Wild Horse MT5

3
L'expert advisor (EA) « Wild Horse » est un outil de trading sophistiqué conçu pour les marchés des changes, utilisant une stratégie de contre-tendance pour ouvrir des positions via des ordres en attente. Cet EA est conçu pour identifier les inversions potentielles des tendances du marché, permettant aux traders de capitaliser sur les corrections du marché.

Caractéristiques principales :
Méthode des ordres en attente :
L'EA place des ordres en attente à des niveaux stratégiques, anticipant les replis ou les inversions du marché. Cette approche garantit que les positions ne sont ouvertes que lorsque les mouvements de prix s'alignent sur la logique de contre-tendance de l'EA.

Stratégie de contre-tendance :
L'EA « Wild Horse » est spécifiquement conçu pour détecter et négocier contre les tendances dominantes, dans le but de profiter des corrections temporaires du marché. Cela le rend particulièrement efficace sur les marchés volatils ou variables.

Options de moyenne et de martingale :

Moyenne : l'EA peut être configuré pour utiliser une technique de moyenne, où des positions supplémentaires sont ouvertes à des intervalles prédéterminés si le marché évolue à l'encontre de la transaction initiale. Cette méthode permet de réduire le prix d'entrée moyen et d'augmenter le potentiel de profit lorsque le marché se corrige.
Martingale : pour les traders plus agressifs, l'EA peut mettre en œuvre une stratégie de martingale, où les tailles de position sont augmentées après une transaction perdante. Cette approche vise à récupérer rapidement les pertes, bien qu'elle comporte un risque plus élevé.
Outils de gestion des risques :

Take Profit : chaque position peut être définie avec un niveau de take profit, garantissant que les transactions se clôturent automatiquement lorsqu'un certain objectif de profit est atteint.
Stop Loss : pour se protéger contre les mouvements défavorables du marché, l'EA permet des niveaux de stop loss personnalisables sur chaque transaction, limitant ainsi les pertes potentielles.
Stop suiveur : une fonction de stop suiveur est incluse, qui ajuste dynamiquement le niveau de stop loss lorsque le marché évolue en faveur de la transaction. Cela permet de verrouiller les bénéfices tout en permettant des gains potentiels supplémentaires.
Personnalisation et flexibilité :
L'EA « Wild Horse » est hautement personnalisable, permettant aux traders d'ajuster des paramètres tels que la taille de l'ordre, la distance de la grille et les paramètres de gestion des risques pour s'aligner sur leurs stratégies de trading individuelles et leur tolérance au risque.

Cas d'utilisation idéaux :
Marchés variés : l'EA excelle sur les marchés où les prix oscillent dans une certaine fourchette, offrant de fréquentes opportunités de capturer des bénéfices à partir de mouvements à contre-tendance.
Marchés volatils : l'approche à contre-tendance, combinée à la flexibilité des stratégies de moyenne ou de martingale, rend cet EA adapté aux marchés volatils où les tendances s'inversent ou se retracent souvent.
En résumé, l'Expert Advisor « Wild Horse » est un outil polyvalent et puissant conçu pour les traders qui préfèrent une approche à contre-tendance, avec des fonctionnalités de gestion des risques robustes et des paramètres personnalisables pour s'adapter à diverses conditions de marché.
Video Wild Horse MT5
Filtrer:
Blue_Blud
154
Blue_Blud 2025.04.10 08:43 
 

My backtest never matches the backtest of the author, even with recommended settings and I tried also all custom settings, trying to change tp and sl, like the author insisted me to experiment with these values, nothing works. I don't trust it to apply to real trading, sorry. My backtest doesn't match, especially on longer and older periods.

Agus Santoso
33491
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.04.10 09:33
https://youtu.be/_Y4EZrKZJ1c?si=RqYiM46IcfkhRBag I just did as shown in the video, thank you Sir.
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.11.21 15:07 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Agus Santoso
33491
Réponse du développeur Agus Santoso 2024.11.21 15:22
Thank you Sir
Répondre à l'avis