Blitz Gold EA

Présentation de Blitz Gold Trader : la solution de pointe pour exécuter des transactions sur l'or avec une vitesse et une précision inégalées. Conçu par une équipe de traders et de développeurs expérimentés, ce robot de trading avancé utilise un algorithme puissant qui intègre l'analyse des actions des prix, le suivi des tendances et peut être personnalisé avec plusieurs indicateurs. Il est conçu pour optimiser les transactions sur une période rapide de M5, saisissant les opportunités rentables tout en minimisant les risques.

Blitz Gold Trader fonctionne avec une stratégie claire et prudente : pas de grille, pas de martingale et pas de couverture. Le robot n'ouvre qu'une seule position à la fois, garantissant un trading contrôlé et ciblé. Au lieu de s'appuyer sur un filtre d'actualités, cette version s'adapte à la variation des spreads, permettant une négociation continue même en période de volatilité du marché.

Démarrer avec Blitz Gold Trader est simple. Avec une configuration intuitive, il vous suffit d'ajuster la taille du lot et de choisir si le robot doit fonctionner 24h/24 et 7j/7 ou à des jours et heures spécifiques. Le robot est compatible avec MetaTrader 5 et fonctionne avec n'importe quel courtier Forex ou société de trading.

Faible DD - Défis actuels des sociétés de prop trading participant avec cet EA - Axi Select et Darwinex Zero.

Premiers pas : Les captures d'écran proviennent de tests avec MT5 sur RoboForex, ticks réels, 5M, 1 lot, et 100 000 USD. N'hésitez pas à réduire la taille du lot et le solde du compte pour l'adapter à votre situation économique.

La version testée sur RoboForex est avec les paramètres par défaut et un compte ECN.

Nous conseillons également à tous d'effectuer des backtests avec des ticks réels sur la MT5 de votre courtier et d'ajuster les paramètres en conséquence, car l'exécution des ordres peut varier considérablement.

Nouvelle version à venir : Nous développons actuellement une nouvelle version de Blitz Gold Trader, qui inclura un filtre d'actualités pour suspendre le trading avant et après les événements d'actualité à fort impact, améliorant ainsi encore la gestion des risques.



