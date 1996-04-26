Mrdtrade
- Utilità
- Otmane Achandir
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 13 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Trading Efficiente con Esecuzione Istantanea
MRDT Trade Manager è uno script avanzato che porta la gestione professionale delle posizioni direttamente sul tuo terminale MetaTrader 5. Con pulsanti ancorati al grafico, offre accesso immediato a tutte le funzioni di trading essenziali.
Vantaggi Principali:
-
Esecuzione fulminea - Acquista/vendi con un solo click
-
Gestione completa - Chiudi tutte le posizioni, solo long o solo short
-
Controllo del rischio - Funzione di chiusura parziale
-
Break-even automatico - Sposta lo stop loss al prezzo di entrata
-
Focus sullo strumento - Gestione dedicata al simbolo attivo
Funzionalità:
• Pulsanti rapidi - Trading con lotto fisso (personalizzabile)
• Chiusura immediata - Tutte le posizioni, solo acquisti o solo vendite
• Riduzione posizione - Chiude circa il 50% del volume
• Protezione capitale - Imposta stop loss al punto di pareggio
• Interfaccia pulita - Pulsanti sempre visibili sul grafico
Ideale Per:
-
Day trader che necessitano velocità
-
Scalper su mercati volatili
-
Tutti i trader che cercano efficienza
-
Chi preferisce strumenti visuali
Sviluppato con funzioni MQL5 standard per massima affidabilità. Il sistema a lotti fissi elimina calcoli complessi.
Installazione immediata: aggiungi al grafico e inizia a operare più efficientemente.