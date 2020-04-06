Fisherman MT4
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.4
- Aggiornato: 15 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/127890
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/127891
Fisherman è un Expert Advisor (EA) avanzato basato su griglia progettato per catturare sistematicamente i movimenti dei prezzi. Proprio come un pescatore che lancia una rete per catturare pesci, questo EA distribuisce una griglia strutturata di ordini in sospeso per massimizzare le opportunità di mercato.
L'EA funziona in due modalità flessibili:
1. Modalità automatica: l'EA apre autonomamente una griglia di copertura a orari specifici, adattandosi alla volatilità del mercato e alle condizioni di tendenza.
2. Modalità assistente: l'EA assiste i trader manuali formando automaticamente livelli di griglia quando una posizione viene aperta da un dispositivo esterno (MT4/MT5 su Android/iOS). Ciò lo rende un perfetto assistente di trading basato su VPS.
Caratteristiche principali
1. Due modalità operative
✅ Modalità automatica
L'EA posiziona una griglia predefinita di ordini Buy Stop e Sell Stop a un orario stabilito.
Ottimizzato per il trading di notizie ad alto impatto o aperture di sessioni di mercato.
Utilizza dimensioni dinamiche dei lotti, aggiustamento dei passaggi e impostazioni di gestione del rischio.
✅ Modalità assistente
Quando viene aperta una negoziazione manuale su MT4/MT5 mobile, l'EA genera automaticamente una strategia di ordini in sospeso a strati.
Garantisce un'efficiente gestione del rischio basata sulla griglia anche per i trader manuali.
Ideale per i trader che preferiscono l'ingresso manuale nel mercato ma necessitano di una gestione automatizzata degli ordini.
2. Sistema di griglia intelligente
Distanza di griglia adattiva: regola il divario tra gli ordini in base ad ATR o pip fissi.
Copertura intelligente: apre ordini di contropartita per bilanciare l'esposizione.
Scalabilità automatica dei lotti: aumenta le dimensioni dei lotti in base alle impostazioni di rischio.
3. Gestione del rischio e controlli di sicurezza
✅ Protezione del capitale: interrompe la negoziazione quando il drawdown raggiunge un limite impostato. ✅ Trailing Stop e Take Profit: assicura il blocco dei profitti per le negoziazioni redditizie.
✅ Trading basato sul tempo: apre le griglie solo durante le ore specificate per evitare rischi inutili.
✅ Funzione di chiusura automatica: chiude tutte le negoziazioni a un orario specifico o a un livello di profitto.
4. Facile da usare e compatibile con VPS
Ottimizzato per l'esecuzione VPS a bassa latenza.
Interfaccia semplice con un pulsante Chiudi tutto per un controllo manuale completo.
Funziona con qualsiasi broker, qualsiasi intervallo di tempo e qualsiasi coppia.
Chi dovrebbe usare questo EA?
📌 Trader che desiderano hedging automatizzato e trading in griglia.
📌 Trader manuali che cercano un assistente per gestire gli ordini.
📌 Scalper e swing trader che cercano voci automatizzate a strati.
📌 Utenti VPS che desiderano un EA che funzioni in modo efficiente senza un monitoraggio costante.
Conclusione
Il Fisherman EA è progettato per imitare le abilità di un vero pescatore, che attende pazientemente le migliori opportunità mantenendo il controllo sul rischio. Che tu sia un trader automatizzato o un trader manuale che ha bisogno di assistenza, questo EA fornisce un approccio intelligente e strutturato al mercato.
🚀 Imposta la tua rete, attendi il momento giusto e lascia che l'EA Fisherman faccia il lavoro! 🚀