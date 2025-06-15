Gold is Hot

5

Gold is Hot EA, yazarın volatilite ve MACD göstergesinin birleşimi olan kişisel WAT göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir.

Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftler.

Ayarlar:

  • Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati
  • Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası
  • Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot
  • Değişken lotları kullan – Doğru/Yanlış - Para yönetimini kullan Doğru/Yanlış
  • Her 0,01 lot için serbest marj – Her 0,01 lot için serbest marj
  • Çarpma – 1,5 gibi çarpan faktörü
  • Maksimum lotlar - izin verilen maksimum lotlar
  • Kar Al – puan olarak kar al
  • Puan olarak Durdurma Zararı (0: kullanılmaz) – 0 ise devre dışı bırakacaktır
  • Yüzde ızgarası Durdurma Zararı – tüm pozisyonları kesmeye izin verilen toplam hesabın yüzde kaybı
  • Kaplama – toplam kârda ilk ve son emrin birlikte kapatılması
  • X işlemlerinden sonra kaplama – belirli miktarda işlemde ilk ve son emrin kapatılması
  • Kaplama % - belirli bir yüzde kârda ilk ve son emrin kapatılması
  • Kar etiketlerinin çizilmesi doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizilmesi doğru veya false
  • Yazı Tipi Adı – yazı tipi adı
  • Yazı Tipi Boyutu Sonuç – yazı tipi boyutu
  • Yazı Tipi Rengi – yazı tipi rengi
  • Sihirli sayı – EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
  • Izgara Mesafesi – emirler arasındaki mesafe
  • Değişken mesafenin Sipariş Numarası – değişken mesafeyi başlatacak emir miktarı
  • Değişken mesafe başlangıcı – değişken mesafe emirler arasında hangi mesafeden başlamalıdır
  • Mesafe çarpımı 1.2 – değişken siparişin çarpanı
  • Satın Almayı Etkinleştir – doğru/yanlış – satın almayı etkinleştir, doğru veya yanlış
  • Satışı Etkinleştir – doğru/yanlış – satışı etkinleştir doğru veya yanlış
  • Manuel emirleri kontrol et – doğru/yanlış
  • Koruma İzin Ver – doğru/yanlış – EA manuel emirleri kontrol etmeli mi doğru mu yanlış mı
  • Maksimum Uzunlar - izin verilen maksimum uzun emirler
  • Maksimum Kısalar – izin verilen maksimum kısa emirle
  • Sonraki Gösterge ve Panel Ayarları


İncelemeler 1
Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.06.24 16:06 
 

This employs a trend-based strategy with layered position sizing. Despite past disappointments with similar systems, its precise signals and consistent results stand out. I’m cautiously optimistic but still testing. Final verdict after the end of the week of live monitoring. Gold is very hot !!!!

Önerilen ürünler
Gumper Options USDJPY
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
Gumper Options USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
Murrey Math MT4
Oleg Pavlenko
Uzman Danışmanlar
The Murray Math Advisor was created using a variant of the Murray Math Channel strategy based on the example of the Murray Math Line X MT4 indicator The bot trades pending limit orders, which it places at the last four levels. It does not use dangerous grid or Martingale strategies, but it is possible to increase volumes away from the central level to increase potential profits. To do this, set the parameter Increase Lot = true It can use protective stop loss and take profit The Expert Advi
Boom
Iurii Tokman
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor is based on the indicator analysis. Trading decisions are made using Moving Average values. Indicators can be configured by external variables: TF = 0 - select a working timeframe. It can be one of the chart periods. 0 means the current chart period. 1 - 1 minute. 5 - 5 minutes. 15 - 15 minutes. 30 - 30 minutes. 60 - 1 hour. 240 - 4 hours. 1440 - 1 day. 10 080 - 1 week. 43 200 - 1 month. shift = 0 - index of obtained value from the indicator buffer (shifting back by specified
Idiom
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
The Idiom bot (for EURUSD) works on the Metatrader trading platform, which is widespread in the Forex market. The bot is based on a complex transaction control algorithm. Many indicators are used as the main entry signal (Envelopes, ADX, Bands, MA, RSI, AD, Alligator, BearsPower, Fractals, Momentum). Environment for the bot: Currency pair - EURUSD. TimeFrame - H1. The maximum spread is 20 pips. The required deposit is $10,000 (or equivalent). The maximum drawdown is 12%. Peculiarities: Built-
Whale Alert
Tran Thanh Tuyen
Uzman Danışmanlar
Whale Alert EA   is a trading system based on medium-term impulse price fluctuations. Each trade is opened when there is a corresponding trend. Whale Alert conducts in-depth technical analysis of your chosen currency pair. The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. For safe and the most stable trading, you should always use SL. With its unique filtering algorithm for false market entry signals, Wha
BalanceInjection
Abdelfattah Elnaggar
Uzman Danışmanlar
Balance Injection EA is an adaptive expert, which is scanning old signal to catch right Trend and jump to market by creating single order. Balance Injection Expert users can set their maximal DD in the expert setting and is preferable to attach it to EURUSD chart. Expert is already pre-set with optimum setting and is advisable to use the default setting for beginner users. Balance should be at least 5000 USD to keep maximal DD in a good position.  FOR Beginner Users please use Input Settings in
Two Candle Smart
Sumini
Uzman Danışmanlar
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Osa
Aleksandr Valutsa
4 (1)
Uzman Danışmanlar
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
FREE
Kali IndicOptimizer
ALAIN MICHEL AUGE
Uzman Danışmanlar
Bu araç sadece bir Uzman Danışman değildir, göstergelerinizi optimize etmek, kendi Uzman Danışmanınızı tasarlamak, kaynak koduna erişmeden göstergelerinizin tamponlarını analiz etmek için kullanılır. Her seferinde bir uzmanı programlamak veya değiştirmek zorunda kalmadan göstergelerimi nasıl optimize edebileceğimi epeyce araştırdım. Bu araçla, herkes strateji tasarımına başlayabilir veya hatta kendi kişiselleştirilmiş Uzman Danışmanına sahip olabilir. İşlem yapılacak günler, saatler, göstergele
FREE
Accurate Shot MT4
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
Live Signal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - H1 GBPUSD currency pair - leverage 1:500 or hig
Elementary FREE
Vladimir Gorbachev
2.75 (4)
Uzman Danışmanlar
This is an efficient and yet simple Expert Advisor not using indicators, which can determine the following: the future direction of movement of quotes, their strength, trade levels for the current and next trading day. The Expert Advisor runs on the "here and now" principle, which means that the EA tracks a lot of parameters of the price behavior in real time. Based on this Expert Advisor, a certain trading strategy was developed and tested in real time. The ELEMENTARY strategy consists of three
FREE
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Uzman Danışmanlar
Ophiuchus is the 13th zodiac and it is also the name for this EA as   13   is the key elements for this trading strategy. Trading Strategy The following are the main characteristic of this EA. Martingale based strategy. Only open more trades when it is on the right direction. earn small profit for each trades but a lot of volume everyday. Profit from the volatility of the market. Tested and Proved to be able to profit on EURUSD trading with M1 timeframe. Back Test Result Back test result are a
Early Morning Scalper ATR
Hajime Tsuro
Uzman Danışmanlar
Introducing Early Morning Scalper ATR: Precision Trading During Asian Forex Market A breakthrough in forex trading automation, the Early Morning Scalper ATR Expert Adviser offers a fully autonomous solution meticulously engineered for a specific window of opportunity—the early hours of the Asian Forex market. At its core, this innovative tool employs an advanced algorithm that orchestrates forex trading seamlessly. Augmenting its prowess are sophisticated internal indicators, which deftly ident
Forex Hunter
ShangLin Wu
Uzman Danışmanlar
Forex Hunter a fully automated Expert Advisor. This EA based on Engulfing signal and Moving Average, Have a good winning percentage.The Engulfing signal means that current candlestick patterns fully covered previous candlestick. If the market and the order of the opposite direction, you can set the stop loss parameters. If you want to enable Martingale system, set the stop loss parameter above 1000 points. This EA have dynamic lot sizing (something like DynamicLots =10000, equity = 1000 > lot =
Robot nest
Yriy Doronin
Uzman Danışmanlar
Robot nest is a robot advisor working on price levels calculated using a quantum system. The advisor is made with static flexible settings, which allows you to most accurately determine the price levels. There is an opportunity to work with a change in the period of the estimated time. The Expert Advisor applies security varnishing orders and fixes the profit only with a positive balance. Suitable for any style of trading, scalping, medium and long-term trading. It is possible to use martingale
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Uzman Danışmanlar
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Uzman Danışmanlar
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
Project Golden Luna MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Trading strategy: Scalping. The EA   "Project Golden Luna"   is based on trading on zigzag signals using standard indicators, and market entries are made on the breakdown of local extremum levels. As soon as the bot receives a signal, it immediately starts placing several pending orders. And most importantly, this trading expert uses SL protective orders in open trades, which save the trader's deposit from significant losses. However, this robot in most cases does not wait for the price to reach
DJ Rider Velocity
Andreas Smigadis
Uzman Danışmanlar
DJ Velocity Rider M15 — Ride the Pulse of Dow Jones DJ Velocity Rider is a next-generation trading strategy developed specifically for the Dow Jones (US30) on the 15-minute timeframe. It intelligently detects shifts in market momentum and executes high-probability trades with precision. With adaptive trailing mechanisms, smart Friday closure management, and optimized risk controls, DJ Velocity Rider maximizes opportunities while minimizing exposure. Built for traders who demand speed, control, a
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Uzman Danışmanlar
Ultimate Trend-Driven Expert Advisor: Precision Trading with Dynamic Hedging Elevate your trading game with our state-of-the-art MQL4 trading algorithm, engineered for precision and adaptability. This algorithm integrates advanced technical analysis tools and a flexible hedging strategy to help you maximize your trading potential, no matter the market conditions. Key Features: Adaptive Trend Detection : Stay aligned with the market's pulse using trend analysis across multiple timeframes—Weekly,
PowerPlay BullBear
Thomas William Kelly
Uzman Danışmanlar
Attention Trader: Maximise This 5 Star Trading System +R3 System Is Now In Play Why Is The +R3 PowerPlay BullBear System Different? +R3 trading systems are different because of how they work. In short +R3 systems follow three rules which give consistent performance. By following the +R3 system when trading manually you can have some success by just using one of the laws, but when you combine them you have a trading system which blows everything else out of the water. What Are the 3 Laws To Foll
FREE
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Uzman Danışmanlar
Introducing UniTradeXpert: Your Ultimate Forex Program! Uncover the extraordinary potential of UniTradeXpert, a cutting-edge expert advisor meticulously crafted to enhance your forex trading experience. With nearly 7 years of comprehensive data analysis support , this EA provides a decisive edge in the fiercely competitive market with an astounding accuracy rate of 99.9% . UniTradeXpert excels in oscillation trading within the one-hour timeframe of the AUDCAD currency pair. This professional app
Eurusdkiller
Nehemiah Rono
Uzman Danışmanlar
EUTUSDKILLER is a trend EA that works in all market conditions (i)It buys when the indicator confirms a trend  (ii)Sell when the same indicator confirms a down trend. (iii)Easy visual and effective trend detection. (iV)It filters and improve your trading strategies. (v) It scans previous data and give real time output. (vi) It can be set to auto calculate lots size.
Correlation Master MT4
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/761835 MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/122732 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/122733 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2302430 KORLASYON USTASI : ÇİFTLERİ İKİYE KATLAYIN, RİSKLERİ YARIN Negatif Korelasyon ve Otomatik Koruma için Akıllı EA Korelasyon Ustası, döviz çiftleri arasındaki negatif korelasyon stratejisini kullanan otomatik bir Uzman Danışmandır. Karşıt çiftlerde (örn. EURUSD Al ve US
Nasdaq Expansion M15
Marek Kupka
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. Strategy is based on EXPANSION ON THE DAILY CHART. It enters if volatility raise after some time of consolidation. It uses STOP pending orders with ATR STOP LOSS. To catch the profits is a TRAILING PROFIT function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of modeling and verif
Elementary E
Vladimir Gorbachev
Uzman Danışmanlar
This is an efficient and yet simple Expert Advisor not using indicators, which can determine the following: the future direction of movement of quotes, their strength, trade levels for the current and next trading day. The Expert Advisor runs on the "here and now" principle, which means that the EA tracks a lot of parameters of the price behavior in real time. Based on this Expert Advisor, a certain trading strategy was developed and tested in real time. The ELEMENTARY strategy consists of three
Shooting Target
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Jupiter Mt4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of    independently analyzing the market and making trading decisions    JUPITER        It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can dow
Top Algo v4
Yvan Musatov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Top Algo trading robot is a technical development for the automation of trading on the Forex currency market. Its goal is to help both novice market participants who do not have a fundamental base in the field of trading and professionals and to facilitate the process of increasing profits for experienced investors. Top Algo can also be called a multi-currency robot-advisor, as it can work on several currency pairs. A professional Top Algo expert can connect to your trading terminal and do
FiboSens AI
Konstantin Chechnev
Uzman Danışmanlar
FiboSens AI – has modern solutions for automating trading strategies based on Fibonacci levels. With a wide range of features, it allows for precise order management and adaptability to a variety of trading strategies and ideas. Key Features · Analysis of Fibonacci levels: customization for any currency pair and chart period. · Trend analysis: the ability to trade with or against the trend. · Automatic closing: customizable parameters for take profit, stop loss, closing based on the total e
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Yazarın diğer ürünleri
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Gold is Cold EA, yazarın kişisel trend göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftler. Ayarlar: Bitiş Saati – EA'nın bitiş saat
Labuby mt4
Sergey Kasirenko
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Merhaba! Ben Labuby! Döviz çiftleri ve altın ticareti yapmayı seviyorum! Metatrader terminalinizdeki varsayılan göstergelerden biri olan timsah göstergesini kullanıyorum. Beni bir m5 grafiğine eklemeniz yeterli. ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyaller :   TIKLAYIN Ayarlar: Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot Değişken
Labuby mt5
Sergey Kasirenko
Uzman Danışmanlar
Merhaba! Ben Labuby! Döviz çiftleri ve altın ticareti yapmayı seviyorum! Metatrader terminalinizdeki varsayılan göstergelerden biri olan timsah göstergesini kullanıyorum. Beni bir m5 grafiğine eklemeniz yeterli. ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyaller : TIKLAYIN Ayarlar: Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot Değişken l
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold is Hot EA, yazarın volatilite ve MACD göstergesinin birleşimi olan kişisel WAT göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftl
Gold is Cold mt5
Sergey Kasirenko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold is Cold EA, yazarın kişisel trend göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir.   Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftler. Ayarlar: Bitiş Saati – EA'nın bitiş sa
Stoch EA
Sergey Kasirenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Stoh EA, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin hassas işlem sinyallerini yakalamak için stokastik göstergedeki 2 farklı stokastik parametrenin tüm potansiyelini kullanır. EA, stokastik parametrelere dayalı özelleştirilebilir giriş stratejilerinin yanı sıra grid ve martingale stratejileri gibi gelişmiş özellikler sunar ve daha sakin piyasa saatlerinde işlem yapmaya olanak tanır. Önerilen çiftler: eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m5 zaman diliminde audcad; nzdcad; e
Capybara mt5
Sergey Kasirenko
4.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
One Two Three Pattern
Sergey Kasirenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
1-2-3 kalıbı piyasadaki en temel ve önemli oluşumdur. Neredeyse her büyük piyasa hareketi bu oluşumla başlamıştır. 1-2-3 kalıbı trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılır ve bir sonraki büyük trendi tespit edebilir. Kalıp ayrıca bir trendin sona erdiğini ve yenisinin oluştuğunu gösterir. Kalıp üç fiyat noktasından oluşur: bir dip, bir zirve veya vadi ve %38,2 ile %71,8 arasında bir Fibonacci geri çekilmesi. Bir kalıp, fiyat son zirve veya vadiyi aştığında geçerli kabul edilir, o zaman göste
Stoch EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Stoh EA, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin hassas işlem sinyallerini yakalamak için stokastik göstergedeki 2 farklı stokastik parametrenin tüm potansiyelini kullanır. EA, stokastik parametrelere dayalı özelleştirilebilir giriş stratejilerinin yanı sıra grid ve martingale stratejileri gibi gelişmiş özellikler sunar ve daha sakin piyasa saatlerinde işlem yapmaya olanak tanır. Önerilen çiftler: eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m5 zaman diliminde audcad; nzdcad; e
One Two Three Pattern mt5
Sergey Kasirenko
Uzman Danışmanlar
1-2-3 kalıbı piyasadaki en temel ve önemli oluşumdur. Neredeyse her büyük piyasa hareketi bu oluşumla başlamıştır. 1-2-3 kalıbı trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılır ve bir sonraki büyük trendi tespit edebilir. Kalıp ayrıca bir trendin sona erdiğini ve yenisinin oluştuğunu gösterir. Kalıp üç fiyat noktasından oluşur: bir dip, bir zirve veya vadi ve %38,2 ile %71,8 arasında bir Fibonacci geri çekilmesi. Bir kalıp, fiyat son zirve veya vadiyi aştığında geçerli kabul edilir, o zaman göste
Filtrele:
Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.06.24 16:06 
 

This employs a trend-based strategy with layered position sizing. Despite past disappointments with similar systems, its precise signals and consistent results stand out. I’m cautiously optimistic but still testing. Final verdict after the end of the week of live monitoring. Gold is very hot !!!!

İncelemeye yanıt