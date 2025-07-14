Quantitative Bull Forex Scalper
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versione: 1.7
- Aggiornato: 26 agosto 2025
Quantitative Bull Forex Scalper è un Expert Advisor completamente gratuito, progettato appositamente per piccoli capitali. Rappresenta una soluzione accessibile ed efficace per i trader che desiderano testare una strategia di scalping collaudata, senza alcun impegno iniziale.
Basato sulla stessa logica strategica della sua versione premium, Quantitative Trailing Scalper MT5, questa versione offre un’esperienza semplificata ma comunque altamente efficiente. La versione avanzata, invece, include una gestione delle posizioni più sofisticata e un controllo più preciso, ideale per trader esperti o conti con capitali maggiori.
Questo EA può essere utilizzato con praticamente qualsiasi capitale, a partire da 200 $ (su un conto con leva 1:500), a condizione che il saldo sia almeno quattro volte superiore alla dimensione del lotto utilizzato.
Raccomandazioni e informazioni aggiuntive:
-
Se è la prima volta che utilizzi l’EA, inizia con la dimensione minima del lotto e un rischio basso.
-
Aumenta gradualmente rischio e volume per una gestione sicura del capitale.
-
I parametri di rischio e volume sono stati ridotti rispetto ai backtest, quindi le performance reali potrebbero variare leggermente.
-
I test sono stati eseguiti con tick reali, leva 1:500, capitale iniziale 200 $, nel periodo 01/01/2020 - 07/07/2025.
-
Si prega di utilizzare l’expert sul simbolo EURUSD con il timeframe a 1 minuto (altrimenti non funzionerà).
-
QBFS assume un alto rischio sulle posizioni; adatta la dimensione del lotto in base al tuo capitale. Se inferiore a 500, usa al massimo 0,03; se inferiore a 300, usa 0,01.
-
Se riscontri problemi durante l’utilizzo dell’EA o hai domande, contattami in messaggio privato in modo che possa aiutarti al meglio.
Questo Expert Advisor è offerto gratuitamente.
Se ti ha aiutato nei tuoi risultati o vuoi semplicemente sostenere lo sviluppatore, lascia una recensione o scopri gli altri miei prodotti.
Clicca sul mio nome nella pagina del prodotto > Prodotti > e scegli ciò che preferisci.
BACK test показывает не плохие результаты! Кто-нибудь использовал на реальном счете?!