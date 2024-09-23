Blitz Gold EA
Presentiamo Blitz Gold Trader: la soluzione all'avanguardia per eseguire operazioni sull'oro con una velocità e precisione senza pari. Creato da un team di trader e sviluppatori esperti, questo avanzato robot di trading utilizza un potente algoritmo che incorpora l'analisi del prezzo, il monitoraggio delle tendenze ed è personalizzabile con vari indicatori. È progettato per ottimizzare le operazioni su un timeframe veloce M5, sfruttando opportunità redditizie e minimizzando il rischio.
Blitz Gold Trader opera con una strategia chiara e orientata alla gestione del rischio: senza griglia, senza martingala e senza coperture. Il robot apre rigorosamente una sola posizione alla volta, garantendo un trading controllato e mirato. Invece di utilizzare un filtro per le notizie, questa versione si adatta agli spread variabili, consentendo operazioni continue anche durante condizioni di mercato volatili.
Iniziare a usare Blitz Gold Trader è semplice. Con una configurazione intuitiva, è sufficiente regolare la dimensione del lotto e scegliere se il robot deve operare 24/7 o in giorni e orari specifici. Il robot è compatibile con MetaTrader 5 e funziona con qualsiasi broker Forex o società di trading prop.
Basso DD – Attualmente questo EA partecipa alle sfide di prop trading di società come Axi Select e Darwinex Zero.
Come iniziare
Le schermate sono tratte dai test effettuati su MT5 con RoboForex, utilizzando tick reali, timeframe di 5 minuti, 1 lotto e un saldo di 100.000 USD.
Sentiti libero di ridurre la dimensione del lotto e il saldo del conto per adattarlo alla tua situazione economica.
La versione testata su RoboForex utilizza impostazioni predefinite e un conto ECN.
Consigliamo inoltre a tutti di eseguire backtest con i tick reali sulla MT5 del proprio broker e di regolare le impostazioni di conseguenza, poiché l'esecuzione degli ordini può variare notevolmente.
Nuova versione in arrivo:
Attualmente stiamo sviluppando una nuova versione di Blitz Gold Trader, che includerà un filtro per le notizie per sospendere le operazioni prima e dopo eventi di notizie ad alto impatto, migliorando ulteriormente la gestione del rischio.
I m renting this EA at the moment because I want to see first what his possibilities are and how good the support of the seller/developer is. Because presale and after sale is very important for me. The advice is not really what I m used to, but I m spoiled with super support from other sellers. At the moment I'm backtesting the EA for IC Trading and Darwinex because there is no proper setfile at the moment. The standard settings are giving a very high dd in backtesting (above 70%). Ofcourse this can have many reasons but I have a very good VPS server with low latency. With some other traders the setfiles are tested and shared so that helps a lot and cost less time. Backtesting is very important before its going on any live account. The TP and SL is very big so you need to have a good balance for that if you also use other ea's. The EA is very easy to use and have many options for adjustments which is good. I will update soon my results and thoughts and hopefully will rate the ea higher then now :-)
Update 27-04-2025: On my request the seller did made an update so more options are avaiable in backtesting which is giving way more options to optimize for your own broker.