Ai Alpha Mt4

Ai Alpha, altın ticareti için özel olarak tasarlanmış akıllı bir Uzman Danışman (EA)’dır.  Program yapısı ve modüllerini tamamen optimize etmek amacıyla en son büyük dil modellerini entegre eder, derin öğrenme teknolojisini kullanarak tarihsel verilerden sağlam özellik değerlerini çıkarır ve bunları doğrudan strateji mantığına yerleştirir. Bu yaklaşım, harici API’lere bağımlılığı ve karmaşık eğitim süreçlerini tamamen ortadan kaldırır; böylece altının uzun vadeli trendlerini yakalayabilir ve istikrarlı, tutarlı sermaye büyümesi sağlayabilir.

Ai Alpha, ticaretin özüne odaklanır ve uzun vadeli stabil stratejiler arayan kullanıcılar için idealdir.

LIVE Signal

Temel Prensiplerimiz

  • Martingale stratejisi kullanılmaz

  • Grid (ızgara) ticareti uygulanmaz

  • Her işlem net bir çıkış mantığına sahiptir

  • Şansa değil; mantığa ve risk yönetimine dayanır

  • Geri testler manipüle edilmez, performans süslenmez

Ek Özellikler

  • Strateji, veri kümesinin içinde ve dışında test edilmiştir (iç veri kümesi: 2010–2020)

  • Haber filtrelerine dayanmaz; piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklıdır

  • Komplike kurulumlara gerek yoktur — kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır, parametre optimizasyonu gerekmez

  • Makul risk-getiri oranı ile tasarlanmış, istikrarlı büyüme hedeflenir

İşlem Ortamı Gereksinimleri

İşlem Enstrümanı: XAUUSD

Zaman Aralığı: M5

Minimum Sermaye: 500 USD   


