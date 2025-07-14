Quantitative Bull Forex Scalper

4.56

Quantitative Bull Forex Scalper è un Expert Advisor completamente gratuito, progettato appositamente per piccoli capitali. Rappresenta una soluzione accessibile ed efficace per i trader che desiderano testare una strategia di scalping collaudata, senza alcun impegno iniziale.

Basato sulla stessa logica strategica della sua versione premium, Quantitative Trailing Scalper MT5, questa versione offre un’esperienza semplificata ma comunque altamente efficiente. La versione avanzata, invece, include una gestione delle posizioni più sofisticata e un controllo più preciso, ideale per trader esperti o conti con capitali maggiori.

Questo EA può essere utilizzato con praticamente qualsiasi capitale, a partire da 200 $ (su un conto con leva 1:500), a condizione che il saldo sia almeno quattro volte superiore alla dimensione del lotto utilizzato.

Raccomandazioni e informazioni aggiuntive:

  • Se è la prima volta che utilizzi l’EA, inizia con la dimensione minima del lotto e un rischio basso.

  • Aumenta gradualmente rischio e volume per una gestione sicura del capitale.

  • I parametri di rischio e volume sono stati ridotti rispetto ai backtest, quindi le performance reali potrebbero variare leggermente.

  • I test sono stati eseguiti con tick reali, leva 1:500, capitale iniziale 200 $, nel periodo 01/01/2020 - 07/07/2025.

  • Si prega di utilizzare l’expert sul simbolo EURUSD con il timeframe a 1 minuto (altrimenti non funzionerà).

  • QBFS assume un alto rischio sulle posizioni; adatta la dimensione del lotto in base al tuo capitale. Se inferiore a 500, usa al massimo 0,03; se inferiore a 300, usa 0,01.

  • Se riscontri problemi durante l’utilizzo dell’EA o hai domande, contattami in messaggio privato in modo che possa aiutarti al meglio.

Questo Expert Advisor è offerto gratuitamente.

Se ti ha aiutato nei tuoi risultati o vuoi semplicemente sostenere lo sviluppatore, lascia una recensione o scopri gli altri miei prodotti.
Clicca sul mio nome nella pagina del prodotto > Prodotti > e scegli ciò che preferisci.


Recensioni 11
panovq
61
panovq 2025.08.25 17:43 
 

BACK test показывает не плохие результаты! Кто-нибудь использовал на реальном счете?!

Alberto_Tozzolo
14
Alberto_Tozzolo 2025.08.15 09:56 
 

This strategy is a banger. i've just back tested it for 6 years, from 20190614 to 20250614 and it made a 700% profit and more! and this is only the free version.. I can't image the premium one that allow an increase of lot size, permitting you to have a sort of compound interest. I'm really curious to know what and what principles this expert is based on, if you want to answer. thanks tho

LuiosSoria07
14
LuiosSoria07 2025.08.15 08:57 
 

Tengo una duda, las operaciones no tienen Take Profit...como arreglo eso? Para que se cierren en una cierta ganancia.

Prodotti consigliati
Stock Index Trader EA MT5
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Experts
A new unique trading strategy Stock Index Trader, has been introduced, designed for trading the US30 index. The trading robot works on the timeframe (M30, H1) . The strategy does not use indicators with the exception of stop loss and take profit (floating, works according to ATR). The strategy works on Candlestick patterns, such as Piercing lines - a reversal pattern of Japanese candlesticks with additional installed filters and other popular patterns. The advisor does not use grid or martingale
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Eurusd Bollinger Bands Breaker
Tomas Vanek
2.5 (2)
Experts
The EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on EURUSD using the M15 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ Key details are: Main Chart: Current symbol and timeframe
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experts
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experts
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experts
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.38 (8)
Experts
Trasforma la tua strategia di investimento con il robot investitore Expert Advisor per MetaTrader. Basato sulla potente strategia delle bande di Bollinger, creata da Joe Ross e soprannominata Paula dal famoso trader brasiliano Rodrigo Cohen, avrai accesso a una tecnologia avanzata che massimizzerà i tuoi profitti e minimizzerà i tuoi rischi. Non perdere altro tempo con strategie vecchie e inefficienti. Con il nostro robot investitore, avrai accesso a un algoritmo altamente accurato che combina
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experts
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
The Beta Trader
Dmitriy Nechaev
2.75 (4)
Experts
Sei pronto a influenzare il futuro del trading automatizzato? Sei stanco delle "scatole nere" che promettono mari e monti ma si rivelano inutili? Anche noi! Ecco perché abbiamo creato "The Beta Trader" , un bot per il forex che non ci limitiamo a vendere, ma che sviluppiamo insieme a te . Non sosteniamo che sia il prodotto perfetto. Diciamo che è il modo migliore per creare il prodotto perfetto . Il nome "Beta" non è casuale: ti invitiamo a far parte del nostro team. Testa, condividi la tua esp
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Experts
Ay XAUUSD Expert EA Trend M15 per l’oro｜Scalping & Day Trading stabili La nuova frontiera dell’auto-trading sull’oro! Individuazione trend ad alta precisione × strategia di crescita costante × risultati sempre crescenti “Ay XAUUSD Expert” è un EA trend-following progettato appositamente per l’oro (XAUUSD) su timeframe M15. Dispone di un algoritmo proprietario che resiste a forti volatilità e cambi repentini di mercato. <Caratteristiche principali> EA specifico per XAUUSD su M15 Logica esclusiv
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experts
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) , come suggerisce il nome, è un Expert Advisor progettato per un trading disciplinato e il rigoroso rispetto delle regole delle prop firm (FTMO, MFF, The Funded Trader, ecc.). Esegue una sola operazione al giorno , a orario fisso , sul simbolo XAUUSD , utilizzando un set di filtri tecnici robusti per selezionare la migliore opportunità. La sua efficacia si basa su semplicità, disciplina e rigorosa gestione del rischio , elementi chiave per avere successo sia ne
Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
Experts
Quantitative Trailing Scalper MT5 è, come suggerisce il nome, un Expert Advisor basato su una strategia aggressiva di scalping, che mira a prendere le migliori entrate utilizzando indicatori tecnici. La sua efficacia è stata dimostrata da anni di trading reale, così come le migliori uscite, grazie all’utilizzo di uno stop loss trailing. Attenzione: QTS è aggressivo sui mercati. Si prega di leggere attentamente le indicazioni per l’uso prima di utilizzarlo (vedi descrizione prodotto o più in bass
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
Indicatori
Luxor — Indicatore Avanzato per Trading Preciso Luxor è un indicatore tecnico avanzato basato su due algoritmi consolidati: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Variazione Percentuale) . Offre segnali chiari di acquisto, vendita e uscita , sfrutta bande RMS dinamiche e invia notifiche push in tempo reale . Caratteristiche Principali: Segnali precisi di ingresso e uscita per decisioni rapide; Media mobile ALMA per una curva smussata e affidabile; Analisi PCH per rilevare variazioni di momen
FREE
Filtro:
TradingBotLab
66
TradingBotLab 2025.09.12 22:27 
 

I worked on it. I do it's in-depth optimization and backtesting, it gives good results (I record video and shared on my YT channel). I have tested it on last 3 years history. Now, I'm planing to test it in live environment for all of us, and everyone will be ablet to see the live performance of my real trading account. if anyone else working on it, please let me know. we can connect. thanks.

33297303
14
33297303 2025.08.31 12:35 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.31 13:27
Hello, thank you for your feedback. Unfortunately, it seems there were some issues with your risk management. This is my fault. I will implement a correction to avoid this.
However, risk management via lot size is your responsibility; you have clearly used a lot size that is too high for your capital.
panovq
61
panovq 2025.08.25 17:43 
 

BACK test показывает не плохие результаты! Кто-нибудь использовал на реальном счете?!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.25 17:49
Здравствуйте, да, сейчас им пользуются. Однако будьте осторожны и используйте небольшие лоты для обеспечения безопасности; прибыль, к сожалению, не обходится без рисков. Если вы получаете прибыль с этим экспертом, обязательно посетите страницу его старшего брата — Quantitative Trailing Scalper MT5. По любым вопросам обращайтесь в DM.
Samoniy
51
Samoniy 2025.08.24 18:57 
 

Обновление прошло, теперь в настройках можно выбрать лот 0.01. Но в тестере всё равно лот не регулируется. Какой бы в настройках лот я не выбрал, в тестере идёт другое значение. Советник нужно доработать!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.24 19:05
Hello, an update has just fixed the issue (thank you for your feedback). A 2.0 patch will be released to improve profitability and add customization to the EA. If you like this one, don't hesitate to check out the premium version, Quantitative Trailing Scalper MT5.
Polcillo
104
Polcillo 2025.08.22 14:56 
 

Very disappointed, I had high expectations due to the reviews they put and I decided to try it on demo accounts of different brokers and there was profit at the beginning but from there they burned accounts of $200 and $500, I made some changes and at the end of it the same thing, the trade was open for a long time and a lot of DD.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.22 15:21
Thank you for sharing your feedback. I understand your disappointment and I’m sorry that your tests did not deliver the expected results. Indeed, performance may vary depending on the broker, market conditions, and chosen settings. Our solution is designed to be flexible, but like any trading tool, it requires proper adjustments according to capital, acceptable risk, and market conditions. For optimal results, we recommend starting with at least $1,000, testing gradually with optimized settings and strict risk management. I would have greatly appreciated the opportunity to assist you before you posted this review. Please remember that our customer support is available 24/7 to provide you with the best possible assistance.
DnD143
25
DnD143 2025.08.22 07:25 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.22 11:43
Thank you very much for this feedback! If you are profitable on the EA, don't hesitate to go see and take advantage of its premium version ! Quantitative Trailing Scalper MT5 !
Alberto_Tozzolo
14
Alberto_Tozzolo 2025.08.15 09:56 
 

This strategy is a banger. i've just back tested it for 6 years, from 20190614 to 20250614 and it made a 700% profit and more! and this is only the free version.. I can't image the premium one that allow an increase of lot size, permitting you to have a sort of compound interest. I'm really curious to know what and what principles this expert is based on, if you want to answer. thanks tho

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.15 23:20
Hello, and thank you so much for your feedback ! For any questions or inquiries you may have, please feel free to contact me by private message here or on LinkedIn. Thank you in advance !
LuiosSoria07
14
LuiosSoria07 2025.08.15 08:57 
 

Tengo una duda, las operaciones no tienen Take Profit...como arreglo eso? Para que se cierren en una cierta ganancia.

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.15 10:00
Hello and thank you for your message! The orders don't have an associated TP, but they still have a way to exit via SL tracking. The EA aims for flexibility in relation to the market; this is the basic idea behind its development. (I'll redo the presentation video to explain this when I have time.) If you want to take it to the next level, don't hesitate to check out Quantitative Trailing Scalper MT5, which is its premium version.
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.12 01:55 
 

Good EA . Using it with my customized eurusd M1 sets as was suggested by the Author ! Thank you so much !

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.12 13:11
Thank you so much for this feedback!
If you want to take your trading to the next level, don't hesitate to check out Quantitative Trailing Scalper MT5, the premium version of the EA.
mrtrader7155
14
mrtrader7155 2025.08.11 10:31 
 

its working good but i would like to know the on which concept it dose follow? please

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.12 13:12
Thank you so much for this feedback!
If you'd like, we can talk about it via DM.
ezequil guzman
19
ezequil guzman 2025.07.16 02:20 
 

sos un crack

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8798
Risposta dello sviluppatore Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.12 13:11
Thank you so much !
If you want to take your trading to the next level, don't hesitate to check out Quantitative Trailing Scalper MT5, the premium version of the EA.
Rispondi alla recensione