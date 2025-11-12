Magic Auto TP and SL
Utility professionale per la gestione automatizzata del trading che imposta istantaneamente Take Profit e Stop Loss su tutte le tue operazioni, con funzionalità avanzate di Punto di Pareggio (Breakeven) e Stop Mobile (Trailing Stop). Perfetta per scalper e day trader che desiderano una gestione del rischio automatica e senza intervento manuale.
Caratteristiche Principali:
⚡ Posizionamento istantaneo di TP/SL su tutte le operazioni (manuali o automatizzate)
🎯 Sistema Smart di Punto di Pareggio (Breakeven) - blocca i profitti automaticamente
📈 Stop Mobile (Trailing Stop) Avanzato - segue dinamicamente le operazioni vincenti
🔧 Completamente personalizzabile - regola tutti i parametri in base alla tua strategia
✅ Funziona su qualsiasi timeframe, simbolo e broker (4/5 cifre)
🎛️ Abilita/disabilita le funzionalità in modo indipendente
🔔 Avvisi opzionali per tutte le modifiche alle operazioni