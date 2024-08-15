Wild Horse MT5

3
L'Expert Advisor (EA) "Wild Horse" è uno strumento di trading sofisticato progettato per i mercati forex, che utilizza una strategia di controtendenza per aprire posizioni tramite ordini in sospeso. Questo EA è progettato per identificare potenziali inversioni nelle tendenze di mercato, consentendo ai trader di capitalizzare sulle correzioni di mercato.

Caratteristiche principali:
Metodo degli ordini in sospeso:
L'EA inserisce ordini in sospeso a livelli strategici, anticipando ritiri o inversioni di mercato. Questo approccio garantisce che le posizioni vengano aperte solo quando i movimenti dei prezzi si allineano con la logica di controtendenza dell'EA.

Strategia di controtendenza:
L'EA "Wild Horse" è specificamente progettato per rilevare e negoziare contro le tendenze prevalenti, mirando a trarre profitto dalle temporanee correzioni di mercato. Ciò lo rende particolarmente efficace nei mercati volatili o in intervallo.

Opzioni di media e martingala:

Media: l'EA può essere configurato per utilizzare una tecnica di media, in cui posizioni aggiuntive vengono aperte a intervalli predeterminati se il mercato si muove contro la transazione iniziale. Questo metodo aiuta a ridurre il prezzo di ingresso medio e aumenta il potenziale di profitto man mano che il mercato si corregge.
Martingala: per i trader più aggressivi, l'EA può implementare una strategia martingala, in cui le dimensioni delle posizioni vengono aumentate dopo una transazione in perdita. Questo approccio mira a recuperare rapidamente le perdite, sebbene comporti un rischio maggiore.
Strumenti di gestione del rischio:

Take Profit: ogni posizione può essere impostata con un livello di take profit, assicurando che le transazioni si chiudano automaticamente quando viene raggiunto un determinato obiettivo di profitto.
Stop Loss: per proteggersi dai movimenti avversi del mercato, l'EA consente livelli di stop loss personalizzabili su ogni transazione, limitando le potenziali perdite.
Trailing Stop: è inclusa una funzione di trailing stop, che regola dinamicamente il livello di stop loss man mano che il mercato si muove a favore della transazione. Ciò blocca i profitti consentendo al contempo potenziali ulteriori guadagni. Personalizzazione e flessibilità:
L'EA "Wild Horse" è altamente personalizzabile, consentendo ai trader di regolare parametri quali dimensione dell'ordine, distanza della griglia e impostazioni di gestione del rischio per allinearli alle proprie strategie di trading individuali e alla tolleranza al rischio.

Casi d'uso ideali:
Mercati in intervallo: l'EA eccelle nei mercati in cui i prezzi oscillano entro un certo intervallo, offrendo frequenti opportunità di catturare profitti da movimenti controtendenza.
Mercati volatili: l'approccio controtendenza, combinato con la flessibilità delle strategie di media o martingala, rende questo EA adatto ai mercati volatili in cui le tendenze spesso si invertono o ritracciano.
In sintesi, l'Expert Advisor "Wild Horse" è uno strumento versatile e potente progettato per i trader che preferiscono un approccio controtendenza, con solide funzionalità di gestione del rischio e impostazioni personalizzabili per adattarsi a varie condizioni di mercato.
Video Wild Horse MT5
Filtro:
Blue_Blud
154
Blue_Blud 2025.04.10 08:43 
 

My backtest never matches the backtest of the author, even with recommended settings and I tried also all custom settings, trying to change tp and sl, like the author insisted me to experiment with these values, nothing works. I don't trust it to apply to real trading, sorry. My backtest doesn't match, especially on longer and older periods.

Agus Santoso
33491
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.04.10 09:33
https://youtu.be/_Y4EZrKZJ1c?si=RqYiM46IcfkhRBag I just did as shown in the video, thank you Sir.
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.11.21 15:07 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Agus Santoso
33491
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2024.11.21 15:22
Thank you Sir
Rispondi alla recensione