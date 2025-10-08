TripleWave Signal Indicator
- Indicatori
- Cedric Landry Shema
- Versione: 1.0
TripleWave Signal Indicator - Sistema di Conferma del Trend Multi-Timeframe
Non perdere mai più un trade ad alta probabilità! TripleWave Signal Indicator è un sistema di livello professionale che analizza simultaneamente tre timeframe (M15, H1, H4) per fornire solo i segnali BUY e SELL più affidabili.
Impostazioni Consigliate:
-
XAUUSD: Le impostazioni predefinite sono adatte per ora.
Cosa ottieni:
-
Motore di analisi del trend multi-timeframe.
-
Frecce visive BUY/SELL/EXIT sul grafico.
-
Dashboard dello stato in tempo reale.
-
Notifiche Pop-up e Push su cellulare.
-
Parametri completamente personalizzabili (periodi EMA, colori, ecc.).
-
Acquisto una tantum, aggiornamenti gratuiti a vita.
Scarica subito TripleWave Signal Indicator, smetti di inseguire falsi segnali. Inizia a fare trading in modo più intelligente e con fiducia.
I Really can't believe how it works on Gold am really thankful to see this for free! Continue to Support traders community