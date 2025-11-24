Ai Alpha Mt4

Ai Alpha è un Expert Advisor (EA) intelligente progettato appositamente per il trading sull’oro.  Integra i più recenti modelli linguistici di grandi dimensioni per ottimizzare la struttura e i moduli del programma, utilizzando tecnologie di apprendimento profondo per estrarre valori caratteristici robusti dai dati storici e incorporarli direttamente nella logica strategica. Questo elimina la dipendenza da API esterne e da processi di addestramento complessi, consentendo di cogliere le tendenze a lungo termine dell’oro e ottenere una crescita del capitale stabile e coerente.

Ai Alpha si concentra sull’essenza del trading ed è ideale per gli utenti che cercano strategie durature e stabili nel tempo.

I nostri principi fondamentali

  • Nessun utilizzo di strategie martingala

  • Nessuna operatività a griglia (grid trading)

  • Ogni operazione presenta una chiara logica di uscita

  • Basato su logica e gestione del rischio, non sulla fortuna

  • Nessuna manipolazione dei backtest o confezionamento delle performance

Caratteristiche aggiuntive

  • Strategia testata su dati in-sample e out-of-sample (dati in-sample dal 2010 al 2020)

  • Indipendente dai filtri sulle notizie, reagisce con robustezza alla volatilità del mercato

  • Nessuna configurazione complicata — pronto all’uso fin da subito, senza ottimizzazione dei parametri

  • Rapporto rischio-rendimento razionale, orientato alla crescita costante

Requisiti dell’ambiente di trading

Strumento di trading: XAUUSD

Timeframe: M5

Capitale minimo: 500 USD   


