Gap Finder Gain
- Experts
- Emanuele Giulivi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L’Expert Advisor ricerca aperture della sessione USA al di fuori della fascia della sessione precedente e valuta ingressi orientati al rientro verso livelli della sessione precedente (come chiusura o area intermedia), secondo parametri definiti dall’utente.
Funzionamento
Identificazione della fascia (massimo/minimo) e della chiusura della sessione USA precedente.
Riconoscimento di apertura esterna alla fascia.
Attivazione dell’ingresso: immediato, al rientro nella fascia, oppure su candela di conferma.
Take profit: chiusura precedente, livello intermedio o altro livello configurabile.
Stop loss: percentuale del take profit
Filtri opzionali: media mobile, Ichimoku
Controlli; gestione della posizione a rischio percentuale.
Parametri principali
Orari di sessione; trigger di ingresso; target (chiusura precedente/livello intermedio/altro); modalità di SL (percentuale/volatilità/valore fisso); filtri; rischio o lotto fisso; limiti operativi; offset orario.
Note
Ideale per US100; è necessario verificare i parametri su strumenti differenti.
Avvertenza
Questo prodotto non fornisce garanzie di profitto. Esempi e risultati storici o di backtest non rappresentano operatività reale.