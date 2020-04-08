Awesome Oscillator Scanner
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Awesome Oscillator Scanner MT4 è uno strumento di trading potente progettato per un'analisi fluida e informazioni in tempo reale utilizzando l'Awesome Oscillator. Consente ai trader di monitorare più coppie di valute e timeframe, fornendo avvisi istantanei e aggiornamenti completi del mercato per rimanere davanti ai movimenti del mercato. Lo strumento organizza i segnali in un cruscotto dinamico, garantendo decisioni di trading efficienti e informate.
Caratteristiche principali:
- Scansione senza sforzo dell'Awesome Oscillator: Scansiona più coppie di valute senza sforzo e ricevi avvisi istantanei quando vengono soddisfatte condizioni specifiche dell'Awesome Oscillator, assicurandoti di rimanere davanti ai movimenti del mercato.
- Informazioni complete del cruscotto: Ricevi aggiornamenti in tempo reale su inversioni e tendenze dell'Awesome Oscillator per varie coppie di valute, consentendo decisioni di trading sicure e ben informate.
- Supporto esteso per coppie di valute: Accedi a un'ampia gamma di coppie di valute, espandendo le tue opportunità di trading e la copertura del mercato.
- Tracciamento dei cambiamenti dei segnali storici: Valuta la rilevanza e l'accuratezza dei segnali di trading monitorando i cambiamenti storici dei segnali, migliorando il processo decisionale con informazioni preziose.
- Scansione multi-timeframe: Analizza più timeframe per ottenere una visione completa delle tendenze di mercato, migliorando la tua strategia di trading.
- Navigazione fluida nei grafici: Naviga senza problemi tra qualsiasi coppia di valute da un singolo grafico cliccando sul nome del simbolo, semplificando il processo di analisi.
- Impostazioni del cruscotto personalizzabili: Personalizza la visualizzazione delle diverse impostazioni del cruscotto in base alle tue preferenze, con opzioni di visualizzazione completamente personalizzabili.
- Regolazione dinamica del cruscotto: Utilizza un cruscotto dinamico che regola automaticamente altezza e larghezza in base alle dimensioni dello schermo, garantendo visibilità e usabilità ottimali.
- Impostazioni dell'indicatore personalizzabili: Regola finemente i parametri dell'indicatore per allinearli al tuo stile e alle tue preferenze di trading.
- Avvisi per le condizioni dell'Awesome Oscillator: Rimani informato con avvisi in tempo reale, notifiche via e-mail e notifiche push per condizioni specifiche dell'Awesome Oscillator, con l'opzione di abilitarle o disabilitarle.
- Abilitazione/Disabilitazione della scansione di timeframe specifici: Personalizza la tua analisi abilitando o disabilitando timeframe specifici, concentrandoti su quelli più rilevanti per la tua strategia.
Nota: L'Awesome Oscillator Scanner MT4 è uno strumento essenziale per i trader che cercano di massimizzare la redditività con un'analisi avanzata dell'Awesome Oscillator. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l'utente.
