Salvest Immediate Gain Taker
- Utilità
- Dominik Stephan Fischer
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Salvest Immediate Gain Taker - Proteggi i tuoi guadagni automaticamente!
Sblocca il potenziale della tua strategia di trading con Salvest Immediate Gain Taker, un innovativo Expert Advisor per MetaTrader 5. Questo EA monitora le tue posizioni aperte e chiude automaticamente tutte le operazioni quando il tuo profitto totale raggiunge una percentuale specificata del saldo del tuo conto. Niente più monitoraggio manuale—lascia che Salvest Immediate Gain Taker protegga i tuoi guadagni in modo efficiente ed efficace.
Caratteristiche Principali:
- Chiusura al Raggiungimento del Profitto: Chiude automaticamente tutte le posizioni aperte quando viene raggiunta una specifica percentuale di profitto.
- Include Posizioni Negative: Chiude tutte le posizioni, incluse quelle in perdita, per consolidare il profitto complessivo.
- Avvisi Personalizzabili: Ricevi notifiche quando il tuo profitto raggiunge livelli predefiniti.
- Dashboard Interattiva: Visualizza saldo, equity, profitto e profitto rimanente fino all'obiettivo direttamente sul tuo grafico.
- Interfaccia Intuitiva: Facile da configurare e personalizzare secondo le tue preferenze di trading.
Eleva la tua esperienza di trading con Salvest Immediate Gain Taker e assicurati di non perdere mai un'opportunità per proteggere i tuoi profitti!