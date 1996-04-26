Salvest Drawdown Limiter
- Utilità
- Dominik Stephan Fischer
- Versione: 1.6
- Attivazioni: 10
Presentiamo il Limitatore di Drawdown EA definitivo per MetaTrader 5
Proteggi il tuo conto di trading con il nostro avanzato Expert Advisor (EA) Limitatore di Drawdown. Questo potente strumento monitora in tempo reale l'intero conto, assicurandosi che le tue perdite non superino mai le soglie predefinite. Progettato per funzionare indipendentemente in una finestra grafica separata, si integra perfettamente con le tue strategie di trading esistenti, fornendo un ulteriore livello di sicurezza senza interferire con altri EA.
Caratteristiche principali:
-
Monitoraggio dell'intero conto: Traccia continuamente il saldo del conto, l'equity e il drawdown su tutte le posizioni aperte, indipendentemente dai simboli o dagli EA utilizzati.
-
Limiti di drawdown personalizzabili: Imposta la percentuale massima di drawdown consentita per chiudere automaticamente tutte le posizioni se il limite viene superato, proteggendo il tuo capitale.
-
Dashboard in tempo reale: Rimani informato con una dashboard elegante sul grafico che mostra metriche essenziali del conto, tra cui saldo, equity, profitto/perdita e drawdown rimanente prima della chiusura.
-
Notifiche di allerta: Ricevi avvisi istantanei quando il tuo drawdown raggiunge livelli di attenzione, permettendoti di prendere misure proattive prima che il limite venga raggiunto.
-
Interfaccia intuitiva: Facile da installare e configurare, con impostazioni personalizzabili per adattarsi alle tue preferenze di trading.
Perché scegliere il nostro Limitatore di Drawdown EA?
-
Compatibilità: Funziona insieme a qualsiasi strategia o EA, poiché opera in una finestra grafica separata, garantendo nessun conflitto o limitazione.
-
Tranquillità: Concentrati sul tuo trading mentre l'EA gestisce automaticamente il rischio, proteggendo il tuo conto da perdite ingenti inaspettate.
-
Supporto professionale: Approfitta del nostro servizio clienti dedicato e degli aggiornamenti regolari per mantenere il tuo EA funzionante senza problemi.
Migliora oggi stesso la sicurezza del tuo trading con il Limitatore di Drawdown EA. Non lasciare la protezione del tuo conto al caso—automatizzala!
---
Disclaimer Legale:
Il Limitatore di Drawdown EA è uno strumento progettato per assistere i trader nella gestione del rischio di trading monitorando i livelli di drawdown del conto. Sebbene miri ad aiutare a proteggere il capitale di trading, non forniamo garanzie o promesse riguardo alle sue prestazioni o efficacia. Il trading sui mercati finanziari comporta rischi sostanziali e esiste il potenziale per perdite significative.
Utilizzando il Limitatore di Drawdown EA, riconosci e accetti che:
- Sei l'unico responsabile di qualsiasi decisione di investimento che prendi.
- Non siamo responsabili per eventuali perdite finanziarie o danni che potresti subire utilizzando questo prodotto.
- Le prestazioni passate non sono indicative dei risultati futuri.
- L'EA è fornito "così com'è" senza alcuna garanzia di alcun tipo.
È essenziale comprendere che questo EA non sostituisce il tuo giudizio e la tua due diligence. Raccomandiamo vivamente di consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di trading.