Infinity Break 1
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 31 agosto 2025
- Attivazioni: 5
🚀 Prendi il controllo delle tue operazioni!
Infinity Breakout v1.0 trasforma il tuo trading in un’esperienza semplice e redditizia.
Niente più stress da decisioni dell’ultimo minuto: il tuo EA gestisce entrate, TP e SL automaticamente.
💰 Informazioni sul prezzo :
Il prezzo aumenta di 50 $ ogni 10 acquisti
Prezzo finale: $ ?
⚡ Caratteristiche principali:
-
📈 Entrate precise alla chiusura della candela
-
🎯 TP e SL automatici, regolabili secondo il tuo stile
-
💰 Dimensione lotto personalizzabile per tutti i tipi di account
-
🔎 Combinazione RSI + MACD = segnali affidabili, meno trade falsi
-
🖥 Interfaccia chiara con stato delle posizioni e indicatori in tempo reale
-
✅ Nessuna martingala, arbitraggio o strategie rischiose
💡 Per chi è:
-
Trader principianti e intermedi
-
Chi cerca un EA semplice ma potente
-
Compatibile con coppie Forex principali e XAU/USD
⏱ Consigli pratici:
-
Timeframes: tutti (OTTIMIZZATO PER M1)
-
Simboli: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY (OTTIMIZZATO PER XAU/USD)
-
Regola SL/TP e dimensione lotto secondo la tua tolleranza al rischio
🔥 Perché lo amerai:
-
Strategia pronta all’uso, nessuna impostazione complessa
-
Cattura movimenti chiave del mercato senza monitoraggio costante
-
Tracciamento in tempo reale tramite GUI con emoji → super intuitivo!
💎 Risultato:
Infinity Breakout v1.0 = semplicità + performance + sicurezza
Trasforma ogni breakout di mercato in opportunità. Inizia a fare trading come un professionista oggi!