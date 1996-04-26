Mrdtrade

MRDT Trade Manager - Strumento Professionale per MT5

Trading Efficiente con Esecuzione Istantanea

MRDT Trade Manager è uno script avanzato che porta la gestione professionale delle posizioni direttamente sul tuo terminale MetaTrader 5. Con pulsanti ancorati al grafico, offre accesso immediato a tutte le funzioni di trading essenziali.

Vantaggi Principali:

  • Esecuzione fulminea - Acquista/vendi con un solo click

  • Gestione completa - Chiudi tutte le posizioni, solo long o solo short

  • Controllo del rischio - Funzione di chiusura parziale

  • Break-even automatico - Sposta lo stop loss al prezzo di entrata

  • Focus sullo strumento - Gestione dedicata al simbolo attivo

Funzionalità:

 Pulsanti rapidi - Trading con lotto fisso (personalizzabile)
 Chiusura immediata - Tutte le posizioni, solo acquisti o solo vendite
 Riduzione posizione - Chiude circa il 50% del volume
 Protezione capitale - Imposta stop loss al punto di pareggio
 Interfaccia pulita - Pulsanti sempre visibili sul grafico

Ideale Per:

  • Day trader che necessitano velocità

  • Scalper su mercati volatili

  • Tutti i trader che cercano efficienza

  • Chi preferisce strumenti visuali

Sviluppato con funzioni MQL5 standard per massima affidabilità. Il sistema a lotti fissi elimina calcoli complessi.

Installazione immediata: aggiungi al grafico e inizia a operare più efficientemente.


Altri dall'autore
GoldenhuntMS
Otmane Achandir
Experts
GoldenHunt MS è un sistema algoritmico premium progettato specificamente per identificare e sfruttare i pattern di stop-hunt istituzionali sulle principali coppie forex. Utilizzando un'analisi avanzata dell'azione dei prezzi, l'EA rileva scenari di stop-hunt ad alta probabilità con oltre l'85% di accuratezza storica. Il sistema include un sofisticato meccanismo di take profit a 5 livelli che blocca progressivamente i profitti ai livelli chiave di resistenza/supporto. La gestione del rischio com
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Robot di Scalping IA per EUR, Oro & BTC OtmScalp EA V1 - Il Robot di Scalping Definitivo con IA per EUR, Oro e BTC Offerta limitata: Solo 499$ (Prezzo originale 1200$ - Aumento imminente!) Perché scegliere OtmScalp EA V1? Profitti giornalieri costanti - Progettato per uno scalping aggressivo ma controllato 3 versioni specializzate - Ottimizzate per le coppie EUR, l'oro (XAU/USD) e il Bitcoin (BTC/USD) Trading 100% automatizzato - Funziona 24h/5gg senza intervento Gestione intell
HuntGenius 2
Otmane Achandir
Indicatori
**Versione italiana della descrizione del tuo indicatore di trading, conforme ai requisiti MQL5:** **Caratteristiche della traduzione italiana:** - Traduzione professionale completa con terminologia finanziaria e tecnica precisa - Formato strutturato e di facile comprensione - Enfasi sul valore educativo e sulle capacità analitiche - Include tutti i necessari avvertimenti sui rischi - Nessun uso di emoji o caratteri speciali - Chiara indicazione che l'indicatore non garantisce il successo nel
Hftvolumehunt
Otmane Achandir
Experts
HFT Scalping Pro EA - Robot di Trading Algoritmico per MetaTrader 4 Panoramica HFT Scalping Pro EA è un programma di trading automatico specializzato in scalping ad alta frequenza per MetaTrader 4. Combina un sistema di conferma multi-segnale e una gestione dinamica del rischio per eseguire operazioni a breve termine con precisione. Caratteristiche Principali Analisi Multi-strategia - Integrazione di EMA personalizzati, RSI e Bande di Bollinger Gestione Intelligente del Rischio - Include Stop-L
SellBuySMCB
Otmane Achandir
Indicatori
NSTALLAZIONE & SUPPORTO Download immediato dopo l'acquisto   Guida installazione semplice  inclusa   Documentazione completa con esempi   Supporto clienti via MQL5   Smart Money Concepts | Indicatore SMC | Order Blocks | Fair Value Gaps | Struttura di mercato | Trading istituzionale | Strumento professionale | Swing trading | Scalping | Forex | Segnali | Zone di ingresso | Dashboard | Indicatore MT4   ACQUISTA ORA PRIMA CHE AUMENTI!    trasforma il tuo trading con l'analisi delle istituz
MagicTrade
Otmane Achandir
Experts
MagicTrade Expert Advisor - Sistema Professionale di Trading Breakout Panoramica del Prodotto MagicTrade è un expert advisor sofisticato progettato per il trading di precisione sui mercati forex, specificamente ottimizzato per l'Oro (XAUUSD). Questo sistema avanzato di trading algoritmico combina strategie di breakout di livello istituzionale con concetti di smart money per offrire prestazioni costanti in varie condizioni di mercato. Caratteristiche Principali Tecnologia Breakout Avanzata -
Tigersentry
Otmane Achandir
Indicatori
Smart Money Pro - Indicatore di Trading Professionale Smart Money Pro - Indicatore di Trading Professionale Un indicatore esperto per MT4/MT5 che sfrutta la potenza del concetto Smart Money (SMC), fornendo punti di ingresso ad alta probabilità utilizzati da banche e istituzioni. Identifica zone chiave, squilibri e segnali di inversione per un trading più intelligente su tutti i mercati: Forex, azioni, criptovalute. Perché scegliere Smart Money Pro Visualizzazione di zone potenti personalizzabil
