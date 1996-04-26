Mrdtrade

MRDT Gestionnaire de Trading - Outil Professionnel pour MT5

Optimisez Votre Trading par une Exécution Instantanée

Le MRDT Gestionnaire de Trading est un script puissant conçu pour les traders exigeants utilisant MetaTrader 5. Avec ses boutons ancrés directement sur votre graphique, accédez instantanément à toutes les fonctions essentielles de trading.

Principaux Avantages :

  • Exécution ultra-rapide - Achat/vente en un seul clic

  • Gestion complète - Fermez toutes positions, uniquement les achats ou les ventes

  • Contrôle des risques - Fonction de fermeture partielle

  • Break-even automatique - Déplacez votre stop au prix d'entrée

  • Focus sur l'instrument actuel - Gestion dédiée au symbole affiché

Fonctionnalités Clés :

  1. Boutons de trading rapide - Taille de lot fixe (personnalisable)

  2. Fermeture immédiate - Toutes positions, achats ou ventes uniquement

  3. Réduction de position - Ferme environ 50% du volume

  4. Protection capital - Positionne le stop au seuil de rentabilité

  5. Interface épurée - Boutons toujours visibles sur votre graphique

Idéal Pour :

  • Day-traders nécessitant rapidité

  • Scalpeurs sur marchés volatils

  • Tous traders recherchant efficacité

  • Utilisateurs privilégiant les outils visuels

Développé exclusivement avec fonctions MQL5 standards pour une fiabilité maximale. Le système de lots fixes simplifie la gestion sans calculs complexes.

Installation instantanée - Ajoutez simplement au graphique pour trader plus efficacement.

Avertissement : Le trading comporte des risques - Ne tradez qu'avec capital que vous pouvez vous permettre de perdre.


Produits recommandés
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitaires
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
TradeKeeper
Kenneth Berry Cunningham
Utilitaires
TradeKeeper - Your Ultimate Trading Journal Enhance Your Trading Experience with TradeKeeper! TradeKeeper is a powerful and intuitive notepad designed specifically for traders. Seamlessly integrated into your trading chart, TradeKeeper allows you to save, recall, and manage your trading notes with ease. Whether you're tracking market trends, recording trade ideas, or analyzing your performance, TradeKeeper ensures you never miss a crucial detail. Key Features: Seamless Chart Integration : Acces
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Click Trading
Jawad Tauheed
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitaires
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitaires
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Trade Panel R3p
Eduardo Terra
Utilitaires
Simple and easy-to-use trading panel. Replaces the standard Meta Trader 5 panel. This new panel allows you to add stop loss and take profit (in points). It also allows you to click and drag it to any place on the screen, making it easier to view and operate. Risk control with a limit on the margin that can be used and a limit on possible loss per stop loss. With the facility to place only the stop loss and the EA automatically calculates the allowed lot size, in order to avoid possible loss abov
Telegram to mt5 trade executor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilitaires
Telegram to MT5 Trade Executor The Telegram to MT5 Trade Executor is a reliable desktop application designed to automatically execute trade signals received from your Telegram channels or groups directly into your MetaTrader 5 platform. It streamlines your trading workflow by eliminating manual trade placement and ensures faster market execution. Key Features: Secure Telegram Integration: Seamlessly connects to your Telegram account using your API ID and API Hash. Automatic Trade Parsing: Detec
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
RiskCopilot
Carlos Adrian Feged Zapata
Utilitaires
FRANÇAIS RiskCopilot Utility - Votre Assistant de Trading Intelligent "Voyez Votre Risque. Maîtrisez Votre Trading." RiskCopilot Utility est la solution ultime de gestion des risques et de dimensionnement des positions pour MetaTrader 5. Cet assistant de trading complet fournit des calculs en temps réel, des outils d'évaluation des risques avancés et des analyses professionnelles sans contrôler vos décisions de trading. Parfait pour les traders débutants et professionnels recherchant une g
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitaires
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitaires
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experts
Le DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER peut utiliser vos différents terminaux (TÉLÉPHONE MOBILE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) pour le trading manuel, puis traité automatiquement par EA. Le trading mobile peut utiliser les différents modes de grille d'EA, le mode scalp, le mode d'arbitrage de couverture et le mode d'ordre indépendant pour ouvrir des positions manuellement, EA peut définir automatiquement le stop loss pour l'ouverture mobile. Et utilisez votre téléphone portable pour ouvrir une grille,
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilitaires
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilitaires
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Affirmation Coach MT5
Part-time Day Trader
Utilitaires
Affirmations are a powerful way to overcome negative thought patterns and support the path toward profitable trading. Working with affirmations is a far more affordable alternative to hiring a trading coach — and in many cases, can be even more effective. But affirmations only work when they are well formulated and repeated consistently over time. That’s exactly where Affirmation Coach MT5 steps in. This tool helps traders build a stronger mindset and improve long-term consistency by placing af
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (6)
Utilitaires
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experts
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilitaires
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicateurs
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitaires
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilitaires
Outil multifonctionnel : plus de 65 fonctions, dont : calcul de lot, price action, facteur R/R, gestionnaire des trades, zones d'offre et de demande Version de démonstration   |   Manuel de l'Utilisateur   |    MT4 L'utilitaire ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie : vous pouvez télécharger la version de démonstration ICI pour tester le produit. Contactez-moi   pour toutes questions / idées d'amélioration / en cas de bug trouvé Simplifiez, accélérez et automatisez votre processus de tra
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilitaires
CLAVIER DE TRADING Un outil avancé pour un trading agile et précis sur les marchés financiers. Conçu pour les traders qui négocient des instruments tels que le DAX, le XAU/USD, le Forex et d'autres marchés (scalping, intraday, swing, etc.), ce clavier vous permet d'exécuter des transactions d'un simple clic et avec de multiples configurations professionnelles. Le « Clavier de Scalping Quotidien » vous permet d'ouvrir, de clôturer et de protéger vos transactions d'un simple clic, idéal pour trad
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (4)
Utilitaires
Évitez le surtrading, le FOMO et les comportements compulsifs, en imposant des limites de risque avancées à votre compte de trading à l'aide d'EmoGuardian. Ajoutez automatiquement   des Stop Loss aux positions, gérez les pertes d'EA, chargez/déchargez automatiquement les EA. Limitez le risque par position, par tradedd, par Time Range, par jour. Les options de gestion des risques ont été développées pour lutter spécifiquement contre les comportements compulsifs qui conduisent les traders à faire
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitaires
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Utilitaires
The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitaires
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitaires
Le MT5 to Discord Signal Provider est un outil convivial et entièrement personnalisable conçu pour envoyer directement des signaux de trading à Discord. Cet outil transforme votre compte de trading en un fournisseur de signaux efficace. Personnalisez les formats de messages pour qu'ils correspondent à votre style ! Pour plus de facilité, choisissez parmi des modèles pré-conçus et décidez quels éléments du message inclure ou exclure. [ Démo ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Telegram ]  New:
AKCAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
5 (2)
Utilitaires
Special offer for the next 10 copies Are you tired of manually navigating through menus and inputting data every time you want to execute a trade or open an order on Meta Trader? Our hotkey tool is here to make your life easier and boost your trading efficiency. Our tool is natively coded for lightning-fast performance and comes loaded with all the features you could possibly want. From pending orders and OCO orders to trailing and multiple buckets, it has everything a scalper could need. And
Plus de l'auteur
GoldenhuntMS
Otmane Achandir
Experts
GoldenHunt MS est un système algorithmique premium conçu pour identifier et exploiter les patterns de stop-hunt institutionnels sur les principales paires forex. Avec une analyse avancée de l'action des prix, l'EA détecte les scénarios de stop-hunt avec plus de 85% de précision historique. Le système inclut un mécanisme sophistiqué de prise de bénéfices à 5 niveaux progressifs, verrouillant les profits aux niveaux clés de support/résistance. La gestion des risques comprend un sizing dynamique (
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experts
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping IA pour EUR, Or & BTC OtmScalp EA V1 - Le Robot de Scalping Ultime avec IA pour EUR, Or et BTC Offre limitée : Seulement 499$ (Prix original 1200$ - Augmentation imminente !) Pourquoi choisir OtmScalp EA V1 ? Profits quotidiens constants - Conçu pour un scalping agressif mais contrôlé 3 versions spécialisées - Optimisées pour les paires EUR, l'or (XAU/USD) et le Bitcoin (BTC/USD) Trading 100% automatisé - Fonctionne 24h/5j sans intervention Gestion intelligente
HuntGenius 2
Otmane Achandir
Indicateurs
Voici la version française de la description de votre indicateur de trading, conforme aux exigences de MQL5 :   **Caractéristiques de la traduction française :**   - Traduction professionnelle complète avec une terminologie financière et technique précise   - Format structuré et facile à comprendre   - Mise en avant de la valeur éducative et des capacités d'analyse   - Inclut tous les avertissements sur les risques nécessaires   - Aucun emoji ou caractère spécial   - Clarification que l'indica
Hftvolumehunt
Otmane Achandir
Experts
HFT Scalping Pro EA - Robot de Trading Algorithmique pour MetaTrader 4 Présentation HFT Scalping Pro EA est un programme de trading automatique spécialisé dans le scalping à haute fréquence pour MetaTrader 4. Il combine un système de confirmation multi-signaux et une gestion dynamique des risques pour exécuter des opérations à court terme avec précision. Caractéristiques Principales Analyse Multi-stratégies - Intégration d'EMA personnalisés, RSI et Bandes de Bollinger Gestion Intelligente des R
SellBuySMCB
Otmane Achandir
Indicateurs
INDICATEUR SMC PRO TRADING - Tradez comme les Institutions & Banques !   TRANSFORMEZ VOTRE TRADING - Suivez le SMART MONEY  Fatigué de perdre pendant que les institutions gagnent ?   Notre indicateur professionnel Smart Money Concepts (SMC) révèle exactement où les banques et hedge funds placent leurs trades !  OFFRE EXCLUSIVE DE LANCEMENT    POURQUOI LE SMART MONEY = TRADES GAGNANTS Suivez le flux institutionnel   - Tradez avec les banques, pas contre elles Setups haute probabilité   - Straté
MagicTrade
Otmane Achandir
Experts
MagicTrade Expert Advisor - Système Professionnel de Trading de Breakout Aperçu du Produit MagicTrade est un expert advisor sophistiqué conçu pour le trading de précision sur les marchés forex, spécifiquement optimisé pour l'Or (XAUUSD). Ce système de trading algorithmique avancé combine des stratégies de breakout de niveau institutionnel avec des concepts de smart money pour offrir des performances constantes dans diverses conditions de marché. Caractéristiques Principales Technologie de Br
Tigersentry
Otmane Achandir
Indicateurs
Smart Money Pro - Indicateur de Trading Professionnel Smart Money Pro - Indicateur de Trading Professionnel Un indicateur expert pour MT4/MT5 qui exploite la puissance du concept Smart Money (SMC), fournissant des points d'entrée haute probabilité utilisés par les banques et institutions. Identifie les zones clés, les déséquilibres et signaux de retournement pour un trading plus intelligent sur tous marchés : Forex, actions, crypto-monnaies. Pourquoi choisir Smart Money Pro Affichage de zones p
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis