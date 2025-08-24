Infinity Break 1
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Version: 1.2
- Mise à jour: 31 août 2025
🚀 Prenez le contrôle de vos trades !
Infinity Breakout v1.0 transforme votre trading en expérience simple et rentable.
Fini le stress des décisions à la dernière minute : votre EA gère entrées, TP et SL automatiquement.
💰 Informations sur le prix :
Le prix augmente de 50 $ tous les 10 achats.
Prix final : $ ?
⚡ Points forts :
-
📈 Entrées précises à la clôture des bougies.
-
🎯 TP et SL automatiques, ajustables à votre style.
-
💰 Lot size personnalisable pour tous types de comptes.
-
🔎 Combinaison RSI + MACD = signaux fiables, moins de faux trades.
-
🖥 Interface claire avec statut des positions et indicateurs en temps réel.
-
✅ Aucun martingale, arbitrage ou stratégie risquée.
💡 Pour qui ?
-
Traders débutants et intermédiaires.
-
Ceux qui veulent un EA simple mais puissant.
-
Convient à Forex majeurs et XAU/USD.
⏱ Conseils pratiques :
-
Timeframes : Toutes (OPTIMISE POUR M1).
-
Symboles : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, (OPTIMISE POUR XAU/USD).
-
Ajustez votre SL/TP et lot size selon votre tolérance au risque.
-
!Ne pas modifier les paramètres si débutant!
🔥 Pourquoi vous allez l’adorer :
-
Stratégie prête à l’emploi, aucun réglage complexe.
-
Capture les mouvements clés du marché sans surveillance constante.
-
Suivi en temps réel via GUI intégré avec emojis → super intuitif !
💎 Résultat :
Infinity Breakout V1.0 = simplicité + performance + sécurité.
Transformez chaque rupture de marché en opportunité. Commencez à trader comme un pro dès maintenant !