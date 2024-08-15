Wild Horse MT5

3
"Wild Horse" Uzman Danışmanı (EA), bekleyen emirler aracılığıyla pozisyon açmak için karşıt trend stratejisi kullanan forex piyasaları için tasarlanmış sofistike bir ticaret aracıdır. Bu EA, piyasa trendlerindeki olası tersine dönüşleri belirlemek ve yatırımcıların piyasa düzeltmelerinden yararlanmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:
Bekleyen Emir Yöntemi:
EA, piyasa geri çekilmelerini veya tersine dönüşlerini öngörerek stratejik seviyelerde bekleyen emirler verir. Bu yaklaşım, pozisyonların yalnızca fiyat hareketleri EA'nın karşıt trend mantığıyla uyumlu olduğunda açılmasını sağlar.

Karşıt Trend Stratejisi:
"Wild Horse" EA, geçici piyasa düzeltmelerinden kar elde etmeyi hedefleyerek hakim trendleri tespit etmek ve bunlara karşı işlem yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, onu özellikle oynak veya değişken piyasalarda etkili hale getirir.

Ortalama ve Martingale Seçenekleri:

Ortalama: EA, piyasa ilk işleme karşı hareket ederse önceden belirlenmiş aralıklarla ek pozisyonların açıldığı bir ortalama tekniği kullanacak şekilde yapılandırılabilir. Bu yöntem, ortalama giriş fiyatını düşürmeye yardımcı olur ve piyasa düzeldikçe kar potansiyelini artırır.
Martingale: Daha agresif yatırımcılar için EA, kaybedilen bir işlemin ardından pozisyon boyutlarının artırıldığı bir martingale stratejisi uygulayabilir. Bu yaklaşım, daha yüksek riskle birlikte gelse de, kayıpları hızla telafi etmeyi amaçlar.
Risk Yönetimi Araçları:

Kar Al: Her pozisyon, belirli bir kar hedefine ulaşıldığında işlemlerin otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir kar al seviyesiyle ayarlanabilir.
Zararı Durdur: Olumsuz piyasa hareketlerine karşı koruma sağlamak için EA, her işlemde özelleştirilebilir zararı durdur seviyelerine izin vererek olası kayıpları sınırlar.
İzleyen Durdur: Piyasa işlemin lehine hareket ettikçe zararı durdur seviyesini dinamik olarak ayarlayan bir izleyen durdurma özelliği dahildir. Bu, olası daha fazla kazanç sağlarken karı sabitler. Özelleştirme ve Esneklik:
"Wild Horse" EA son derece özelleştirilebilirdir ve yatırımcıların sipariş boyutu, ızgara mesafesi ve risk yönetimi ayarları gibi parametreleri kendi bireysel işlem stratejileri ve risk toleranslarıyla uyumlu hale getirmelerine olanak tanır.

İdeal Kullanım Örnekleri:
Aralıklı Piyasalar: EA, fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı piyasalarda mükemmeldir ve ters trend hareketlerinden kar elde etmek için sık sık fırsatlar sunar.
Volatil Piyasalar: Ortalama veya martingale stratejilerinin esnekliğiyle birleşen ters trend yaklaşımı, bu EA'yı trendlerin sıklıkla tersine döndüğü veya geri çekildiği volatil piyasalar için uygun hale getirir.
Özetle, "Wild Horse" Uzman Danışmanı, çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlamak için sağlam risk yönetimi özellikleri ve özelleştirilebilir ayarlarla, ters trend yaklaşımını tercih eden yatırımcılar için tasarlanmış çok yönlü ve güçlü bir araçtır.
Video Wild Horse MT5
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Filtrele:
Blue_Blud
154
Blue_Blud 2025.04.10 08:43 
 

My backtest never matches the backtest of the author, even with recommended settings and I tried also all custom settings, trying to change tp and sl, like the author insisted me to experiment with these values, nothing works. I don't trust it to apply to real trading, sorry. My backtest doesn't match, especially on longer and older periods.

Agus Santoso
33491
Geliştiriciden yanıt Agus Santoso 2025.04.10 09:33
https://youtu.be/_Y4EZrKZJ1c?si=RqYiM46IcfkhRBag I just did as shown in the video, thank you Sir.
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.11.21 15:07 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Agus Santoso
33491
Geliştiriciden yanıt Agus Santoso 2024.11.21 15:22
Thank you Sir
İncelemeye yanıt