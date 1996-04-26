Optimisez Votre Trading par une Exécution Instantanée

MRDT Gestionnaire de Trading - Outil Professionnel pour MT5

Le MRDT Gestionnaire de Trading est un script puissant conçu pour les traders exigeants utilisant MetaTrader 5. Avec ses boutons ancrés directement sur votre graphique, accédez instantanément à toutes les fonctions essentielles de trading.

Principaux Avantages :

Exécution ultra-rapide - Achat/vente en un seul clic

Gestion complète - Fermez toutes positions, uniquement les achats ou les ventes

Contrôle des risques - Fonction de fermeture partielle

Break-even automatique - Déplacez votre stop au prix d'entrée

Focus sur l'instrument actuel - Gestion dédiée au symbole affiché

Fonctionnalités Clés :

Boutons de trading rapide - Taille de lot fixe (personnalisable) Fermeture immédiate - Toutes positions, achats ou ventes uniquement Réduction de position - Ferme environ 50% du volume Protection capital - Positionne le stop au seuil de rentabilité Interface épurée - Boutons toujours visibles sur votre graphique

Idéal Pour :

Day-traders nécessitant rapidité

Scalpeurs sur marchés volatils

Tous traders recherchant efficacité

Utilisateurs privilégiant les outils visuels

Développé exclusivement avec fonctions MQL5 standards pour une fiabilité maximale. Le système de lots fixes simplifie la gestion sans calculs complexes.

Installation instantanée - Ajoutez simplement au graphique pour trader plus efficacement.

Avertissement : Le trading comporte des risques - Ne tradez qu'avec capital que vous pouvez vous permettre de perdre.



