Ai Alpha Mt4

Mükemmel backtest sonuçlarına sahip ama zarar ettiren EA'lardan bıktınız mı? Böyle bir durumla karşılaştınız mı? Art arda gelen küçük kazançlar size güven verirken, tek bir büyük kayıp tüm bakiyenizi silebiliyor. Gerçekten güvenilir bir çözümün zamanı geldi. Pulse Core’u denemelisiniz. Pulse Core nedir? Pulse Core , özellikle AUDCAD için geliştirilmiş akıllı bir EA’dır. Sağlam bir ortalama dönüş teorisi ne dayanır ve içinde 16 alt strateji barındırır. Ana hedefi: uzun vadeli istikrarlı performan