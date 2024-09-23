Blitz Gold EA
- Uzman Danışmanlar
- Eddy Bang
- Sürüm: 7.3
- Güncellendi: 27 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Blitz Gold Trader'ı tanıtıyoruz: altın işlemlerini benzersiz bir hız ve hassasiyetle gerçekleştiren ileri teknoloji çözümü. Deneyimli bir trader ve geliştirici ekibi tarafından tasarlanan bu gelişmiş ticaret robotu, fiyat hareketi analizi, trend takibi ve birden fazla gösterge ile özelleştirilebilen güçlü bir algoritma kullanır. M5 zaman diliminde hızlı işlemler yapmak üzere tasarlanmış olup, kârlı fırsatları yakalarken riski en aza indirir.
Blitz Gold Trader, net ve riskten kaçınan bir stratejiyle çalışır: grid yok, martingale yok, hedge yok. Robot, yalnızca bir pozisyon açar ve böylece kontrollü ve odaklanmış ticaret sağlar. Haber filtresine güvenmek yerine, bu sürüm farklı spreadlere uyum sağlar ve volatil piyasa koşullarında bile sürekli ticaret imkânı sunar.
Blitz Gold Trader’a başlamak oldukça kolaydır. Kullanıcı dostu bir kurulumla, yalnızca lot büyüklüğünü ayarlamanız ve robotun 7/24 mü yoksa belirli gün ve saatlerde mi çalışması gerektiğini seçmeniz yeterlidir. Robot, MetaTrader 5 ile uyumlu olup, herhangi bir Forex brokerı veya prop trading firması ile çalışır.
Düşük DD - Bu EA ile katılan mevcut prop firmalar: Axi Select ve Darwinex Zero.
Başlarken: Ekran görüntüleri, RoboForex üzerinde MT5 ile yapılan testlerden alınmıştır; gerçek tikler, 5M, 1 lot ve 100.000 USD kullanılmıştır. Lot büyüklüğünü ve hesap bakiyesini ekonomik durumunuza uygun şekilde küçültebilirsiniz.
RoboForex'teki geriye dönük test sürümü, varsayılan ayarlarla ve ECN hesabıyla yapılmıştır.
Herkese, brokerinizin MT5 platformunda gerçek tiklerle geri test yapmanızı ve ayarları buna göre düzenlemenizi öneriyoruz, çünkü emirlerin yürütülmesi önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.
Yakında yeni sürüm: Blitz Gold Trader'ın, yüksek etkili haber olayları öncesinde ve sonrasında ticareti duraklatmak için bir haber filtresi içerecek yeni sürümünü geliştiriyoruz, böylece risk yönetimini daha da iyileştiriyoruz.
I m renting this EA at the moment because I want to see first what his possibilities are and how good the support of the seller/developer is. Because presale and after sale is very important for me. The advice is not really what I m used to, but I m spoiled with super support from other sellers. At the moment I'm backtesting the EA for IC Trading and Darwinex because there is no proper setfile at the moment. The standard settings are giving a very high dd in backtesting (above 70%). Ofcourse this can have many reasons but I have a very good VPS server with low latency. With some other traders the setfiles are tested and shared so that helps a lot and cost less time. Backtesting is very important before its going on any live account. The TP and SL is very big so you need to have a good balance for that if you also use other ea's. The EA is very easy to use and have many options for adjustments which is good. I will update soon my results and thoughts and hopefully will rate the ea higher then now :-)
Update 27-04-2025: On my request the seller did made an update so more options are avaiable in backtesting which is giving way more options to optimize for your own broker.