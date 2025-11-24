Ai Alpha Mt4

Ai Alpha est un Expert Advisor (EA) intelligent spécialement conçu pour le trading de l’or. Il intègre les derniers modèles de langage de grande envergure pour optimiser la structure globale et les modules du programme, utilisant des technologies d’apprentissage profond afin d’extraire des valeurs caractéristiques robustes à partir des données historiques, directement intégrées dans la logique stratégique. Cela permet d’éliminer toute dépendance aux API externes et aux processus d’entraînement complexes, capturant ainsi les tendances à long terme de l’or tout en assurant une croissance stable et cohérente du capital.

Ai Alpha se concentre sur l’essence du trading, idéal pour les utilisateurs à la recherche de stratégies durables et stables sur le long terme.

Nos principes fondamentaux

Pas d’utilisation de stratégie martingale

Pas de trading en grille (grid trading)

Chaque position dispose d’une logique de sortie claire

Pas de place au hasard — seule la logique et la gestion des risques comptent

Aucun maquillage des performances ni manipulation des backtests

Fonctionnalités supplémentaires

Stratégie testée sur des données in-sample et out-of-sample (données in-sample de 2010 à 2020)

Indépendante des filtres d’actualités — résistante face à la volatilité du marché

Sans configuration complexe — prêt à l’emploi, sans optimisation de paramètres

Ratio risque-rendement conçu de manière rationnelle, visant une croissance stable

Conditions de l’environnement de trading Instrument : XAUUSD Unité de temps : M5 Capital minimum : 500 USD



