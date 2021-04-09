Salvest Immediate Gain Taker

Salvest Immediate Gain Taker - Kârınızı Otomatik Olarak Güvenceye Alın!

MetaTrader 5 için yenilikçi bir Uzman Danışman olan Salvest Immediate Gain Taker ile ticaret stratejinizin potansiyelini ortaya çıkarın. Bu EA, açık pozisyonlarınızı izler ve toplam kârınız hesap bakiyenizin belirli bir yüzdesine ulaştığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatır. Artık manuel izleme yok—Salvest Immediate Gain Taker, kârınızı verimli ve etkili bir şekilde güvence altına alır.

Ana Özellikler:

  • Kâr Hedefine Ulaşınca Kapatma: Belirtilen kâr yüzdesine ulaşıldığında tüm açık pozisyonları otomatik olarak kapatır.
  • Negatif Pozisyonları Dahil Eder: Toplam kârı kilitlemek için zararda olanlar da dahil tüm pozisyonları kapatır.
  • Özelleştirilebilir Uyarılar: Kârınız önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında bildirim alın.
  • Etkileşimli Gösterge Paneli: Bakiyenizi, özsermayenizi, kârınızı ve hedefe kalan kârınızı grafiğinizde doğrudan görselleştirin.
  • Kullanıcı Dostu Arayüz: Kurulumu kolay ve ticaret tercihlerinize göre özelleştirilebilir.

Salvest Immediate Gain Taker ile ticaret deneyiminizi geliştirin ve kârınızı güvence altına alma fırsatını kaçırmayın!

