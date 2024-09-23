Blitz Gold EA

Presentiamo Blitz Gold Trader: la soluzione all'avanguardia per eseguire operazioni sull'oro con una velocità e precisione senza pari. Creato da un team di trader e sviluppatori esperti, questo avanzato robot di trading utilizza un potente algoritmo che incorpora l'analisi del prezzo, il monitoraggio delle tendenze ed è personalizzabile con vari indicatori. È progettato per ottimizzare le operazioni su un timeframe veloce M5, sfruttando opportunità redditizie e minimizzando il rischio.

Blitz Gold Trader opera con una strategia chiara e orientata alla gestione del rischio: senza griglia, senza martingala e senza coperture. Il robot apre rigorosamente una sola posizione alla volta, garantendo un trading controllato e mirato. Invece di utilizzare un filtro per le notizie, questa versione si adatta agli spread variabili, consentendo operazioni continue anche durante condizioni di mercato volatili.

Iniziare a usare Blitz Gold Trader è semplice. Con una configurazione intuitiva, è sufficiente regolare la dimensione del lotto e scegliere se il robot deve operare 24/7 o in giorni e orari specifici. Il robot è compatibile con MetaTrader 5 e funziona con qualsiasi broker Forex o società di trading prop.

Basso DD – Attualmente questo EA partecipa alle sfide di prop trading di società come Axi Select e Darwinex Zero.

Come iniziare

Le schermate sono tratte dai test effettuati su MT5 con RoboForex, utilizzando tick reali, timeframe di 5 minuti, 1 lotto e un saldo di 100.000 USD.

Sentiti libero di ridurre la dimensione del lotto e il saldo del conto per adattarlo alla tua situazione economica.

La versione testata su RoboForex utilizza impostazioni predefinite e un conto ECN.

Consigliamo inoltre a tutti di eseguire backtest con i tick reali sulla MT5 del proprio broker e di regolare le impostazioni di conseguenza, poiché l'esecuzione degli ordini può variare notevolmente.

Nuova versione in arrivo:

Attualmente stiamo sviluppando una nuova versione di Blitz Gold Trader, che includerà un filtro per le notizie per sospendere le operazioni prima e dopo eventi di notizie ad alto impatto, migliorando ulteriormente la gestione del rischio.

