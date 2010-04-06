Arrow Strategy Builder
- Experts
- Konstantin Chechnev
- Versione: 1.0
Arrow Strategy Builder — un Expert Advisor che memorizza le frecce su/giù posizionate dall’utente sul grafico e genera segnali di trading quando si ripetono le stesse condizioni. Adatto sia ai principianti che ai trader esperti, offre un’interfaccia intuitiva e funzionalità per il trading automatico su qualsiasi strumento finanziario.
La version complète du conseiller multi-devises pour Metatraider 5 est ici.
Caratteristiche principali
-
Creazione semplice di strategie: Costruisci strategie di trading posizionando frecce (Acquisto/Vendita) sul grafico per segnare i punti di ingresso.
-
Segnali basati su indicatori: Utilizza quattro indicatori popolari — RSI, CCI, DeMarker e WPR — per registrare e replicare segnali di trading basati su modelli definiti dall’utente.
-
Supporto multilingue: L’interfaccia dell’EA si adatta alla lingua del terminale (inglese, russo, tedesco, giapponese, cinese).
-
Corrispondenza flessibile dei segnali: Le operazioni vengono aperte quando le condizioni di mercato correnti corrispondono ai segnali registrati con una percentuale minima di somiglianza specificata.
Come funziona l’EA
-
Impostazione di un segnale: Clicca su [Set Signal] nel pannello di controllo e posiziona una freccia (su = Acquisto, giù = Vendita) sul grafico nel punto desiderato.
-
Registrazione di un segnale: Clicca su [Record signal] e l’EA salverà i valori degli indicatori selezionati (RSI, CCI, DeMarker, WPR) degli ultimi tre barre al momento del posizionamento della freccia.
-
Trading e ottimizzazione: In tempo reale o nel tester strategie, l’EA monitora la corrispondenza tra i valori correnti degli indicatori e i modelli salvati. Se la corrispondenza supera la soglia impostata (60% di default), viene aperta una posizione nella direzione del segnale. Si consiglia l’ottimizzazione nel tester per strumenti e timeframe specifici.
L’EA utilizza modelli di indicatori per riconoscere i pattern. Per impostazione predefinita, tutti gli indicatori sono attivati. Puoi scegliere quali indicatori usare e mostrarli sul grafico.
Parametri principali
Impostazioni rischio e ordini:
-
Default Lot: Dimensione iniziale del lotto
-
Trading Direction: Direzione del trading
-
Use Risk Percent per Trade: Attiva il calcolo del lotto in base alla percentuale di rischio
-
Risk Percent per Trade: Percentuale di rischio per operazione
-
Minimum Signal Match Percent to Open Trade: Percentuale minima di corrispondenza del modello per aprire una posizione
-
Magic Number: Identificativo univoco dell’EA
Impostazioni profitti e perdite:
-
Use Close Positions by Equity Threshold: Attiva la chiusura delle posizioni con soglia di equity
-
Equity Threshold for Closing Positions: Soglia di equity per la chiusura delle posizioni
-
Enable Pause Between Trades: Pausa tra operazioni
-
Pause in Bars After Opening Position: Durata della pausa in barre
-
Delay from instant opening of trades after EA launch: Ritardo nell’apertura delle operazioni dopo l’avvio dell’EA
Impostazioni indicatori:
-
Use RSI / Use CCI / Use DeMarker / Use Williams Percent Range: Attiva/disattiva indicatori
-
Show Indicators on Chart: Mostra indicatori sul grafico
-
Clear Data File on Start: Cancella il file dati all’avvio
-
Data File Name: Nome del file per salvare i modelli
Raccomandazioni d’uso
L’EA è fornito con un set di parametri conservativi preconfigurati per EURUSD su timeframe M1 (periodo 2024–2025). Per altri strumenti o periodi, si consiglia di effettuare test e ottimizzazioni nel tester strategie di MetaTrader 5.
Note importanti
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. L’EA non garantisce profitti ed è progettato per automatizzare strategie basate su modelli definiti dall’utente. Testa sempre su un conto demo prima del trading reale.