SSL Channel Indicator MT5

Eleva la precisione del tuo trading con l'Indicatore SSL Channel MT5, uno strumento dinamico progettato per visualizzare la dinamica delle tendenze di prezzo attraverso l'approccio innovativo del Semaphore Signal Level (SSL). Radicato nei concetti di analisi tecnica resi popolari in comunità come MQL5 e Forex Factory, questo indicatore utilizza due medie mobili semplici (SMA) di 10 periodi—una per i massimi e una per i minimi—per formare un canale di prezzo adattabile. Riconosciuto per la sua semplicità ed efficacia nell'identificare i cambiamenti di tendenza, è un preferito dai trader che cercano segnali chiari di inversione o continuazione senza calcoli complessi.

L'Indicatore SSL Channel eccelle nel segnalare la formazione e i cambiamenti di tendenza utilizzando la tecnica di "flip", in cui il prezzo alterna tra essere sopra o sotto i canali SMA dei massimi e dei minimi. Un prezzo sotto l'SMA dei massimi mantiene il canale dei massimi, mentre un prezzo sopra l'SMA dei minimi mantiene il canale dei minimi, offrendo indizi visivi chiari per inversioni o continuazioni di tendenza. I benefici includono un timing preciso per le entrate/uscite nelle strategie di inseguimento delle tendenze o di inversione, una riduzione del rumore nei mercati instabili e la compatibilità con forex, azioni, indici, materie prime o criptovalute. Con avvisi personalizzabili, garantisce che tu rimanga proattivo, aumentando la redditività potenziale nei mercati di tendenza o di inversione senza un monitoraggio costante dei grafici.

Guida all'Installazione per Prodotti MQL | Aggiornamento Prodotti MQL Acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche Principali

  • Canali Doppi SMA: Calcola SMA di 10 periodi per massimi e minimi (periodo predefinito 10), creando un canale dinamico che segue l'azione del prezzo per un'identificazione chiara della tendenza.
  • Logica della Tecnica Flip: Mantiene l'SMA dei massimi quando il prezzo è sotto di esso e l'SMA dei minimi quando il prezzo è sopra, fornendo segnali intuitivi per inversioni o continuazioni di tendenza.
  • Periodo Personalizzabile: Regola il periodo SMA (predefinito 10) per affinare la sensibilità, adattandosi a mercati veloci o lenti per una precisione ottimale dei segnali.
  • Sistema di Avvisi Multipli: Abilita avvisi di terminale, notifiche push o e-mail (tutti abilitati per default) per rimanere informato sui crossover dei canali, garantendo decisioni di trading tempestive.
  • Chiarezza Visiva: Mostra le linee SSL Up (SMA dei massimi) e SSL Down (SMA dei minimi), con segnali di frecce opzionali per i cambiamenti di tendenza, offrendo una visione chiara della dinamica del mercato.
  • Affidabilità Senza Repaint: I segnali basati su barre chiuse rimangono fissi, garantendo dati storici coerenti per i test delle strategie e la fiducia nel trading live.
  • Alte Prestazioni: Codice leggero garantisce un funzionamento fluido su MT5, supportando l'analisi multi-timeframe senza ritardi, ideale per scalping o strategie a lungo termine.
  • Integrazione EA: Fornisce buffer per i canali SSL Up e Down, consentendo l'automazione negli Expert Advisors per strategie basate su tendenze o inversioni.
  • Ottimizzato per il Backtesting: Periodo regolabile e design senza repaint consentono test storici approfonditi per validare le strategie di entrata/uscita prima dell'implementazione live.

L'Indicatore SSL Channel MT5 si distingue come uno strumento essenziale per i trader che cercano segnali di tendenza chiari e attuabili con un rumore minimo. La sua popolarità deriva dalle sue prestazioni comprovate: rilevazione affidabile delle tendenze, segnali precisi di inversione e versatilità in varie condizioni di mercato. Trasforma il tuo trading con una precisione mirata.

Puoi anche esplorare la versione MT4:

Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Per favore contattami per trovare una soluzione se non lo sei.

Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags ssl channel mt5 indicatore semaphore signal level sma inversione tendenza segnali continuazione strategia forex supporto resistenza avvisi trading rilevamento volatilità

Prodotti consigliati
Diamond Pattern Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Diamond Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Diamond Pattern Indicator is part of the MetaTrader 5 tools designed to detect diamond chart patterns. These patterns help traders anticipate potential trend reversals. In chart areas that are more interpretable for traders, the indicator suggests trade ideas by identifying these formations. A  Bullish Diamond Pattern  typically appears at the end of a downtrend, signaling a possible upward reversal. Conversely, a  Bearish Diamond Pattern  forms at
FREE
Rubdfx Supply Demand
Namu Makwembo
Indicatori
Holiday Sales Zones Indicator The Zones Indicator is your everyday Trading tool that  leverages advanced algorithms, including ICT institutional concepts like order blocks , engulfing candle patterns , and Level interactions , to identify critical levels of supply and demand (Resistance & Support). Visual signals are generated and clearly marked on the chart, providing a straightforward guide for traders to spot key opportunities. Key Features Advanced Algorithmic Analysis : Identifies supply
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicatori
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicatori
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Fibonacci Retracement Assistant Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader5 The   Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader5   is a specialized tool designed to enhance trading analysis using one of the most popular techniques in technical analysis. Fibonacci tools are widely known for helping traders pinpoint potential price reversal zones. This indicator applies Fibonacci ratios to identify likely support and resistance levels derived from recent price movements. To activate the tool, traders mus
FREE
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicatori
Panoramica La Universal Trendline Breakout Strategy è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 progettato per rilevare e tradare con precisione i breakout delle trendline. Individua automaticamente i livelli dinamici di supporto e resistenza tramite l’analisi dei pivot e traccia le trendline in tempo reale. Funzionalità principali Rilevamento automatico delle trendline tramite pivot Avvisi sui breakout di supporto e resistenza Colori, larghezza, numero massimo di linee e estensione personalizzabi
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
Su MetaTrader, tracciare più   linee orizzontali   e monitorare i rispettivi livelli di prezzo può essere un’attività noiosa. Questo indicatore disegna automaticamente più linee orizzontali a intervalli uguali per impostare avvisi di prezzo, tracciare livelli di supporto e resistenza, e per altri usi manuali. Questo indicatore è perfetto per i trader Forex alle prime armi che cercano opportunità per ottenere profitti rapidi tramite acquisto e vendita. Le linee orizzontali aiutano a identificare
Gann Method Scanner MT5
Elif Kaya
1 (1)
Indicatori
Contact me for extra bonus tool, instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional chart patterns. This method integrates geometry, time cycles, and even astrology to predict market movements accurately. Gann
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicatori
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Fractal Channel Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Fractal Channel Breakout draws a continuous channel by connecting the successive Up and Down fractals. It provides alerts and also plots the Up and Down arrows representing the bullish and bearish breakout of the fractal channel. Features If you use Bill Williams fractals in your technical analysis, you must also include it in your trading arsenal. It can be very effective and useful for stop-loss trailing. A new market trend often emerges after a fractal channel breakout in a new direction.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Supertrend MQL5
Jordan Lancheros Calderobi
Indicatori
L'Indicatore Supertrend è uno strumento di trend-following potente, progettato per i trader che cercano chiarezza nell'identificare i trend di mercato rialzisti e ribassisti. Creato per MQL5, fornisce un'analisi in tempo reale e aiuta gli utenti a prendere decisioni di trading informate, evidenziando i punti di ingresso e uscita. Con impostazioni personalizzabili, questo indicatore si adatta a diverse condizioni di mercato, garantendo flessibilità e precisione nelle strategie di trading.
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Renko Patterns analizza il grafico Renko mattone per mattone per individuare i pattern grafici più famosi, frequentemente utilizzati dai trader nei vari mercati finanziari. Rispetto ai grafici basati sul tempo, i grafici Renko rendono il trading basato sui pattern più semplice e visivamente chiaro grazie alla loro struttura pulita. KT Renko Patterns include diversi pattern Renko, molti dei quali sono ampiamente spiegati nel libro “Profitable Trading with Renko Charts” di Prashant Shah. Un E
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicatori
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Introduzione a Smart Engulfing MT5: Accedi al mondo del trading raffinato con Smart Engulfing MT5, il tuo indicatore professionale di riferimento per identificare i migliori pattern di engulf. Progettato con precisione e facilità d'uso in mente, questo strumento è creato esclusivamente per gli utenti di MetaTrader 5. Scopri opportunità di trading redditizie con facilità, poiché Smart Engulfing MT5 ti guida con avvisi, frecce e tre diversi livelli di take-profit, diventando il compagno definiti
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indicatori
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Pin Bar Tracker
Efren Hernandez Partida
Indicatori
Il Pin bar tracker è un indicatore progettato per trovare i modelli di pin bar nei grafici di valute, oro e bitcoin in qualsiasi intervallo di tempo, include uno strumento che calcola automaticamente il rapporto rischio-rendimento, il lotto e i possibili punti di stop loss e take profit. Caratteristiche: - Funziona in qualsiasi intervallo di tempo - Calcola automaticamente i lotti - Mostra i livelli di stop loss e take profit - Invia un avviso quando rileva un Pin Bar
FREE
Draw On Liquidity MT5
Robby Suhendrawan
Indicatori
Draw On Liquidity (DOL) – PDHL, PWHL & Kill Zones Liquidity levels often act as magnets for price movement. The highs and lows of the previous day (PDHL) and week (PWHL) are key reference points where stop orders and institutional activity tend to cluster. Identifying these levels manually is time-consuming and prone to error. The Draw On Liquidity (DOL) indicator automatically plots these essential levels on your chart and highlights high-probability trading windows through session kill zones.
KT 4 Timeframe Trend MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
The KT 4 Time Frame Trend is an invaluable forex indicator for traders seeking to identify the trend direction across 4-time frames accurately. This innovative indicator allows users to simultaneously observe and analyze price trends across four different timeframes. Whether you're a beginner or an experienced trader, this tool offers an enhanced understanding of trend dynamics, leading to improved trading strategies on your trading platform. The capability to concurrently monitor multiple timef
Lukas Arrows And Curves Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Lukas Arrows and Curves Signal Indicator MetaTrader 5 The Lukas Arrows and Curves Signal Indicator is a specialized tool for Forex traders, designed to provide accurate buy and sell signals. Developed specifically for the MetaTrader 5 platform, this indicator draws a green price channel, allowing traders to utilize the channel bands as dynamic support and resistance levels, enabling more informed and strategic trading decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation
FREE
KT CCI Alerts MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT CCI Alerts is a personal implementation of the Commodity Channel Index (CCI) oscillator that provide signals and alerts on four custom events: When CCI enter in an overbought zone. When CCI exit from an overbought zone. When CCI enter in an oversold zone. When CCI exit from an oversold zone. Features A perfect choice for traders who speculate the CCI movements within an overbought/oversold zone. Lightly coded without using extensive memory and resources. It implements all Metatrader alerts.
DYJ BoS
Daying Cao
Indicatori
L'indicatore DYJ BoS identifica e contrassegna automaticamente gli elementi essenziali dei cambiamenti nella struttura del mercato, tra cui: Breakout of Structure (BoS): rilevato quando il prezzo effettua una mossa significativa, rompendo un precedente punto di struttura. Segna possibili linee di tendenza al rialzo e al ribasso (UP e DN, ovvero nuovi massimi e nuovi minimi continui) e una volta che il prezzo sfonda queste linee, segna frecce rosse (ORSO) e verdi (TORO) Il BoS si verifica sol
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicatori
"ATREND: Come funziona e come utilizzarlo" ### Come funziona L'indicatore "ATREND" per la piattaforma MT5 è progettato per fornire ai trader robusti segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di metodologie di analisi tecnica. Questo indicatore sfrutta principalmente l'Average True Range (ATR) per la misurazione della volatilità, insieme ad algoritmi di individuazione dei trend per identificare potenziali movimenti di mercato. Lascia un messaggio dopo l'acquisto e ricevi un rega
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Indicatori
Esplora modelli per modelli a triangolo come triangolo simmetrico, triangolo asimmetrico o triangolo ad angolo retto, modello a cuneo come cuneo ascendente o cuneo discendente, modello di espansione e canale di tendenza Questo indicatore esplora il modello storico così come i modelli attuali, è il miglior indicatore per coloro che stanno cercando di risparmiare tempo disegnando manualmente una linea di tendenza o un triangolo e vogliono usarlo per l'analisi automatizzata del tracciamento dei m
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Indicatori
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Higher High Lower Low MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
KT Higher High Lower Low segna i seguenti punti di swing con i rispettivi livelli di supporto e resistenza: Higher High: Un massimo superiore rispetto al massimo precedente. Lower High: Un massimo inferiore rispetto al massimo precedente. Lower Low: Un minimo inferiore rispetto al minimo precedente.  Higher Low: Un minimo superiore rispetto al minimo precedente.   Caratteristiche L'intensità dei massimi e minimi può essere regolata modificando il numero di barre a sinistra e a destra. Fornisce
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Altri dall’autore
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme come
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 4 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilità
MT5 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per copiare operazioni da un conto MT5 di origine a più conti MT5 o MT4 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per diverse
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato sofisticato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta gli incroci delle medie mobili per catturare le inversioni di tendenza e i potenziali punti di ingresso. Questo consulente esperto offre ai trader una soluzione versatile con impostazioni personalizzabili, garantendo un’esecuzione precisa delle operazioni e una gestione robusta del rischio. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso efficienti, regole di uscita flessi
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ottimizza la tua strategia di grid trading con il Grid Trade Manager MT5, un EA utilitario gratuito versatile progettato per automatizzare il placement e la gestione di ordini grid, ispirato all'approccio grid trading testato dal tempo popularizzato negli 2000 dalle comunità forex per la sua capacità di profiter dalle oscillazioni di mercato in condizioni ranging. Adottato da migliaia di trader su piattaforme come MQL5 e Forex Factory per i suoi robusti controlli di rischio e customizzazione, qu
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT5, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, permettendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT5, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Ultimate Trade Panel MT5 è un potente Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per ottimizzare le attività di trading e aumentare l’efficienza dei trader sulla piattaforma MQL5. Questo strumento semplifica le attività di trading quotidiane con funzionalità user-friendly, fungendo da compagno affidabile per la gestione delle operazioni senza dipendere da una logica di trading specifica. Sviluppato per i trader che cercano un vantaggio competitivo, offre strumenti di automazione e gestione del
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la precisione del tuo trading con l' Indicatore GG TrendBar MT5 , uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a s
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilità
MT4 Local Trade Copier Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 4 progettato per copiare operazioni da un conto MT4 o MT5 di origine a più conti MT4 o MT5 sullo stesso PC. Questo strumento è ideale per replicare operazioni su conti di clienti o portafogli con parametri personalizzabili, inclusi dimensioni dei lotti, stop-loss/take-profit e opzioni di copia inversa. Semplifica la gestione delle operazioni senza eseguirle in base alla logica di mercato, offrendo una sincronizzazione flessibile per d
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT5, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicatori
Potenzia le tue capacità di individuazione delle tendenze con il Consecutive Candle Indicator MT5, uno strumento dinamico progettato per identificare sequenze di candele rialziste o ribassiste, offrendo avvisi tempestivi per conferme di tendenza e possibili inversioni nei mercati forex, azionari, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, oltre che elogiato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di semplif
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicatori
Migliora il tuo trading di price action con l'indicatore Higher Highs and Lows MT4, uno strumento robusto che sfrutta l'analisi frattale per individuare punti di swing chiave e identificare pattern che definiscono il trend come Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) e Higher Lows (HL) per insight chiari sulla direzione del mercato. Tratto dai principi fondamentali di price action radicati nella Teoria di Dow dei primi del 1900 e popolari nel trading moderno da esperti come Al Brook
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilità
Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei traili
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicatore all'avanguardia che sfrutta la regressione kernel non parametrica per fornire un'analisi delle tendenze fluida e adattiva. Ispirato allo stimatore Nadaraya-Watson, questo strumento applica lo smoothing kernel gaussiano ai dati di prezzo, creando envelope dinamiche che si adattano alla volatilità del mercato senza il ritardo eccessivo delle medie mobili tradizionali. Largamente acclamato su piattaforme com
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore Candlestick Pattern Alert MT4, uno strumento potente progettato per rilevare rapidamente i principali pattern di candele e fornire avvisi in tempo reale, consentendo ai trader di agire su setup ad alta probabilità. Radicato nei principi dei grafici a candele giapponesi, resi popolari da Steve Nison negli anni '90, questo indicatore è apprezzato dai trader di forex, cripto e azioni per la sua capacità di decifrare il sentiment del mercato at
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Padroneggia le tendenze di mercato con il SuperTrend Alert MT4, un indicatore potente progettato per fornire segnali precisi di seguito delle tendenze per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Celebrato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e lodato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua robusta rilevazione delle tendenze, questo indicatore è uno strumento essenziale per i trader che cercano punti di ingresso e uscita affidabili
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT4, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato avanzato progettato per MetaTrader 5, che sfrutta l’indicatore dell’Indice di Forza Relativa (RSI) per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di queste zone, offrendo un approccio versatile alla gestione delle operazioni. Ampiamente testato, fornisce metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e un
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 implementa una solida strategia di trading basata sull’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI), testata ampiamente per decisioni di ingresso e uscita precise in diverse condizioni di mercato. L’EA offre capacità di trading complete, incluse strategie opzionali di recupero della griglia, copertura e martingala (configurabili, disattivate per impostazione predefinita). Presenta molteplici metodi di ingresso (breakout, inversioni, inseguimento di te
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilità
Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 5, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilità
Ottimizza il processo di chiusura delle tue operazioni con il Close Manager MT5, un potente Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le uscite delle operazioni aperte manualmente o da altri EA su MetaTrader 5, offrendo ai trader un controllo preciso sulle strategie di uscita. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per i suoi criteri di chiusura versatili e personalizzabili, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex,
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Eleva la tua strategia di trading con l' Indicatore del Canale Keltner MT5 , uno strumento classico di volatilità ispirato all'innovazione di Chester Keltner degli anni '60, che combina medie mobili esponenziali con la gamma vera media (ATR) per creare bande di prezzo dinamiche. Celebrato nei circoli di trading sin dalla sua rinascita nell'era digitale, questo indicatore ha guadagnato popolarità su piattaforme come TradingView e MQL5 per la sua affidabilità nel rilevare breakout e inversioni di
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicatori
Rimani al passo con il momentum del mercato con il Pip Movement Alert MT4, un indicatore versatile a più valute progettato per tracciare e avvisare i trader sui movimenti precisi in pip su più simboli, ideale per il trading di forex, azioni, criptovalute e materie prime. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e evidenziato nelle discussioni su Investopedia e TradingView per la sua capacità di rilevare cambiamenti improvvisi del mercato, questo indicatore è indi
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilità
Semplifica il tuo trading con l’STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) user-friendly progettato per ottimizzare l’esecuzione e la gestione delle operazioni su MetaTrader 4, offrendo il posizionamento degli ordini con un solo clic e la chiusura automatica delle operazioni basata su soglie di profitto e perdita personalizzabili. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua interfaccia intuitiva e il controllo efficiente delle operazioni, questo EA è uno strumento indi
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicatori
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicatori
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione