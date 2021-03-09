Infinity Gold Break 3 MT4

🚀 InfinityBreak v3.0 – Fai trading in modo più intelligente, non più difficile!

Prendi il controllo dei mercati con l’ultima innovazione nel trading automatizzato. InfinityBreak v3.0 individua automaticamente i breakout chiave, gestisce TP, SL, TP parziali e dimensioni dei lotti, aiutandoti a fare trading su XAU/USD come un professionista.

✅ Ottimizzato per timeframe M1 – veloce, preciso e affidabile.

✅ Gestione intelligente del rischio – niente martingale, niente strategie rischiose.

✅ Adatto a principianti e trader intermedi – completamente automatizzato, semplice e potente.
Trasforma ogni breakout di mercato in un’opportunità di trading senza stress o monitoraggio costante.


 MT5 Version: Infinity Gold Break 3 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5
 
 Infinity EAs Channel: Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile


💰 Pricing Info:

Il prezzo aumenta di $50 ogni 10 acquisti.

Prezzo finale: $ ?


✨ Why InfinityBreak Stands Out
📈 Precisione alla chiusura della candela

🎯 TP & SL intelligenti: completamente personalizzabili per il controllo del rischio

🔎 Segnali affidabili: Breakout Lookback + conferma RSI & MACD robusta

🖥 GUI in tempo reale: monitora posizioni, indicatori e profitti

✅ Trading sicuro: niente martingale, niente hedging, niente strategie rischiose

⚡ Maximize Your Profits
🏹 Gestione TP parziali: prendi i profitti passo passo

🛡 BreakEven & Trailing Stop: proteggi automaticamente i tuoi trade

💰 Dimensioni dei lotti dinamiche: gestisci il rischio senza stress

⏱ Trading automatico 24/7, anche mentre dormi

💎 Perfect For
Principianti e trader intermedi che vogliono fare trading come professionisti

Trader di coppie Forex principali e XAU/USD

Chiunque voglia catturare i breakout automaticamente senza guardare continuamente i grafici

⚠️ Important Warning
Non modificare le impostazioni predefinite se sei un principiante

Questo EA è progettato per un trading intelligente e disciplinato, non per fare supposizioni

🔥 What You Get
Rilevamento automatico dei breakout ✅

TP parziale & SL dinamico per il massimo controllo dei profitti ✅

BreakEven & Trailing Stop opzionali per ulteriore sicurezza ✅

GUI visiva in tempo reale per monitorare tutto ✅

Tranquillità: fai trading automaticamente mentre fai altre attività ✅

InfinityBreak v3.0 = Semplicità + Performance + Trading senza stress
Trasforma ogni breakout in un’opportunità e lascia che l’EA faccia il lavoro per te.


