Awesome Oscillator Scanner

Awesome Oscillator Scanner MT4 è uno strumento di trading potente progettato per un'analisi fluida e informazioni in tempo reale utilizzando l'Awesome Oscillator. Consente ai trader di monitorare più coppie di valute e timeframe, fornendo avvisi istantanei e aggiornamenti completi del mercato per rimanere davanti ai movimenti del mercato. Lo strumento organizza i segnali in un cruscotto dinamico, garantendo decisioni di trading efficienti e informate.

Caratteristiche principali:

  • Scansione senza sforzo dell'Awesome Oscillator: Scansiona più coppie di valute senza sforzo e ricevi avvisi istantanei quando vengono soddisfatte condizioni specifiche dell'Awesome Oscillator, assicurandoti di rimanere davanti ai movimenti del mercato.
  • Informazioni complete del cruscotto: Ricevi aggiornamenti in tempo reale su inversioni e tendenze dell'Awesome Oscillator per varie coppie di valute, consentendo decisioni di trading sicure e ben informate.
  • Supporto esteso per coppie di valute: Accedi a un'ampia gamma di coppie di valute, espandendo le tue opportunità di trading e la copertura del mercato.
  • Tracciamento dei cambiamenti dei segnali storici: Valuta la rilevanza e l'accuratezza dei segnali di trading monitorando i cambiamenti storici dei segnali, migliorando il processo decisionale con informazioni preziose.
  • Scansione multi-timeframe: Analizza più timeframe per ottenere una visione completa delle tendenze di mercato, migliorando la tua strategia di trading.
  • Navigazione fluida nei grafici: Naviga senza problemi tra qualsiasi coppia di valute da un singolo grafico cliccando sul nome del simbolo, semplificando il processo di analisi.
  • Impostazioni del cruscotto personalizzabili: Personalizza la visualizzazione delle diverse impostazioni del cruscotto in base alle tue preferenze, con opzioni di visualizzazione completamente personalizzabili.
  • Regolazione dinamica del cruscotto: Utilizza un cruscotto dinamico che regola automaticamente altezza e larghezza in base alle dimensioni dello schermo, garantendo visibilità e usabilità ottimali.
  • Impostazioni dell'indicatore personalizzabili: Regola finemente i parametri dell'indicatore per allinearli al tuo stile e alle tue preferenze di trading.
  • Avvisi per le condizioni dell'Awesome Oscillator: Rimani informato con avvisi in tempo reale, notifiche via e-mail e notifiche push per condizioni specifiche dell'Awesome Oscillator, con l'opzione di abilitarle o disabilitarle.
  • Abilitazione/Disabilitazione della scansione di timeframe specifici: Personalizza la tua analisi abilitando o disabilitando timeframe specifici, concentrandoti su quelli più rilevanti per la tua strategia.

Nota: L'Awesome Oscillator Scanner MT4 è uno strumento essenziale per i trader che cercano di massimizzare la redditività con un'analisi avanzata dell'Awesome Oscillator. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l'utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


