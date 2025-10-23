Gap Finder Gain

L’Expert Advisor ricerca aperture della sessione USA al di fuori della fascia della sessione precedente e valuta ingressi orientati al rientro verso livelli della sessione precedente (come chiusura o area intermedia), secondo parametri definiti dall’utente.

Funzionamento

  • Identificazione della fascia (massimo/minimo) e della chiusura della sessione USA precedente.

  • Riconoscimento di apertura esterna alla fascia.

  • Attivazione dell’ingresso: immediato, al rientro nella fascia, oppure su candela di conferma.

  • Take profit: chiusura precedente, livello intermedio o altro livello configurabile.

  • Stop loss: percentuale del take profit

  • Filtri opzionali: media mobile, Ichimoku

  • Controlli; gestione della posizione a rischio percentuale.

Parametri principali
Orari di sessione; trigger di ingresso; target (chiusura precedente/livello intermedio/altro); modalità di SL (percentuale/volatilità/valore fisso); filtri; rischio o lotto fisso; limiti operativi; offset orario.

Note
Ideale per US100; è necessario verificare i parametri su strumenti differenti.

Avvertenza
Questo prodotto non fornisce garanzie di profitto. Esempi e risultati storici o di backtest non rappresentano operatività reale.


