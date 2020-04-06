Shadow System Candles

META i9 Meta Sophie Agapova 5 (6) Experts

META i9 – Motore di Trading Adattivo Quantistico - Riferimento Tecnico META i9 è un Expert Advisor completamente autonomo basato su un'architettura a tre livelli: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Con l’acquisto di META i9, ricevi META i7 gratuitamente! (Offerta limitata a una settimana) Mentre META i7 si basa su due reti neurali cooperative, META i9 va oltre: Le sue architetture neurali sono state ampliate e ottimizzate in