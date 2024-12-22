Synapse Trader MT5

4.5

Synapse Trader: Una rete neurale che apre nuovi orizzonti nel trading

Immagina un consulente che non si limita ad analizzare il mercato, ma diventa il tuo assistente intelligente, imparando ogni giorno e adattandosi alle condizioni di mercato in continua evoluzione. Synapse Trader è uno strumento unico, basato su tecnologie avanzate di reti neurali, in grado di catturare i segnali più sottili del mercato. Non è solo un Expert Advisor, è una rete neurale vivente che pensa, prevede ed evolve.

Offerta speciale:
Synapse Trader EA è disponibile per soli 399 $ durante il periodo festivo. Successivamente, il prezzo aumenterà significativamente. Non perdere questa opportunità!

Copie rimaste: Solo 5 copie a 399 $ disponibili.

Per iscriverti al canale privato, inviami un messaggio diretto.

Per favore, contattami dopo l'acquisto così posso aiutarti con la configurazione del consulente esperto.

Missione di Synapse Trader
Synapse Trader è stato progettato per sfruttare tutto il potenziale delle reti neurali nel trading, fornendo ai trader uno strumento che analizza il mercato più a fondo che mai e li aiuta a prendere decisioni informate basate su centinaia di fattori. Non è solo un algoritmo, è il cervello neurale del trading.

Caratteristiche principali:

  • Synaptic Neural Core™: Una potente architettura di rete neurale multilivello che rileva schemi nascosti, analizza i cicli di mercato e migliora la precisione con ogni operazione.
  • Dynamic Neural Evolution: Una tecnologia che adatta la rete neurale ai cambiamenti del mercato, analizza schemi complessi, identifica tendenze emotive e regola le previsioni in base alle variazioni temporali.
  • Temporal Neural Memory (TNM): Registra eventi chiave del mercato e utilizza questi dati per prevedere il futuro, tenendo conto delle tendenze a lungo termine e dei dati storici.

Moduli strategici:

  • Modulo di precisione per l’oro (XAU/USD): Progettato specificamente per il trading oro-dollaro, applica analisi dei modelli, valutazione della volatilità e regolazioni precise per fornire risultati ottimali in questo mercato dinamico.
  • Modulo di analisi sull’euro (EUR/USD): Ottimizzato per la coppia EUR/USD, offre strategie personalizzate per prestazioni affidabili sulla coppia di valute più scambiata al mondo.
  • Modulo di dinamiche della sterlina (GBP/USD): Dedicato alla coppia GBP/USD, fornisce regolazioni specifiche adattate alle caratteristiche uniche di questo mercato volatile.

Specifiche tecniche:

  • Coppie di valute: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Timeframe: H1
  • Deposito minimo: 200 $
  • Tipo di conto raccomandato: ECN o Raw Spread
  • Leva finanziaria: Da 1:30 a 1:1000

Particolarità:

  • Ogni operazione è protetta da Stop Loss.
  • Calcolo automatico del lotto per una gestione ottimale del rischio.
  • Installazione semplice con impostazioni predefinite ottimizzate per la maggior parte dei broker.
  • I risultati dei test strategici corrispondono perfettamente alle prestazioni del trading reale.
  • Compatibile con tutte le aziende di trading proprietarie.
  • Ideale sia per principianti che per trader esperti.
  • Supportato da Synaptic Neural Core™ e funziona senza problemi con qualsiasi broker.

Nota: Sebbene le prestazioni passate dimostrino il potenziale del sistema, i risultati futuri possono variare in base alle condizioni di mercato.

Recensioni 6
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

BamBem
29
BamBem 2025.04.22 16:58 
 

Unfortunately the bot is not profitable. It has made me huge losses as you can also see on the live channel(-85%). It trades like once per 14 days or 7 days and on every 1-2 months it makes a big loss. the Stop loss is huge so it will make also huge losses(about 3900 points), while the trailing stop loss is so tight it will many times kick you out of the trade even if the initial trade and take profit is good and eventually reached (without hitting SL). I am using this EA from the start and it made 3 losses, needed 2 months to get out of the red and today it made another huge loss... it is not good it is not reliable or protected (with the last update the only protection is that you will not blow up the account probably just loose mostly everything) The history is being manipulated and while it does represent the actual trades it is missing the losses, because all the losses are taken out eventually with the updates. But i can confirm the bot had at least 3 losses (almost once per month) while it does not have enough time to recover if it trades once per week or once per 2 weeks, it is really more of a gamble if you ask me. There is nothing to set up really(everything is a secret), no setup files or manual. You can set the "risk", while it actually does not change anything except the leverage(position sizes) and can blow up your account even on backtesting. If you set the prop firm mode it is 100% making losses and blow up account every year of testing really fast...i wouldnt reccomend the EA. It is completely something else based on what is written and showed here and probably all the real reviews are taken down eventually. The "bot AI projection" on the chart is fake. It always shows bearish trend, even in this highly bullish market. While analyzing the trades it most likely use bollinger band crossover and some other indicators, so the AI, neural network, adaptations and similar is all bullshit. The trades are not adapted, but always the same like position size based on the % size of account, take profit 900 points, BE at 150 points and trailing stop loss at 250points, while having a SL of 3900 points or similar. This are aproximate numbers since the real values are hidden from us for some reason. This is not adapting to market or volatility and have nothing smart about it. If you are smart look elsewhere, you will only loose the money.

Andrei Vlasov
1891
Risposta dello sviluppatore Andrei Vlasov 2025.04.22 21:16
Dear trader, Thank you for taking the time to share your experience — I truly value your feedback, even when it’s critical. It’s clear that you’ve been following the EA closely, and I appreciate your honesty. However, I would like to clarify a few points that may help put things into perspective. Firstly, the strategy employed by the advisor is not designed for high-frequency gains but rather for longer-term structural adaptation. While it may not trade daily, each signal is the result of a complex multi-layered model, including volatility mapping, context-aware SL/TP calibration, and a deep-market filter — not simply indicator crossovers as it may appear on the surface. Regarding the losses — yes, like any adaptive system operating in live market conditions, it is not immune to drawdowns. However, these are not random events but part of a broader recovery framework, and in many cases, the AI engages compensatory logic post-loss. That said, I fully understand the frustration when expectations and short-term results misalign. It’s worth noting that updates do not “remove” historical losses — rather, as the architecture evolves, older model versions may become less visible in testing environments due to core logic transitions. Live trades, however, remain untouched and transparently recorded. As for the prop firm compatibility — it’s a specific mode requiring correct risk calibration and external prop firm conditions (leverage, drawdown limits, execution latency) to be considered. Used incorrectly, even a sound system may produce unfavorable results. Finally, please don’t hesitate to reach out directly — I’d be glad to review your account setup, parameters, and broker conditions to ensure everything is running optimally. The advisor is still evolving, and I truly believe that, given the right alignment, it has the potential to deliver consistent results.
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

hedru
74
hedru 2025.01.10 14:49 
 

After writing with Andrei, he explained that his site was hacked by a scammer, which is an unfortunate situation for both of us. He has since made changes to ensure this does not happen again. I understand the challenges he faced if he was indeed hacked, and I appreciate his efforts to resolve the issue. As a result, I have changed my review accordingly.

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

Willy
88
Willy 2024.12.24 11:30 
 

First TP second product that I have from author, good job, but I dont know if its bug or not, Order closing before hit TP and modify my SL, hope u can explain this advisor works.. anyway its nice EA wish a Merry Xmas :)

Andrei Vlasov
1891
Risposta dello sviluppatore Andrei Vlasov 2024.12.24 15:22
Thanks for the feedback, it's not a bug my friend, it's a trailing stop working, that's how trading works, all is well and Merry Christmas to you )
Rispondi alla recensione