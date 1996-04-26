Mrdtrade
- Utilitaires
- Otmane Achandir
- Version: 1.10
- Mise à jour: 13 août 2025
- Activations: 5
Optimisez Votre Trading par une Exécution Instantanée
Le MRDT Gestionnaire de Trading est un script puissant conçu pour les traders exigeants utilisant MetaTrader 5. Avec ses boutons ancrés directement sur votre graphique, accédez instantanément à toutes les fonctions essentielles de trading.
Principaux Avantages :
-
Exécution ultra-rapide - Achat/vente en un seul clic
-
Gestion complète - Fermez toutes positions, uniquement les achats ou les ventes
-
Contrôle des risques - Fonction de fermeture partielle
-
Break-even automatique - Déplacez votre stop au prix d'entrée
-
Focus sur l'instrument actuel - Gestion dédiée au symbole affiché
Fonctionnalités Clés :
-
Boutons de trading rapide - Taille de lot fixe (personnalisable)
-
Fermeture immédiate - Toutes positions, achats ou ventes uniquement
-
Réduction de position - Ferme environ 50% du volume
-
Protection capital - Positionne le stop au seuil de rentabilité
-
Interface épurée - Boutons toujours visibles sur votre graphique
Idéal Pour :
-
Day-traders nécessitant rapidité
-
Scalpeurs sur marchés volatils
-
Tous traders recherchant efficacité
-
Utilisateurs privilégiant les outils visuels
Développé exclusivement avec fonctions MQL5 standards pour une fiabilité maximale. Le système de lots fixes simplifie la gestion sans calculs complexes.
Installation instantanée - Ajoutez simplement au graphique pour trader plus efficacement.
Avertissement : Le trading comporte des risques - Ne tradez qu'avec capital que vous pouvez vous permettre de perdre.