Ai Alpha Mt4

Ai Alpha est un Expert Advisor (EA) intelligent spécialement conçu pour le trading de l’or.  Il intègre les derniers modèles de langage de grande envergure pour optimiser la structure globale et les modules du programme, utilisant des technologies d’apprentissage profond afin d’extraire des valeurs caractéristiques robustes à partir des données historiques, directement intégrées dans la logique stratégique. Cela permet d’éliminer toute dépendance aux API externes et aux processus d’entraînement complexes, capturant ainsi les tendances à long terme de l’or tout en assurant une croissance stable et cohérente du capital.

Ai Alpha se concentre sur l’essence du trading, idéal pour les utilisateurs à la recherche de stratégies durables et stables sur le long terme.

LIVE Signal

Nos principes fondamentaux

  • Pas d’utilisation de stratégie martingale

  • Pas de trading en grille (grid trading)

  • Chaque position dispose d’une logique de sortie claire

  • Pas de place au hasard — seule la logique et la gestion des risques comptent

  • Aucun maquillage des performances ni manipulation des backtests

Fonctionnalités supplémentaires

  • Stratégie testée sur des données in-sample et out-of-sample (données in-sample de 2010 à 2020)

  • Indépendante des filtres d’actualités — résistante face à la volatilité du marché

  • Sans configuration complexe — prêt à l’emploi, sans optimisation de paramètres

  • Ratio risque-rendement conçu de manière rationnelle, visant une croissance stable

Conditions de l’environnement de trading

Instrument : XAUUSD

Unité de temps : M5

Capital minimum : 500 USD   


Produits recommandés
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Plus de l'auteur
Filtrer:
