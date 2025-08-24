Infinity Break 1

🚀 Prenez le contrôle de vos trades !

Infinity Breakout v1.0 transforme votre trading en expérience simple et rentable.


Fini le stress des décisions à la dernière minute : votre EA gère entrées, TP et SL automatiquement.


Version MT4 : Infinity Break 1 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5


Channel Quantum EAs : Messages privés - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Profil du trader


💰 Informations sur le prix :


Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.

Prix final : $ ?


⚡ Points forts :

  • 📈 Entrées précises à la clôture des bougies.

  • 🎯 TP et SL automatiques, ajustables à votre style.

  • 💰 Lot size personnalisable pour tous types de comptes.

  • 🔎 Combinaison RSI + MACD = signaux fiables, moins de faux trades.

  • 🖥 Interface claire avec statut des positions et indicateurs en temps réel.

  • ✅ Aucun martingale, arbitrage ou stratégie risquée.

💡 Pour qui ?

  • Traders débutants et intermédiaires.

  • Ceux qui veulent un EA simple mais puissant.

  • Convient à Forex majeurs et XAU/USD.

⏱ Conseils pratiques :

  • Timeframes : Toutes (OPTIMISE POUR M1).

  • Symboles : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, (OPTIMISE POUR XAU/USD).

  • Ajustez votre SL/TP et lot size selon votre tolérance au risque.

  • !Ne pas modifier les paramètres si débutant!

🔥 Pourquoi vous allez l’adorer :

  • Stratégie prête à l’emploi, aucun réglage complexe.

  • Capture les mouvements clés du marché sans surveillance constante.

  • Suivi en temps réel via GUI intégré avec emojis → super intuitif !

💎 Résultat :
Infinity Breakout V1.0 = simplicité + performance + sécurité.
Transformez chaque rupture de marché en opportunité. Commencez à trader comme un pro dès maintenant !



Produits recommandés
Bullish Pin Bar Pro
Vaclav Stibor
Experts
The Bullish PinBar Pro is scalper  application designed to identify and trade bullish pin bar patterns in the financial markets with automatized trailing. Trades are opened 1:1 according to the size of the input parameter. A PinBar candle is of interest to us when the candle body fits into its shadow at least twice, this value is also optionally adjustable via parameter. The golden grail of this EA is that you can further set your own desired profit/disprofit value to close on each trade, these
Advance Trends Intellegence
Rudy Oloan Hasibuan
Experts
Advance Trend Intellegence EA   is Powefull Expert Advisor base on trend following strategy. This expert using advance dynamical algorithm to cathching the market trend. With this EA orders that are made accurate entry orders in the market in tune with the trend signal. This EA have a good performance that has been tested more than 1 years with real ticks history data. Although this EA can be use on any pairs, but please Use this EA on EURUSD Pair at M15 timeframe. Account type : HEDGE. Advanc
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI est mon robot de trading automatique, fruit de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il automatise 100 % de l'activité de trading : saisie, gestion, stop loss. Jour après jour, le trader n'a aucune intervention à effectuer. Cet EA ouvre une seule transaction à la fois et fixe immédiatement un stop loss très proche. Il n'utilise ni grille ni martingale, une transaction à la fois, évitant ainsi les pertes importantes. Il utilise l'intelligence artificielle pour ident
Rangex EA
Morris Mukono Waithaka
Experts
Rangex EA – Intelligent Range Breakout Trading with Trend Filters Rangex EA is a fully automated Expert Advisor built for traders who prefer structured, rule-based strategies. It specializes in detecting price consolidation zones (ranges) and executing trades based on breakout or reversal logic, configurable by the user. The EA adapts to various market conditions with the aid of sophisticated filters and logical risk management. IMPORTANT! After the purchase, please send me a private message to
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experts
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Experts
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader : Un réseau neuronal qui ouvre de nouveaux horizons dans le trading Imaginez un conseiller qui ne se contente pas d’analyser le marché, mais devient votre assistant intelligent, apprenant chaque jour et s’adaptant aux conditions changeantes du marché. Synapse Trader est un outil unique basé sur des technologies avancées de réseaux neuronaux, capable de capter les signaux les plus subtils du marché. Ce n’est pas seulement un Expert Advisor, c’est un réseau neuronal vivant qui réfl
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experts
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experts
A fully automated trading system   based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Buy-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle.   The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligat
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Experts
Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
Neural Network OrderBlock
Rudy Oloan Hasibuan
Experts
"Order Block", in the context of smart money concept in trading and insvesting, refers to a specific price level or zone on a chart where significant institutional or "smart money" orders have been placed. These orders are typically large in size and come from well-informed and experienced traders, hedge funds, financial institutions, or other market participants who are considered to have a deep understanding of the market dynamics. Order blocks are believed to be important areas of interest
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Experts
Candles Commander - Find your mechanical EDGE in the Market Candles Commander - is an advanced Expert Advisor meticulously crafted for success in the financial markets.   This strategy has undergone rigorous testing and manual verification for nearly 2 years to ensure optimal performance. Our EA can find a mechanical EDGE in any instrument you choose, from Forex instruments to indexes and commodities with only one optimization made in your MT5 platform. Recommendations: Product: works on any in
TSO Price Channel MT5
Dionisis Nikolopoulos
Experts
TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Experts
IKAN MFX In the volatile world of financial markets, finding the best trading opportunities and minimizing risks is always a significant challenge for every investor. That’s why we developed IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) , an advanced automated trading system. IKAN is not just a tool but a perfect combination of artificial intelligence and years of trading experience. With the ability to analyze millions of data points per second, IKAN can identify market trends, predict price
Simple spike Trader
Daniel Mwangi Kimani
Experts
In this strategy, a spike as a bar that is higher than previous Bars Number bars, higher than previous bar by Percentage Difference and that closed in the lower Third or Half part of its length. For bullish signal, everything is inverted. The position is kept open until Hold bars pass or an opposite signal is received. If a new signal in the same direction is received, the position's timer is reset and no new position is opened. The strategy can be used in any currency pairs. Optimized results f
Red candles
Massimo Boncompagni
Experts
The "Red candles" are the key to anticipating the market and earning on the retracement. It works with every currency pair, currently maximizing the power of the "Red candles," we are using it on the EUR/USD pair, 1-minute time frame. You can customize it as you prefer, to better adapt it to your needs. Imagine capturing the perfect moment, entering when the market shouts "Now!" We wait for 10 consecutive red candles, and with an additional 0.06 drop. For any information, contact me.
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
Experts
Product Description Ready to master one of the world's most dynamic instruments? Stop guessing the direction of the Gold market and start trading based on confirmed price patterns with Azaha Pattern Breakout. Designed specifically for the modern trader, Azaha Pattern Breakout is a premium Expert Advisor (EA) that automates a disciplined and objective breakout trading strategy. It allows you to execute opportunities in the XAUUSD market with precision, 24 hours a day, 5 days a week. The Philo
Adelio MT5
Jin Sangun
Experts
Introduction à ADELIO Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Aperçu ADELIO est un système de trading automatisé puissant et précis, conçu pour l' Or (XAU/USD) . Il utilise la volatilité et les tendances du marché à travers une stratégie d’entrées multiples pour gérer le risque. ADELIO EA utilise des ajustements de prix momentanés et la force de la volatilité pour le trading, et est conçu pour être facil
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experts
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
Quantina Forex News Trader
Quantina Intelligence Limited
Experts
1.   Automatic News Event Downloads : Seamlessly fetches the latest news events to keep you informed. 2.   Automatic Server Time Adjustments : Adjusts the server time automatically to ensure accurate trading sessions. 3.   Multi-Currency Pair Trading : Trade multiple currency pairs using a single Expert Advisor (EA) on one chart for enhanced efficiency. 4.   Pre-Trade Impact Detector : Detects potential market impacts before executing trades, helping to mitigate risks. 5.   Conditional Partial
Mach Zero
Marian Sorin Neagu
Experts
Présentation : Mach Zéro Bienvenue aux traders et merci de votre intérêt pour notre nouveau robot de trading, Mach Zero. Ce robot est conçu pour être un acteur constant et à faible risque dans votre portefeuille de trading. Cela fonctionne mieux sur la paire EURUSD. Conçu pour la stabilité Conçu pour le trading à faible risque Stratégie de day et de swing trading pour un potentiel de profit maximum Ouvre au maximum une transaction par jour sur l'EURUSD, si les conditions de négociation sont
Gold666
Vasil Georgiev Todorov
Experts
Description GOLD666 is a powerful, AI rule-based Expert Advisor engineered for XAUUSD on M5 , combining trend-confirmation, adaptive risk management, and institutional-grade signal filters. Built for serious traders and FTMO compatibility , this EA uses multi-layer indicator logic to enter only the highest-probability setups – and exits dynamically through partial close and trailing stop systems. Whether you're scaling prop firm accounts or trading gold manually, GOLD666 is your edge. Core
Conflux MT5
Jin Sangun
Experts
Overview Conflux EA is an expert advisor (EA) designed to analyze the market’s complex movements and execute intelligent trades accordingly. This EA is specifically tailored to adapt to market conditions using EA, particularly in assets like gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN), and other volatile instruments. Going beyond simple rule-based trading, it comprehensively interprets market data to help traders uncover hidden opportunities. The EA utilizes various technical indicators, such as RSI, Bolli
Alana MT5
Hugo Feruglio
5 (3)
Experts
Alana MT5 est un Expert Advisor rigoureux basé sur une stratégie de grille structurée. Il traite une seule paire avec un contrôle strict du risque et une logique d’entrée claire. Le système intègre un stop suiveur basé sur la structure du marché et un stop-loss de drawdown pour protéger le capital et sécuriser les positions ouvertes. Conçu pour un usage à long terme, Alana ne nécessite ni optimisation manuelle ni réglages fréquents. Suivez les performances en temps réel sur MQL5 Signals : Voir l
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Experts
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Plus de l'auteur
Infinity Break 1 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
Prenez le contrôle de vos trades ! Infinity Breakout v1.0 transforme votre trading en une expérience simple et rentable. Fini le stress des décisions de dernière minute : votre EA gère automatiquement les entrées, TP et SL. Version MT5 :   Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTader 5 Infinity EAs Channel :   Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Informations sur le prix : Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats. Prix final :
Infinity Break 2 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Premium Élevez votre trading au niveau supérieur avec une automatisation intelligente et sans stress. InfinityBreak détecte automatiquement les breakouts clés et gère TP, SL et taille de lot avec précision chirurgicale. Recommandé sur timeframe M1 pour XAU/USD . Version MT5 :  Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 Infinity EAs Channel :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Info prix
Infinity Gold Break 3 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v3.0 – Tradez plus intelligemment, pas plus durement ! Prenez le contrôle des marchés avec la dernière avancée en trading automatisé. InfinityBreak v3.0 détecte les breakouts clés, gère TP, SL, TP partiels et tailles de lots automatiquement, et vous aide à trader le XAU/USD comme un pro. Optimisé pour le timeframe M1 – rapide, précis et fiable. Gestion intelligente du risque – pas de martingale, pas de stratégies risquées. Adapté aux débutants et intermédiaires – entière
Infinity Break 2
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Haut de Gamme . Passez au trading intelligent et sans stress . . InfinityBreak détecte automatiquement les cassures clés et gère TP, SL et lots avec précision chirurgicale. . Recommandé à utiliser sur le **timeframe M1** pour **XAU/USD**.   Version MT4 :  Infinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5   Channel Quantum EAs :   Messages privés - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Profil du trader Informations sur l
Infinity Gold Break 3
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v3.0 – EA Breakout Premium Passez au niveau supérieur avec un trading 100% automatisé et sans stress . InfinityBreak v3.0 détecte les breakouts clés et gère TP, SL et tailles de lots avec précision chirurgicale . Optimisé pour M1 sur XAU/USD – rapide, fiable et entièrement automatique.   Version MT4 :  Infinity Gold Break 3 - Marché MQL5   Channel Quantum EAs :   Messages privés - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Profil du trader Informations sur le prix : Le prix au
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis