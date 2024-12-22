Synapse Trader MT5
- Experts
- Andrei Vlasov
- Versione: 1.4
- Aggiornato: 16 dicembre 2025
- Attivazioni: 14
Synapse Trader: Una rete neurale che apre nuovi orizzonti nel trading
Immagina un consulente che non si limita ad analizzare il mercato, ma diventa il tuo assistente intelligente, imparando ogni giorno e adattandosi alle condizioni di mercato in continua evoluzione. Synapse Trader è uno strumento unico, basato su tecnologie avanzate di reti neurali, in grado di catturare i segnali più sottili del mercato. Non è solo un Expert Advisor, è una rete neurale vivente che pensa, prevede ed evolve.
Offerta speciale:
Synapse Trader EA è disponibile per soli 399 $ durante il periodo festivo. Successivamente, il prezzo aumenterà significativamente. Non perdere questa opportunità!
Copie rimaste: Solo 5 copie a 399 $ disponibili.
Missione di Synapse Trader
Synapse Trader è stato progettato per sfruttare tutto il potenziale delle reti neurali nel trading, fornendo ai trader uno strumento che analizza il mercato più a fondo che mai e li aiuta a prendere decisioni informate basate su centinaia di fattori. Non è solo un algoritmo, è il cervello neurale del trading.
Caratteristiche principali:
- Synaptic Neural Core™: Una potente architettura di rete neurale multilivello che rileva schemi nascosti, analizza i cicli di mercato e migliora la precisione con ogni operazione.
- Dynamic Neural Evolution: Una tecnologia che adatta la rete neurale ai cambiamenti del mercato, analizza schemi complessi, identifica tendenze emotive e regola le previsioni in base alle variazioni temporali.
- Temporal Neural Memory (TNM): Registra eventi chiave del mercato e utilizza questi dati per prevedere il futuro, tenendo conto delle tendenze a lungo termine e dei dati storici.
Moduli strategici:
- Modulo di precisione per l’oro (XAU/USD): Progettato specificamente per il trading oro-dollaro, applica analisi dei modelli, valutazione della volatilità e regolazioni precise per fornire risultati ottimali in questo mercato dinamico.
- Modulo di analisi sull’euro (EUR/USD): Ottimizzato per la coppia EUR/USD, offre strategie personalizzate per prestazioni affidabili sulla coppia di valute più scambiata al mondo.
- Modulo di dinamiche della sterlina (GBP/USD): Dedicato alla coppia GBP/USD, fornisce regolazioni specifiche adattate alle caratteristiche uniche di questo mercato volatile.
Specifiche tecniche:
- Coppie di valute: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
- Timeframe: H1
- Deposito minimo: 200 $
- Tipo di conto raccomandato: ECN o Raw Spread
- Leva finanziaria: Da 1:30 a 1:1000
Particolarità:
- Ogni operazione è protetta da Stop Loss.
- Calcolo automatico del lotto per una gestione ottimale del rischio.
- Installazione semplice con impostazioni predefinite ottimizzate per la maggior parte dei broker.
- I risultati dei test strategici corrispondono perfettamente alle prestazioni del trading reale.
- Compatibile con tutte le aziende di trading proprietarie.
- Ideale sia per principianti che per trader esperti.
- Supportato da Synaptic Neural Core™ e funziona senza problemi con qualsiasi broker.
Nota: Sebbene le prestazioni passate dimostrino il potenziale del sistema, i risultati futuri possono variare in base alle condizioni di mercato.
