Ai Alpha Mt4
- Experts
- Zheng Zhi Yuan
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 24 novembre 2025
- Attivazioni: 10
Ai Alpha è un Expert Advisor (EA) intelligente progettato appositamente per il trading sull’oro. Integra i più recenti modelli linguistici di grandi dimensioni per ottimizzare la struttura e i moduli del programma, utilizzando tecnologie di apprendimento profondo per estrarre valori caratteristici robusti dai dati storici e incorporarli direttamente nella logica strategica. Questo elimina la dipendenza da API esterne e da processi di addestramento complessi, consentendo di cogliere le tendenze a lungo termine dell’oro e ottenere una crescita del capitale stabile e coerente.
Ai Alpha si concentra sull’essenza del trading ed è ideale per gli utenti che cercano strategie durature e stabili nel tempo.
I nostri principi fondamentali
-
Nessun utilizzo di strategie martingala
-
Nessuna operatività a griglia (grid trading)
-
Ogni operazione presenta una chiara logica di uscita
-
Basato su logica e gestione del rischio, non sulla fortuna
-
Nessuna manipolazione dei backtest o confezionamento delle performance
Caratteristiche aggiuntive
-
Strategia testata su dati in-sample e out-of-sample (dati in-sample dal 2010 al 2020)
-
Indipendente dai filtri sulle notizie, reagisce con robustezza alla volatilità del mercato
-
Nessuna configurazione complicata — pronto all’uso fin da subito, senza ottimizzazione dei parametri
-
Rapporto rischio-rendimento razionale, orientato alla crescita costante
Requisiti dell’ambiente di trading
Strumento di trading: XAUUSD
Timeframe: M5
Capitale minimo: 500 USD