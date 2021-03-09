Infinity Gold Break 3 MT4
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Versione: 3.0
- Attivazioni: 5
🚀 InfinityBreak v3.0 – Fai trading in modo più intelligente, non più difficile!
Prendi il controllo dei mercati con l’ultima innovazione nel trading automatizzato. InfinityBreak v3.0 individua automaticamente i breakout chiave, gestisce TP, SL, TP parziali e dimensioni dei lotti, aiutandoti a fare trading su XAU/USD come un professionista.
✅ Ottimizzato per timeframe M1 – veloce, preciso e affidabile.
✅ Gestione intelligente del rischio – niente martingale, niente strategie rischiose.✅ Adatto a principianti e trader intermedi – completamente automatizzato, semplice e potente.
Trasforma ogni breakout di mercato in un’opportunità di trading senza stress o monitoraggio costante.
✅ MT5 Version: Infinity Gold Break 3 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5
✅ Infinity EAs Channel: Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Pricing Info:
Il prezzo aumenta di $50 ogni 10 acquisti.
Prezzo finale: $ ?
✨ Why InfinityBreak Stands Out
📈 Precisione alla chiusura della candela
🎯 TP & SL intelligenti: completamente personalizzabili per il controllo del rischio
🔎 Segnali affidabili: Breakout Lookback + conferma RSI & MACD robusta
🖥 GUI in tempo reale: monitora posizioni, indicatori e profitti
✅ Trading sicuro: niente martingale, niente hedging, niente strategie rischiose
⚡ Maximize Your Profits
🏹 Gestione TP parziali: prendi i profitti passo passo
🛡 BreakEven & Trailing Stop: proteggi automaticamente i tuoi trade
💰 Dimensioni dei lotti dinamiche: gestisci il rischio senza stress
⏱ Trading automatico 24/7, anche mentre dormi
💎 Perfect For
Principianti e trader intermedi che vogliono fare trading come professionisti
Trader di coppie Forex principali e XAU/USD
Chiunque voglia catturare i breakout automaticamente senza guardare continuamente i grafici
⚠️ Important Warning
Non modificare le impostazioni predefinite se sei un principiante
Questo EA è progettato per un trading intelligente e disciplinato, non per fare supposizioni
🔥 What You Get
Rilevamento automatico dei breakout ✅
TP parziale & SL dinamico per il massimo controllo dei profitti ✅
BreakEven & Trailing Stop opzionali per ulteriore sicurezza ✅
GUI visiva in tempo reale per monitorare tutto ✅
Tranquillità: fai trading automaticamente mentre fai altre attività ✅
InfinityBreak v3.0 = Semplicità + Performance + Trading senza stress
Trasforma ogni breakout in un’opportunità e lascia che l’EA faccia il lavoro per te.