts
PurrTradeX è un Expert Advisor (EA) che consente agli utenti di creare e testare strategie di trading personalizzate basate sui propri segnali degli indicatori. L’EA registra i segnali dalle frecce inserite manualmente o generate automaticamente sul grafico e li utilizza per individuare opportunità di trading. Caratteristiche principali Registrazione dei segnali: inserisci frecce sul grafico per marcare segnali di acquisto o vendita. L’EA registra i valori degli indicatori integrati (RSI, CCI,
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Indicatori
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 5 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
FiboSens AI
Konstantin Chechnev
Experts
FiboSens AI – has modern solutions for automating trading strategies based on Fibonacci levels. With a wide range of features, it allows for precise order management and adaptability to a variety of trading strategies and ideas. Key Features · Analysis of Fibonacci levels: customization for any currency pair and chart period. · Trend analysis: the ability to trade with or against the trend. · Automatic closing: customizable parameters for take profit, stop loss, closing based on the total e
FREE
PurrTradeX Signals Mt4
Konstantin Chechnev
Experts
Visual trading with the mind — "from arrow to trade". The Expert Advisor turns your arrows (a graphical object) on the chart into a signal database and automatically trades on similar situations. Mark the idea and get a trading algorithm. Mark the optimal entry points in the past — EA will do the rest. You can set any number of signals yourself or rely on an automatic algorithm that determines trends in the past using the ZigZag indicator. PurrTradeX remembers all the placed labels and opens
Tick Flow
Konstantin Chechnev
Indicatori
TickFlow is a tool for tick-data analysis and visual highlighting of significant zones on the chart. The utility aggregates current and historical ticks, shows the buy/sell balance, and helps to identify support/resistance levels and cluster zones. This is the MetaTrader 4 version. How it works (brief) TickFlow collects tick data and aggregates it by price steps and candles. Based on the collected data the indicator builds visual layers: up/down tick counters, buy/sell ratio, historical levels
