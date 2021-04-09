Salvest Immediate Gain Taker - Sécurisez vos gains automatiquement !

Libérez le potentiel de votre stratégie de trading avec Salvest Immediate Gain Taker, un Expert Advisor innovant pour MetaTrader 5. Cet EA surveille vos positions ouvertes et clôture automatiquement toutes les transactions lorsque votre profit total atteint un pourcentage spécifié de votre solde de compte. Plus besoin de surveillance manuelle—laissez Salvest Immediate Gain Taker sécuriser vos gains efficacement.

Caractéristiques Clés :

Clôture à l'Objectif de Profit : Ferme automatiquement toutes les positions ouvertes lorsqu'un pourcentage de profit spécifié est atteint.

Ferme automatiquement toutes les positions ouvertes lorsqu'un pourcentage de profit spécifié est atteint. Inclut les Positions Négatives : Ferme toutes les positions, y compris celles en perte, pour verrouiller le profit total.

Ferme toutes les positions, y compris celles en perte, pour verrouiller le profit total. Alertes Personnalisables: Recevez des notifications lorsque votre profit atteint des niveaux prédéfinis.

Recevez des notifications lorsque votre profit atteint des niveaux prédéfinis. Tableau de Bord Interactif: Visualisez votre solde, votre capital, votre profit et le profit restant jusqu'à l'objectif directement sur votre graphique.

Visualisez votre solde, votre capital, votre profit et le profit restant jusqu'à l'objectif directement sur votre graphique. Interface Conviviale: Facile à configurer et à personnaliser selon vos préférences de trading.

Améliorez votre expérience de trading avec Salvest Immediate Gain Taker et assurez-vous de ne jamais manquer une occasion de sécuriser vos profits !