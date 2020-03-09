Ai Alpha Mt4

Ai Alpha — это интеллектуальный торговый советник (EA), специально разработанный для торговли золотом.  Он интегрирует новейшие модели крупных языковых систем для оптимизации структуры и модулей программы, используя технологии глубокого обучения для извлечения устойчивых признаков из исторических данных и прямого внедрения их в торговую логику. Это полностью устраняет зависимость от внешних API и необходимость в сложных тренировочных процедурах, позволяя эффективно отслеживать долгосрочные тенденции золота и обеспечивать стабильный рост капитала.

Ai Alpha сосредоточен на сути торговли и идеально подходит для пользователей, которым необходима стабильная долгосрочная стратегия.

LIVE Signal

Наши ключевые принципы

  • Без использования мартингейла

  • Без применения сеточной торговли

  • Каждая сделка имеет четкую стратегию выхода

  • Без опоры на удачу — только логика и риск-менеджмент

  • Без манипуляций в тестировании и «упаковке» результатов

Дополнительные особенности

  • Стратегия прошла тестирование на выборке внутри и вне выборки (данные с 2010 по 2020 годы)

  • Не зависит от новостных фильтров, устойчива к рыночной волатильности

  • Не требует сложной настройки — готов к использованию «из коробки», без оптимизации параметров

  • Разумное соотношение риск/доходность — ориентация на стабильный рост

Требования к торговой среде

Торговый инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: M5

Минимальный капитал: 500 USD   


