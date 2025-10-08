TripleWave Signal Indicator

TripleWave Signal Indicator - Sistema di Conferma del Trend Multi-Timeframe

Non perdere mai più un trade ad alta probabilità! TripleWave Signal Indicator è un sistema di livello professionale che analizza simultaneamente tre timeframe (M15, H1, H4) per fornire solo i segnali BUY e SELL più affidabili.

Impostazioni Consigliate:

  • XAUUSD: Le impostazioni predefinite sono adatte per ora.

Cosa ottieni:

  • Motore di analisi del trend multi-timeframe.

  • Frecce visive BUY/SELL/EXIT sul grafico.

  • Dashboard dello stato in tempo reale.

  • Notifiche Pop-up e Push su cellulare.

  • Parametri completamente personalizzabili (periodi EMA, colori, ecc.).

  • Acquisto una tantum, aggiornamenti gratuiti a vita.

Scarica subito TripleWave Signal Indicator, smetti di inseguire falsi segnali. Inizia a fare trading in modo più intelligente e con fiducia.


Recensioni 1
Dark One
8
Dark One 2025.10.08 08:25 
 

I Really can't believe how it works on Gold am really thankful to see this for free! Continue to Support traders community

Altri dall’autore
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Experts
Ciao, trader! Io sono Quant Pulse , l’Expert Advisor di conferma di tendenza multi-timeframe più sofisticato mai progettato. La mia specialità? Il trading di tendenza con precisione assoluta su più mercati. Opero su GOLD (XAUUSD) e GBPUSD con precisione chirurgica, offrendo opportunità di trading costanti sfruttando il potere dell’analisi tripla dei timeframe. Cosa mi rende speciale? Sono un EA di conferma di tendenza, meticolosamente progettato per eliminare segnali falsi e catturare solo le o
Filtro:
Dark One
8
Dark One 2025.10.08 08:25 
 

I Really can't believe how it works on Gold am really thankful to see this for free! Continue to Support traders community

Cedric Landry Shema
160
Risposta dello sviluppatore Cedric Landry Shema 2025.10.08 08:28
Appreciate for feeling my presence!
Rispondi alla recensione