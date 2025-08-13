Mrdtrade
- Yardımcı programlar
- Otmane Achandir
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 13 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Tek Tıkla Hızlı ve Verimli İşlem Deneyimi
MRDT Trade Manager, MetaTrader 5 platformunda profesyonel seviyede pozisyon yönetimi sağlayan gelişmiş bir scripttir. Grafiğinize sabitlenmiş butonlarla tüm temel işlem fonksiyonlarına anında erişim imkanı sunar.
Temel Avantajlar:
-
Anında işlem - Tek tıkla alım/satım yapın
-
Kapsamlı pozisyon yönetimi - Tüm pozisyonları, sadece alımları veya sadece satışları kapatın
-
Risk kontrolü - Kısmi pozisyon kapatma özelliği
-
Otomatik başa baş - Stop seviyesini giriş fiyatına taşıyın
-
Mevcut sembole odaklanma - Sadece aktif grafikteki sembolü yönetin
Ana Özellikler:
-
Hızlı işlem butonları - Ayarlanabilir sabit lot büyüklüğü
-
Anlık kapatma - Tüm pozisyonlar, sadece alımlar veya sadece satışlar
-
Yarıya indirme - Pozisyon büyüklüğünü yaklaşık %50 azaltın
-
Koruma modu - Stop'u başa baş noktasına getirin
-
Sade arayüz - Butonlar grafikte her zaman görünür
Kimler İçin Uygun:
-
Hız gerektiren günlük işlemciler
-
Oynak piyasalarda çalışan scalper'lar
-
Verimli pozisyon yönetimi arayan tüm yatırımcılar
-
Görsel araçları tercih eden kullanıcılar
Sadece standart MQL5 fonksiyonları kullanılarak geliştirilmiştir, maksimum güvenilirlik sunar. Sabit lot sistemiyle karmaşık hesaplamalara gerek kalmadan pozisyon kontrolü sağlar.
Saniyeler içinde kurulum - Herhangi bir grafiğe ekleyin ve hemen daha verimli işlem yapmaya başlayın.
Uyarı: İşlem yapmak risk içerir - sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.