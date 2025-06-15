Gold is Hot

5

L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP.

Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15 ou supérieures.

Paramètres:

  • Heure de début – Heure de début de l'EA
  • Minute de début – Minute de début de l'EA
  • Heure de fin – Heure de fin de l'EA
  • Minute de fin – Minute de fin de l'EA
  • Lot – Le lot initial pour commencer à trader
  • Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux
  • Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01
  • Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5
  • Lots max – nombre maximum de lots autorisés
  • Take Profit – prendre des bénéfices en points
  • Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera
  • Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions
  • Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total
  • Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions
  • Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit
  • Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux
  • Nom de la police – le nom de la police
  • Police Résultat de la taille – la taille de la police
  • Couleur de la police – la couleur de la police
  • Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA
  • Distance de la grille – la distance entre les commandes
  • Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable
  • Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer
  • Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable
  • Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux
  • Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux
  • Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux
  • Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux
  • Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés
  • Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés
  • Paramètres de l'indicateur suivant et du panneau


Avis 1
Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.06.24 16:06 
 

This employs a trend-based strategy with layered position sizing. Despite past disappointments with similar systems, its precise signals and consistent results stand out. I’m cautiously optimistic but still testing. Final verdict after the end of the week of live monitoring. Gold is very hot !!!!

Produits recommandés
Gumper Options USDJPY
Sayan Vandenhout
Experts
Gumper Options USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
Murrey Math MT4
Oleg Pavlenko
Experts
The Murray Math Advisor was created using a variant of the Murray Math Channel strategy based on the example of the Murray Math Line X MT4 indicator The bot trades pending limit orders, which it places at the last four levels. It does not use dangerous grid or Martingale strategies, but it is possible to increase volumes away from the central level to increase potential profits. To do this, set the parameter Increase Lot = true It can use protective stop loss and take profit The Expert Advi
Boom
Iurii Tokman
Experts
The Expert Advisor is based on the indicator analysis. Trading decisions are made using Moving Average values. Indicators can be configured by external variables: TF = 0 - select a working timeframe. It can be one of the chart periods. 0 means the current chart period. 1 - 1 minute. 5 - 5 minutes. 15 - 15 minutes. 30 - 30 minutes. 60 - 1 hour. 240 - 4 hours. 1440 - 1 day. 10 080 - 1 week. 43 200 - 1 month. shift = 0 - index of obtained value from the indicator buffer (shifting back by specified
Idiom
Tatiana Savkevych
Experts
The Idiom bot (for EURUSD) works on the Metatrader trading platform, which is widespread in the Forex market. The bot is based on a complex transaction control algorithm. Many indicators are used as the main entry signal (Envelopes, ADX, Bands, MA, RSI, AD, Alligator, BearsPower, Fractals, Momentum). Environment for the bot: Currency pair - EURUSD. TimeFrame - H1. The maximum spread is 20 pips. The required deposit is $10,000 (or equivalent). The maximum drawdown is 12%. Peculiarities: Built-
Whale Alert
Tran Thanh Tuyen
Experts
Whale Alert EA   is a trading system based on medium-term impulse price fluctuations. Each trade is opened when there is a corresponding trend. Whale Alert conducts in-depth technical analysis of your chosen currency pair. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. For safe and the most stable trading, you should always use SL. With its unique filtering algorithm for false market entry signals, Wha
BalanceInjection
Abdelfattah Elnaggar
Experts
Balance Injection EA is an adaptive expert, which is scanning old signal to catch right Trend and jump to market by creating single order. Balance Injection Expert users can set their maximal DD in the expert setting and is preferable to attach it to EURUSD chart. Expert is already pre-set with optimum setting and is advisable to use the default setting for beginner users. Balance should be at least 5000 USD to keep maximal DD in a good position.  FOR Beginner Users please use Input Settings in
Two Candle Smart
Sumini
Experts
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Osa
Aleksandr Valutsa
4 (1)
Experts
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
FREE
Kali IndicOptimizer
ALAIN MICHEL AUGE
Experts
Cet outil n'est pas seulement un Expert Advisor , il sert pour optimiser vos indicateurs, pour concevoir votre propre Expert Advisor, analyser les buffers de vos indicateurs sans avoir accès au code source. J'ai chercher pendant pas mal de temps comment je pouvais optimiser mes indicateurs sans a chaque fois devoir programmer ou modifier un expert. Avec cet outil, tout le monde peut se lancer dans la conception de stratégie ou même avoir son propre Expert Advisor personnalisé. Il peut optimiser
FREE
Accurate Shot MT4
Yurii Yasny
Experts
Live Signal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - H1 GBPUSD currency pair - leverage 1:500 or hig
Elementary FREE
Vladimir Gorbachev
2.75 (4)
Experts
This is an efficient and yet simple Expert Advisor not using indicators, which can determine the following: the future direction of movement of quotes, their strength, trade levels for the current and next trading day. The Expert Advisor runs on the "here and now" principle, which means that the EA tracks a lot of parameters of the price behavior in real time. Based on this Expert Advisor, a certain trading strategy was developed and tested in real time. The ELEMENTARY strategy consists of three
FREE
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Experts
Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
Early Morning Scalper ATR
Hajime Tsuro
Experts
Introducing Early Morning Scalper ATR: Precision Trading During Asian Forex Market A breakthrough in forex trading automation, the Early Morning Scalper ATR Expert Adviser offers a fully autonomous solution meticulously engineered for a specific window of opportunity—the early hours of the Asian Forex market. At its core, this innovative tool employs an advanced algorithm that orchestrates forex trading seamlessly. Augmenting its prowess are sophisticated internal indicators, which deftly ident
Forex Hunter
ShangLin Wu
Experts
Forex Hunter a fully automated Expert Advisor. This EA based on Engulfing signal and Moving Average, Have a good winning percentage.The Engulfing signal means that current candlestick patterns fully covered previous candlestick. If the market and the order of the opposite direction, you can set the stop loss parameters. If you want to enable Martingale system, set the stop loss parameter above 1000 points. This EA have dynamic lot sizing (something like DynamicLots =10000, equity = 1000 > lot =
Robot nest
Yriy Doronin
Experts
Robot nest is a robot advisor working on price levels calculated using a quantum system. The advisor is made with static flexible settings, which allows you to most accurately determine the price levels. There is an opportunity to work with a change in the period of the estimated time. The Expert Advisor applies security varnishing orders and fixes the profit only with a positive balance. Suitable for any style of trading, scalping, medium and long-term trading. It is possible to use martingale
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Experts
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Experts
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
Project Golden Luna MT4
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping. The EA   "Project Golden Luna"   is based on trading on zigzag signals using standard indicators, and market entries are made on the breakdown of local extremum levels. As soon as the bot receives a signal, it immediately starts placing several pending orders. And most importantly, this trading expert uses SL protective orders in open trades, which save the trader's deposit from significant losses. However, this robot in most cases does not wait for the price to reach
DJ Rider Velocity
Andreas Smigadis
Experts
DJ Velocity Rider M15 — Ride the Pulse of Dow Jones DJ Velocity Rider is a next-generation trading strategy developed specifically for the Dow Jones (US30) on the 15-minute timeframe. It intelligently detects shifts in market momentum and executes high-probability trades with precision. With adaptive trailing mechanisms, smart Friday closure management, and optimized risk controls, DJ Velocity Rider maximizes opportunities while minimizing exposure. Built for traders who demand speed, control, a
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Experts
Ultimate Trend-Driven Expert Advisor: Precision Trading with Dynamic Hedging Elevate your trading game with our state-of-the-art MQL4 trading algorithm, engineered for precision and adaptability. This algorithm integrates advanced technical analysis tools and a flexible hedging strategy to help you maximize your trading potential, no matter the market conditions. Key Features: Adaptive Trend Detection : Stay aligned with the market's pulse using trend analysis across multiple timeframes—Weekly,
PowerPlay BullBear
Thomas William Kelly
Experts
Attention Trader: Maximise This 5 Star Trading System +R3 System Is Now In Play Why Is The +R3 PowerPlay BullBear System Different? +R3 trading systems are different because of how they work. In short +R3 systems follow three rules which give consistent performance. By following the +R3 system when trading manually you can have some success by just using one of the laws, but when you combine them you have a trading system which blows everything else out of the water. What Are the 3 Laws To Foll
FREE
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experts
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
Eurusdkiller
Nehemiah Rono
Experts
EUTUSDKILLER is a trend EA that works in all market conditions (i)It buys when the indicator confirms a trend  (ii)Sell when the same indicator confirms a down trend. (iii)Easy visual and effective trend detection. (iV)It filters and improve your trading strategies. (v) It scans previous data and give real time output. (vi) It can be set to auto calculate lots size.
Correlation Master MT4
Agus Santoso
Experts
Blogs : https://www.mql5.com/en/blogs/post/761835 Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/122732 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/122733 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2302430 CORRELATION MASTER : DOUBLEZ LES PAIRES, MOITIÉ LE RISQUE EA intelligent pour la corrélation négative et la couverture automatique Correlation Master est un Expert Advisor automatisé qui utilise la stratégie de corrélation négative entre paires de devises. En ouvr
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. Strategy is based on EXPANSION ON THE DAILY CHART. It enters if volatility raise after some time of consolidation. It uses STOP pending orders with ATR STOP LOSS. To catch the profits is a TRAILING PROFIT function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of modeling and verif
Elementary E
Vladimir Gorbachev
Experts
This is an efficient and yet simple Expert Advisor not using indicators, which can determine the following: the future direction of movement of quotes, their strength, trade levels for the current and next trading day. The Expert Advisor runs on the "here and now" principle, which means that the EA tracks a lot of parameters of the price behavior in real time. Based on this Expert Advisor, a certain trading strategy was developed and tested in real time. The ELEMENTARY strategy consists of three
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experts
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Jupiter Mt4
Marta Gonzalez
Experts
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of    independently analyzing the market and making trading decisions    JUPITER        It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can dow
Top Algo v4
Yvan Musatov
5 (1)
Experts
The Top Algo trading robot is a technical development for the automation of trading on the Forex currency market. Its goal is to help both novice market participants who do not have a fundamental base in the field of trading and professionals and to facilitate the process of increasing profits for experienced investors. Top Algo can also be called a multi-currency robot-advisor, as it can work on several currency pairs. A professional Top Algo expert can connect to your trading terminal and do
FiboSens AI
Konstantin Chechnev
Experts
FiboSens AI – has modern solutions for automating trading strategies based on Fibonacci levels. With a wide range of features, it allows for precise order management and adaptability to a variety of trading strategies and ideas. Key Features · Analysis of Fibonacci levels: customization for any currency pair and chart period. · Trend analysis: the ability to trade with or against the trend. · Automatic closing: customizable parameters for take profit, stop loss, closing based on the total e
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Plus de l'auteur
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (18)
Experts
L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15 o
Labuby mt4
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Signaux en direct : CLIQUEZ Paramètres: Heure de début – Heure de début de l'EA Minute de début – Minute de début de l'EA Heure de fin – Heure d
Labuby mt5
Sergey Kasirenko
Experts
Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Signaux en direct : CLIQUEZ Paramètres: Heure de début – Heure de début de l'EA Minute de début – Minute de début de l'EA Heure de fin – Heure d
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Experts
L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des u
Gold is Cold mt5
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP.   Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15
Stoch EA
Sergey Kasirenko
5 (3)
Experts
Stoh EA utilise tout le potentiel de 2 paramètres stochastiques différents dans l'indicateur stochastique pour capturer des signaux de trading précis des niveaux de surachat et de survente. L'EA propose des stratégies d'entrée personnalisables basées sur des paramètres stochastiques, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les stratégies de grille et de martingale, tout en permettant de trader pendant des heures de marché plus calmes. Paires recommandées : toutes les paires majeures c
Capybara mt5
Sergey Kasirenko
4.5 (4)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
One Two Three Pattern
Sergey Kasirenko
5 (4)
Experts
Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.
Stoch EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (7)
Experts
Stoh EA utilise tout le potentiel de 2 paramètres stochastiques différents dans l'indicateur stochastique pour capturer des signaux de trading précis des niveaux de surachat et de survente. L'EA propose des stratégies d'entrée personnalisables basées sur des paramètres stochastiques, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les stratégies de grille et de martingale, tout en permettant de trader pendant des heures de marché plus calmes. Paires recommandées : toutes les paires majeures c
One Two Three Pattern mt5
Sergey Kasirenko
Experts
Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.
Filtrer:
Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.06.24 16:06 
 

This employs a trend-based strategy with layered position sizing. Despite past disappointments with similar systems, its precise signals and consistent results stand out. I’m cautiously optimistic but still testing. Final verdict after the end of the week of live monitoring. Gold is very hot !!!!

Répondre à l'avis