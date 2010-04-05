Crazy Dominator
- Luciana Andrea Maggiori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
NUEVO DESARROLLO EXCLUSIVO DISPONIBLE
🤪Crazy Dominator🚀
🎯 Ideal para traders exigentes que buscan precisión y control total.
💥 Incorpora las siguientes mejoras clave:
✅ Filtro de entrada basado en el exitoso Crazy Filter
✅ Selección de días de operación
✅ Horario de trading configurable
✅ Cambio automático de multiplicador y distancia luego de X operaciones
La configuración predeterminada no esta configurada para ningun par especifico.
Este EA solo esta disponible para ser testeado y que puedan comprender las funciones que tiene.
NO ES UN CAJERO AUTOMATICO
