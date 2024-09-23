Blitz Gold EA

Présentation de Blitz Gold Trader : la solution de pointe pour exécuter des transactions sur l'or avec une vitesse et une précision inégalées. Conçu par une équipe de traders et de développeurs expérimentés, ce robot de trading avancé utilise un algorithme puissant qui intègre l'analyse des actions des prix, le suivi des tendances et peut être personnalisé avec plusieurs indicateurs. Il est conçu pour optimiser les transactions sur une période rapide de M5, saisissant les opportunités rentables tout en minimisant les risques.

Blitz Gold Trader fonctionne avec une stratégie claire et prudente : pas de grille, pas de martingale et pas de couverture. Le robot n'ouvre qu'une seule position à la fois, garantissant un trading contrôlé et ciblé. Au lieu de s'appuyer sur un filtre d'actualités, cette version s'adapte à la variation des spreads, permettant une négociation continue même en période de volatilité du marché.

Démarrer avec Blitz Gold Trader est simple. Avec une configuration intuitive, il vous suffit d'ajuster la taille du lot et de choisir si le robot doit fonctionner 24h/24 et 7j/7 ou à des jours et heures spécifiques. Le robot est compatible avec MetaTrader 5 et fonctionne avec n'importe quel courtier Forex ou société de trading.

Faible DD - Défis actuels des sociétés de prop trading participant avec cet EA - Axi Select et Darwinex Zero.

Premiers pas : Les captures d'écran proviennent de tests avec MT5 sur RoboForex, ticks réels, 5M, 1 lot, et 100 000 USD. N'hésitez pas à réduire la taille du lot et le solde du compte pour l'adapter à votre situation économique.

La version testée sur RoboForex est avec les paramètres par défaut et un compte ECN.

Nous conseillons également à tous d'effectuer des backtests avec des ticks réels sur la MT5 de votre courtier et d'ajuster les paramètres en conséquence, car l'exécution des ordres peut varier considérablement.

Nouvelle version à venir : Nous développons actuellement une nouvelle version de Blitz Gold Trader, qui inclura un filtre d'actualités pour suspendre le trading avant et après les événements d'actualité à fort impact, améliorant ainsi encore la gestion des risques.


Chiwi's IT
611
Paula Bianca Van Kerchove 2025.04.25 20:47 
 

I m renting this EA at the moment because I want to see first what his possibilities are and how good the support of the seller/developer is. Because presale and after sale is very important for me. The advice is not really what I m used to, but I m spoiled with super support from other sellers. At the moment I'm backtesting the EA for IC Trading and Darwinex because there is no proper setfile at the moment. The standard settings are giving a very high dd in backtesting (above 70%). Ofcourse this can have many reasons but I have a very good VPS server with low latency. With some other traders the setfiles are tested and shared so that helps a lot and cost less time. Backtesting is very important before its going on any live account. The TP and SL is very big so you need to have a good balance for that if you also use other ea's. The EA is very easy to use and have many options for adjustments which is good. I will update soon my results and thoughts and hopefully will rate the ea higher then now :-)

Update 27-04-2025: On my request the seller did made an update so more options are avaiable in backtesting which is giving way more options to optimize for your own broker.

Javierdario05
31
Javierdario05 2025.07.09 02:04 
 

Don't buy it, it's garbage, it just loses and loses. I started with $500 and I only have $450 left in 1 day. I want my money back right now

Don't try to buy this system for anything in this world. All the videos and comments are fake. The creator doesn't respond or help. He's a scammer.

Eddy Bang
3144
Réponse du développeur Eddy Bang 2025.07.15 17:14
Sorry to hear you have lost 50 usd. But every EA need you to set proper sl and tp settings. Sen me a Messages directly and we will help you. Follow up Hi Javier,
Like i told you in the private pm.. we are low on resources during the holidays in europe... And like i also has tells everyone... you must test the settings with real tickdata with your broker on the MT5.. In Europe we dont have access to Exness etc. so its impossible for us to finetune the settings to your broker. You have to do the testing yourself. And for gods sake if you are unsure use SL and perhaps also TP. Its very unfair of you to talk about us as scammers... you have every opportunity to test the EA on a DEMO account before buying. I am sorry for the 50 usd you lost, but do the testing and i am sure you will find a way to be profitable... but i recommend you to use an account with low spread like an ecn account or change your broker to roboforex where its easier for us to help you. Have a nice day Javier. Best regards Eddy
Team Blitz
Chiwi's IT
611
Paula Bianca Van Kerchove 2025.04.25 20:47 
 

I m renting this EA at the moment because I want to see first what his possibilities are and how good the support of the seller/developer is. Because presale and after sale is very important for me. The advice is not really what I m used to, but I m spoiled with super support from other sellers. At the moment I'm backtesting the EA for IC Trading and Darwinex because there is no proper setfile at the moment. The standard settings are giving a very high dd in backtesting (above 70%). Ofcourse this can have many reasons but I have a very good VPS server with low latency. With some other traders the setfiles are tested and shared so that helps a lot and cost less time. Backtesting is very important before its going on any live account. The TP and SL is very big so you need to have a good balance for that if you also use other ea's. The EA is very easy to use and have many options for adjustments which is good. I will update soon my results and thoughts and hopefully will rate the ea higher then now :-)

Update 27-04-2025: On my request the seller did made an update so more options are avaiable in backtesting which is giving way more options to optimize for your own broker.

Marco B
43
Marco B 2025.01.20 22:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Eddy Bang
3144
Réponse du développeur Eddy Bang 2025.01.21 01:05
Thank you
TEAM PAYAMAN
26
TEAM PAYAMAN 2024.11.28 07:42 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Eddy Bang
3144
Réponse du développeur Eddy Bang 2025.03.29 14:06
Thank you
Ketil Hugdahl
130
Ketil Hugdahl 2024.10.01 17:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

worldofhunger
1044
worldofhunger 2024.09.25 17:00 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Eddy Bang
3144
Réponse du développeur Eddy Bang 2024.09.25 18:02
Hi worldofhunger820, I understand your concerns about losing money with a smaller account. In fact, with proper lot sizing and risk management, blowing your account would take a long time, even on a 1,000 USD balance. The system is designed to handle risks carefully with manageable losses and consistent wins. The key here is steady, controlled trading, and because we avoid strategies like martingale (which doubles positions after losses), your risk remains much more contained. Let me explain how the system would work with a more typical account size of 1,000 USD instead of the 100,000 USD example from earlier. If you’re using a 1,000 USD account, the system can still perform well when we adjust the lot size accordingly. Here’s how it breaks down: Profit: In the original test with a 100,000 USD balance, the system made around 59,620 USD. For a 1,000 USD account, that would adjust to 596.20 USD in profit over the same period.
Largest Trade: The biggest profit in the original example was 1,496.64 USD. On a smaller account, this would be about 14.96 USD—still a good trade.
Risk/Losses: The largest loss recorded was -3,553.40 USD. For a 1,000 USD account, that’s scaled down to -35.53 USD—a much more manageable risk. The system wins about 74% of the time, meaning it’s designed to generate frequent small profits. Even if losses occur, as long as the lot size is properly adjusted, you can avoid significant damage to your account balance. It's also essential to let the system run for a longer period to see its full potential. Many users find that after a month or more, the profitability and consistency become clearer. If you'd like, I can help customize a setup tailored to your balance and risk tolerance. Just let me know your broker, and we can make sure you’re getting the most out of the system while keeping your risk in check. Best regards,
Eddy & Team Blitz
yuk kim
633
yuk kim 2024.09.25 15:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.09.25 09:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Eddy Bang
3144
Réponse du développeur Eddy Bang 2024.09.25 13:56
Hi Pinuwe, Thank you so much for your kind words and for updating your rating after the issue was resolved. I'm really glad we could assist you and provide the support you needed! It’s great to hear that, despite the account type mismatch, we were able to help adjust the set file and get as close as possible to what you were looking for. Your satisfaction is our top priority, and it means a lot that you're pleased with the efforts made, even though switching to an ECN account might be a better fit for your needs. Wishing you the best of luck with your new broker, and thank you again for your understanding and feedback! Best regards,
Eddy + team
[Supprimé] 2024.09.24 22:14 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Eddy Bang
3144
Réponse du développeur Eddy Bang 2024.09.25 13:00
Thank you for your feedback, Monaliss! I'm glad to hear that it seems stable so far. Feel free to take your time testing it, and if you have any questions or need assistance as you move forward, don't hesitate to reach out. Wishing you the best of luck when you decide to go live!
