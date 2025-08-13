Mrdtrade

MRDT Trade Manager - MT5 için Profesyonel İşlem Aracı

Tek Tıkla Hızlı ve Verimli İşlem Deneyimi

MRDT Trade Manager, MetaTrader 5 platformunda profesyonel seviyede pozisyon yönetimi sağlayan gelişmiş bir scripttir. Grafiğinize sabitlenmiş butonlarla tüm temel işlem fonksiyonlarına anında erişim imkanı sunar.

Temel Avantajlar:

  • Anında işlem - Tek tıkla alım/satım yapın

  • Kapsamlı pozisyon yönetimi - Tüm pozisyonları, sadece alımları veya sadece satışları kapatın

  • Risk kontrolü - Kısmi pozisyon kapatma özelliği

  • Otomatik başa baş - Stop seviyesini giriş fiyatına taşıyın

  • Mevcut sembole odaklanma - Sadece aktif grafikteki sembolü yönetin

Ana Özellikler:

  1. Hızlı işlem butonları - Ayarlanabilir sabit lot büyüklüğü

  2. Anlık kapatma - Tüm pozisyonlar, sadece alımlar veya sadece satışlar

  3. Yarıya indirme - Pozisyon büyüklüğünü yaklaşık %50 azaltın

  4. Koruma modu - Stop'u başa baş noktasına getirin

  5. Sade arayüz - Butonlar grafikte her zaman görünür

Kimler İçin Uygun:

  • Hız gerektiren günlük işlemciler

  • Oynak piyasalarda çalışan scalper'lar

  • Verimli pozisyon yönetimi arayan tüm yatırımcılar

  • Görsel araçları tercih eden kullanıcılar

Sadece standart MQL5 fonksiyonları kullanılarak geliştirilmiştir, maksimum güvenilirlik sunar. Sabit lot sistemiyle karmaşık hesaplamalara gerek kalmadan pozisyon kontrolü sağlar.

Saniyeler içinde kurulum - Herhangi bir grafiğe ekleyin ve hemen daha verimli işlem yapmaya başlayın.

Uyarı: İşlem yapmak risk içerir - sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyle işlem yapın.


