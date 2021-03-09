MagicTrade
- Experts
- Otmane Achandir
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
MagicTrade Expert Advisor - Sistema Professionale di Trading Breakout
Panoramica del Prodotto
MagicTrade è un expert advisor sofisticato progettato per il trading di precisione sui mercati forex, specificamente ottimizzato per l'Oro (XAUUSD). Questo sistema avanzato di trading algoritmico combina strategie di breakout di livello istituzionale con concetti di smart money per offrire prestazioni costanti in varie condizioni di mercato.
Caratteristiche Principali
Tecnologia Breakout Avanzata
- Rilevamento Intelligente dei Breakout: Algoritmo proprietario identifica breakout genuini con alta precisione
- Conferma Multi-Timeframe: Analisi integrata del trend di 4 ore per maggiore affidabilità dei segnali
- Sistema di Ingresso Anticipato: Capacità opzionale di ingresso anticipato di 5 minuti per un posizionamento ottimale
Gestione Intelligente del Rischio
- Dimensionamento Dinamico della Posizione: Gestione adattiva della dimensione del lotto basata sul saldo del conto
- Stop Loss Strategico: Posizionamento intelligente dello stop agli estremi della candela di breakout per un rapporto rischio/rendimento ottimale
- Sistema di Profitto Multi-Obiettivo: Sistema take profit a due livelli con modifica automatica degli ordini
Strumenti di Trading Professionali
- Dashboard Visiva in Tempo Reale: Interfaccia grafica completa che mostra tutti i parametri di trading
- Sistema di Debug Avanzato: Registrazione dettagliata per il monitoraggio delle prestazioni e l'ottimizzazione
- Impostazioni Personalizzabili: Parametri completamente regolabili per adattarsi al tuo stile di trading
Strategia di Trading
MagicTrade utilizza una metodologia di breakout sofisticata che:
1. Identifica i Livelli Chiave: Rileva automaticamente zone significative di supporto e resistenza
2. Conferma i Breakout: Convalida breakout genuini utilizzando criteri multipli di conferma
3. Esegue con Precisione: Entra nei trade nei momenti ottimali con slippage minimo
4. Gestisce Professionalmente: Implementa una gestione del rischio avanzata durante l'intero ciclo di vita del trade
Vantaggi delle Prestazioni
- Alta Percentuale di Successo: Filtraggio avanzato elimina falsi breakout
- Eccellente Rapporto Rischio/Rendimento: Posizionamento strategico TP/SL assicura rapporti favorevoli
- Adattabilità al Mercato: Funziona bene sia in mercati di trend che di range
- Basso Drawdown: Gestione del rischio sofisticata protegge il capitale
Specifiche Tecniche
- Piattaforma: MetaTrader 4
- Strumento: Ottimizzato per XAUUSD (Oro)
- Timeframe: Grafici principali di 30 minuti con conferma di 4 ore
- Deposito Consigliato: $1.000+ (impostazioni flessibili disponibili)
- Durata Media del Trade: 2-8 ore
- Requisiti di Sistema: Installazione standard MT4
Perché Scegliere MagicTrade?
Affidabilità Comprovata
Costruito su anni di analisi di mercato e test, MagicTrade offre prestazioni costanti attraverso backtesting rigoroso e validazione di mercato live.
Esecuzione di Precisione
I nostri algoritmi proprietari garantiscono che ingressi e uscite vengano eseguiti con precisione chirurgica, massimizzando il potenziale di profitto mentre minimizza il rischio.
Livello Professionale
Progettato da trader esperti per investitori seri, questo EA soddisfa gli standard istituzionali di affidabilità e prestazioni.
Protezione Completa
Caratteristiche complete di gestione del rischio proteggono il tuo capitale consentendo al contempo un potenziale di crescita ottimale.
Pacchetto Include
- File Expert Advisor MagicTrade.ex4
- Manuale Utente Completo (PDF)
- Profilo Impostazioni Consigliate
- Guida all'Installazione
- Accesso al Supporto Clienti 24/7
Supporto e Aggiornamenti
- Aggiornamenti Gratuiti a Vita: Tutti i miglioramenti futuri inclusi
- Supporto Dedicato: Assistenza professionale via email e portale membri
- Ottimizzazione Regolare: Miglioramento continuo basato sui cambiamenti di mercato
- Accesso alla Community: Unisciti alla nostra community di trader per insights e strategie
Avvertenza sul Rischio
Il trading di strumenti finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Si consiglia di testare qualsiasi expert advisor su un conto demo prima di fare trading live e di non rischiare mai più di quanto ci si possa permettere di perdere.
Pronto a trasformare il tuo trading? Sperimenta la potenza del trading algoritmico professionale con MagicTrade - dove la precisione incontra la redditività.
Nota: Questo prodotto è destinato a scopi educativi e deve essere utilizzato in conformità con le normative finanziarie locali.