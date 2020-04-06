Fisherman MT4


Fisherman è un Expert Advisor (EA) avanzato basato su griglia progettato per catturare sistematicamente i movimenti dei prezzi. Proprio come un pescatore che lancia una rete per catturare pesci, questo EA distribuisce una griglia strutturata di ordini in sospeso per massimizzare le opportunità di mercato.

L'EA funziona in due modalità flessibili:
1. Modalità automatica: l'EA apre autonomamente una griglia di copertura a orari specifici, adattandosi alla volatilità del mercato e alle condizioni di tendenza.
2. Modalità assistente: l'EA assiste i trader manuali formando automaticamente livelli di griglia quando una posizione viene aperta da un dispositivo esterno (MT4/MT5 su Android/iOS). Ciò lo rende un perfetto assistente di trading basato su VPS.

Caratteristiche principali
1. Due modalità operative
✅ Modalità automatica
L'EA posiziona una griglia predefinita di ordini Buy Stop e Sell Stop a un orario stabilito.
Ottimizzato per il trading di notizie ad alto impatto o aperture di sessioni di mercato.
Utilizza dimensioni dinamiche dei lotti, aggiustamento dei passaggi e impostazioni di gestione del rischio.
✅ Modalità assistente
Quando viene aperta una negoziazione manuale su MT4/MT5 mobile, l'EA genera automaticamente una strategia di ordini in sospeso a strati.
Garantisce un'efficiente gestione del rischio basata sulla griglia anche per i trader manuali.
Ideale per i trader che preferiscono l'ingresso manuale nel mercato ma necessitano di una gestione automatizzata degli ordini.
2. Sistema di griglia intelligente
Distanza di griglia adattiva: regola il divario tra gli ordini in base ad ATR o pip fissi.
Copertura intelligente: apre ordini di contropartita per bilanciare l'esposizione.
Scalabilità automatica dei lotti: aumenta le dimensioni dei lotti in base alle impostazioni di rischio.
3. Gestione del rischio e controlli di sicurezza
✅ Protezione del capitale: interrompe la negoziazione quando il drawdown raggiunge un limite impostato. ✅ Trailing Stop e Take Profit: assicura il blocco dei profitti per le negoziazioni redditizie.
✅ Trading basato sul tempo: apre le griglie solo durante le ore specificate per evitare rischi inutili.
✅ Funzione di chiusura automatica: chiude tutte le negoziazioni a un orario specifico o a un livello di profitto.
4. Facile da usare e compatibile con VPS
Ottimizzato per l'esecuzione VPS a bassa latenza.
Interfaccia semplice con un pulsante Chiudi tutto per un controllo manuale completo.
Funziona con qualsiasi broker, qualsiasi intervallo di tempo e qualsiasi coppia.
Chi dovrebbe usare questo EA?
📌 Trader che desiderano hedging automatizzato e trading in griglia.
📌 Trader manuali che cercano un assistente per gestire gli ordini.
📌 Scalper e swing trader che cercano voci automatizzate a strati.
📌 Utenti VPS che desiderano un EA che funzioni in modo efficiente senza un monitoraggio costante.

Conclusione
Il Fisherman EA è progettato per imitare le abilità di un vero pescatore, che attende pazientemente le migliori opportunità mantenendo il controllo sul rischio. Che tu sia un trader automatizzato o un trader manuale che ha bisogno di assistenza, questo EA fornisce un approccio intelligente e strutturato al mercato.

🚀 Imposta la tua rete, attendi il momento giusto e lascia che l'EA Fisherman faccia il lavoro! 🚀
Prodotti consigliati
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision   è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingr
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
Experts
Live Signal (Real Trading Data)  https://www.mql5.com/zh/signals/2341050 Live Signal (Real Trading Data) ： https://www.mql5.com/zh/signals/2346893 Smart Trend and Range EA Smart Trend and Range EA is an automated trading program designed to operate based on market structure analysis under different market conditions. The EA analyzes price behavior and market structure to apply different trading logic in trending markets and ranging markets. It does not use martingale, grid, averaging, or recover
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robot commerciale sull'indicatore MACD Questa è una versione semplificata del robot di trading, utilizza solo una strategia di ingresso (la versione avanzata ha più di 10 strategie) Vantaggi per gli esperti: Scalping, Martingala, grid trading. Puoi impostare il trading con un solo ordine o una griglia di ordini. Una griglia di ordini altamente personalizzabile con un passaggio dinamico, fisso o moltiplicatore e un lotto di trading ti consentirà di adattare l'Expert Advisor a quasi tutti gli
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Nusantara MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout con precisione degli ordini in sospeso "Nusantara" è un Expert Advisor (EA) basato su una strategia breakout box potenziata con l'esecuzione di ordini in sospeso distanziati e dotato di un sistema di commutazione della gestione del rischio. Progettato per trader seri che desiderano una strategia automatizzata e sicura che rimanga flessibile di fr
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experts
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Magic Win
Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experts
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
FoxFx
Salavat Yulamanov
Experts
Fox è un sistema di trading a griglia di ritracciamento basato sul ritorno dei prezzi alla media utilizzando indicatori RSI, Bande di Bollinger, doppio stocastico da diversi intervalli di tempo!!! Con chiusura basata sul profitto totale con chiusura parziale e copertura delle posizioni.   Coppie di valute: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Tempi: M15 L'advisor è installato su un solo grafico per scambiare tutti i simboli Se il broker utilizza un suffisso (ad esempio NZDCAD.с), è necessario inse
EA Calmed Pro
Jennifer Afi Azasoo
Experts
EA Calmato Pro Gold Abbiamo cercato di ottimizzare Calmed Expert Advisor per l'oro, ma funziona con qualsiasi altra coppia e titolo forex. Questo esperto usa la martingala (facoltativamente) per il recupero. Per favore, esegui un backtest per almeno 1 anno ed esegui una demo per almeno un mese intero prima di andare live; in questo modo, saprai come si comporta il Calmed Expert Advisor nei vari mercati. Si prega di non limitarsi ad acquistare e iniziare a utilizzare l'EA, poiché le prestazioni
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Experts
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experts
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Experts
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Il Salva-Conto Definitivo per Prop Firm Sei stanco di fallire le tue sfide Prop Firm (FTMO, MFF, ecc.) a causa di un singolo trade emotivo o di una momentanea mancanza nella gestione del rischio? RiskGuardian Pro è il tuo Sistema di Disciplina Obbligatoria progettato per aiutarti a superare le valutazioni e proteggere il tuo conto finanziato. Principali Problemi Risolti: * Blocco Duro Anti-Tilt (Anti-Tilt Hard Lock): Chiude immediatamente tutti i trade e b
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Creo Scalper EA
Aleh Rabtsau
5 (1)
Experts
Creo Scalper EA — un robot verificato , creato per il trading su ORO (XAUUSD) sul timeframe M1. È basato su una strategia manuale che negoziamo da molti anni. Martingala non è usata , tutte le operazioni sono aperte con un lotto fisso , come si può vedere nella storia. (Requisiti: deposito da $500, lotto 0.01, M1). Monitoraggio Conto Reale Link del Segnale:  https://www.mql5.com/it/signals/ 2348939 Link del Segnale:  https://www.mql5.com/it/signals/2323078 A partire dal 4 mese di trading reale,
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX), Indice del canale delle materie prime (CCI), Candele classiche Heiken Ashi, Media mobile, Media
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experts
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT5:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola       il tuo trading con precisione e discipli
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale , costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni. È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio . Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico. Signal live     Quattro mesi di conto reale Installazione semplice  Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)  Deposito minimo: 100 USD  Supporto 24/7  Acquista Jesko una volta – ottieni grat
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
Experts
XGen Scalper MT4 - Sistema di trading automatico professionale XGen Scalper è un Expert Advisor all'avanguardia che combina un'analisi tecnica comprovata con una struttura algoritmica avanzata per offrire risultati coerenti su tutti i mercati. Questo potente sistema di trading funziona senza problemi su coppie forex, metalli preziosi come oro e argento, criptovalute e indici delle materie prime. Tecnologia algoritmica avanzata L'algoritmo di scansione delle onde brevettato elabora i dati di
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
AGGIORNAMENTO — DICEMBRE 2025 Alla fine di novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum è stato ufficialmente messo in vendita. Da allora ha operato in condizioni reali di mercato — senza filtro news, senza protezioni aggiuntive e senza limitazioni complesse — mantenendo una stabilità costante. Live Signal Un anno completo di trading reale ha dimostrato chiaramente l’affidabilità del sistema di trading. E solo dopo questa esperienza, basandoci su dati reali e statistiche concrete, abbiamo rilasciato
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
Segnale live ICMarkets: Clicca qui Questo EA viene introdotto con un prezzo iniziale in fase di lancio. Il prezzo aumenterà progressivamente dopo un certo numero di vendite e non verrà mai ridotto. Gli acquirenti iniziali ottengono il miglior prezzo disponibile. Cosa serve per avere successo con KT Gold Drift EA? Pazienza. Disciplina. Tempo. KT Gold Drift EA si basa su un approccio di trading reale utilizzato da trader professionisti e gestori di fondi privati. La sua forza non risiede nell’emo
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Una delle strategie di trading automatizzato più potenti del 2025 Abbiamo trasformato una delle strategie di trading manuale più efficaci del 2025 in un Expert Advisor completamente automatizzato , basato su TMA (Triangular Moving Average) e logica CG . È disponibile solo un’ultima copia al prezzo di 550 $. Successivamente il prezzo salirà a 650 $ e 750 $, con un prezzo finale di 1200 $. Segnale live >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clicca Questo EA è progettato per fornire entrat
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante. Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese. Scarica i file EA Set_files per test e trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caratteristiche dell'EA: - Impostazioni spread aggiuntive
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 3 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede grande precisione, analisi rigorosa e una gestione del rischio estremamente efficace. Golden Scalper PRO è stato sviluppato proprio per integrare questi pilast
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Dark Gold
Marco Solito
4.7 (92)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Expert Advisor professionale per lo scalping sull'oro XAU FLUX è un robot di trading professionale progettato per un trading veloce e disciplinato sul mercato dell'oro. È stato sviluppato per i trader che mirano a ottenere profitti costanti dai piccoli movimenti di prezzo giornalieri. Caratteristiche principali: XAU FLUX utilizza un sistema di scalping avanzato che opera sui timeframe M1 e M5 per valutare le micro opportunità presenti sul mercato. L'EA analizza continuamente le condi
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Altri dall’autore
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine. Ecc
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilità
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentazione dell'Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA), il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamic
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – EA con griglia di copertura multi-coppia (Dinamico Adattivo) Rebate Hunter è un Expert Advisor con griglia di copertura multi-coppia progettato per generare un volume di trading costante, puntando al contempo a un profitto controllato del paniere. L'EA apre simultaneamente le posizioni di acquisto e vendita (ingresso coperto), quindi gestisce le posizioni utili
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentazione dell'esperto "FAST SCALPER" all'avanguardia: libera la potenza dei mercati globali con precisione e competenza Nel dinamico regno del trading forex, restare al passo con i tempi richiede una combinazione senza pari di intelligenza e tecnologia. L'esperto "FAST SCALPER" rappresenta l'apice delle soluzioni di
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – EA con griglia di copertura multi-coppia (Dinamico Adattivo) Rebate Hunter è un Expert Advisor con griglia di copertura multi-coppia progettato per generare un volume di trading costante, puntando al contempo a un profitto controllato del paniere. L'EA apre simultaneamente le posizioni di acquisto e vendita (ingresso coperto), quindi gestisce le posizioni utili
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/104671 Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110506 L'Hedging Breakout Expert Advisor è uno strumento di trading sofisticato progettato per trarre vantaggio dai breakout del mercato impiegando al tempo stesso una solida gestione del rischio attraverso strategie di copertura. Questo EA è meticolosamente realizzato per identificare opportunità di breakout ottimali, sfruttando la maggiore liquidità del mercato per massimizzare i
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilità
Watermark Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Lo script "Watermark" è progettato per migliorare il tuo grafico di trading visualizzando informazioni cruciali direttamente sullo sfondo. Questo script offre un modo chiaro e discreto per tenere traccia di dettagli chiave come la coppia di t
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilità
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Segnale Live: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Vi presentiamo l'assistente di trading "Smart Trader", l'esperto consulente di riferimento, lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua impareggiabile adattabilità e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia. Il cuore di "Smart Trader" è il suo rivoluzionario si
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilità
Trade Advisor: padroneggiare il grafico L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 | Blog v.3.0 - Integrazione del bot Telegram Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5 Trade Advisor: padroneggiare il grafico Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramic
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Precision One Shot Trading con indicatori intelligenti Stanco di strategie disordinate, overtrading e rischi inutili? Date il benvenuto a Grandmaster EA, un Expert Advisor pulito, preciso e pratico, creato per i trader che vogliono un colpo, un kill con un processo decisionale intelligente. Powered by Triple Indicator Logic Grandmaster EA usa la combinazion
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" è un Expert Advisor (EA) avanzato meticolosamente progettato per i trader che cercano di ottimizzare le proprie posizioni in ambienti di mercato dinamici. Questa EA opera secondo il principio del riconoscimento della volatilità del mercato e dell’adeguamento dinamico delle proprie strategie per mitigare il rischio e aumentare la redditività. Utilizzando il metodo Open
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Ti presentiamo il consulente esperto "Fibo SnR" all'avanguardia: il tuo compagno di trading definitivo! Rivoluziona la tua esperienza di trading con l'ultimo e più sofisticato Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Questo strumento rivoluzionario sfrutta la potenza di algoritmi avanzati e i principi senza tempo dei livelli di Fibonacci per fornire accuratezza e pr
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R Panoramica "Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coere
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Algoritmo di trading intelligente basato sulla volatilità Panoramica Dynamite Breakout EA è un Expert Advisor avanzato progettato per capitalizzare la volatilità del mercato identificando dinamicamente le zone di breakout in base ai movimenti dei prezzi intraday. Questo EA calcola in modo intelligente le potenziali aree di trading analizzando l'azione dei
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione