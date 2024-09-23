Blitz Gold EA

Blitz Gold Trader'ı tanıtıyoruz: altın işlemlerini benzersiz bir hız ve hassasiyetle gerçekleştiren ileri teknoloji çözümü. Deneyimli bir trader ve geliştirici ekibi tarafından tasarlanan bu gelişmiş ticaret robotu, fiyat hareketi analizi, trend takibi ve birden fazla gösterge ile özelleştirilebilen güçlü bir algoritma kullanır. M5 zaman diliminde hızlı işlemler yapmak üzere tasarlanmış olup, kârlı fırsatları yakalarken riski en aza indirir.

Blitz Gold Trader, net ve riskten kaçınan bir stratejiyle çalışır: grid yok, martingale yok, hedge yok. Robot, yalnızca bir pozisyon açar ve böylece kontrollü ve odaklanmış ticaret sağlar. Haber filtresine güvenmek yerine, bu sürüm farklı spreadlere uyum sağlar ve volatil piyasa koşullarında bile sürekli ticaret imkânı sunar.

Blitz Gold Trader’a başlamak oldukça kolaydır. Kullanıcı dostu bir kurulumla, yalnızca lot büyüklüğünü ayarlamanız ve robotun 7/24 mü yoksa belirli gün ve saatlerde mi çalışması gerektiğini seçmeniz yeterlidir. Robot, MetaTrader 5 ile uyumlu olup, herhangi bir Forex brokerı veya prop trading firması ile çalışır.

Düşük DD - Bu EA ile katılan mevcut prop firmalar: Axi Select ve Darwinex Zero.

Başlarken: Ekran görüntüleri, RoboForex üzerinde MT5 ile yapılan testlerden alınmıştır; gerçek tikler, 5M, 1 lot ve 100.000 USD kullanılmıştır. Lot büyüklüğünü ve hesap bakiyesini ekonomik durumunuza uygun şekilde küçültebilirsiniz.

RoboForex'teki geriye dönük test sürümü, varsayılan ayarlarla ve ECN hesabıyla yapılmıştır.

Herkese, brokerinizin MT5 platformunda gerçek tiklerle geri test yapmanızı ve ayarları buna göre düzenlemenizi öneriyoruz, çünkü emirlerin yürütülmesi önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.

Yakında yeni sürüm: Blitz Gold Trader'ın, yüksek etkili haber olayları öncesinde ve sonrasında ticareti duraklatmak için bir haber filtresi içerecek yeni sürümünü geliştiriyoruz, böylece risk yönetimini daha da iyileştiriyoruz.



