Ai Alpha Mt4
- Эксперты
- Zheng Zhi Yuan
- Версия: 1.1
- Обновлено: 24 ноября 2025
- Активации: 10
Ai Alpha — это интеллектуальный торговый советник (EA), специально разработанный для торговли золотом. Он интегрирует новейшие модели крупных языковых систем для оптимизации структуры и модулей программы, используя технологии глубокого обучения для извлечения устойчивых признаков из исторических данных и прямого внедрения их в торговую логику. Это полностью устраняет зависимость от внешних API и необходимость в сложных тренировочных процедурах, позволяя эффективно отслеживать долгосрочные тенденции золота и обеспечивать стабильный рост капитала.
Ai Alpha сосредоточен на сути торговли и идеально подходит для пользователей, которым необходима стабильная долгосрочная стратегия.
Наши ключевые принципы
-
Без использования мартингейла
-
Без применения сеточной торговли
-
Каждая сделка имеет четкую стратегию выхода
-
Без опоры на удачу — только логика и риск-менеджмент
-
Без манипуляций в тестировании и «упаковке» результатов
Дополнительные особенности
-
Стратегия прошла тестирование на выборке внутри и вне выборки (данные с 2010 по 2020 годы)
-
Не зависит от новостных фильтров, устойчива к рыночной волатильности
-
Не требует сложной настройки — готов к использованию «из коробки», без оптимизации параметров
-
Разумное соотношение риск/доходность — ориентация на стабильный рост
Требования к торговой среде
Торговый инструмент: XAUUSD
Таймфрейм: M5
Минимальный капитал: 500 USD