Awesome Oscillator Scanner MT4, Awesome Oscillator kullanarak kesintisiz analiz ve gerçek zamanlı içgörüler için tasarlanmış güçlü bir işlem aracıdır. Birden fazla döviz çifti ve zaman dilimini izlemeyi mümkün kılar, anında uyarılar ve kapsamlı piyasa güncellemeleri sunarak piyasa hareketlerinin önünde olmanızı sağlar. Araç, sinyalleri dinamik bir kontrol panelinde düzenler, verimli ve bilgiye dayalı işlem kararlarını garanti eder.

  • Zahmetsiz Awesome Oscillator Taraması: Birden fazla döviz çiftini kolayca tarayın ve belirli Awesome Oscillator koşulları karşılandığında anında uyarılar alın, piyasa hareketlerinin önünde olmanızı sağlayın.
  • Kapsamlı Kontrol Paneli İçgörüleri: Çeşitli döviz çiftlerinde Awesome Oscillator ters dönüşleri ve trendleri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, kendinden emin ve bilgiye dayalı işlem kararları vermenizi sağlar.
  • Genişletilmiş Döviz Çifti Desteği: Geniş bir döviz çifti yelpazesine erişerek işlem fırsatlarınızı ve piyasa kapsamınızı genişletin.
  • Geçmiş Sinyal Değişikliklerini Takip Etme: Geçmiş sinyal değişikliklerini takip ederek işlem sinyallerinin uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirin, değerli içgörülerle karar alma sürecinizi geliştirin.
  • Çoklu Zaman Dilimi Taraması: Piyasa trendleri hakkında kapsamlı bir görüş elde etmek için birden fazla zaman dilimini analiz edin, işlem stratejinizi geliştirin.
  • Zahmetsiz Grafik Navigasyonu: Tek bir grafikten herhangi bir döviz çiftine sembol adına tıklayarak sorunsuz bir şekilde gezinin, analiz sürecinizi kolaylaştırın.
  • Özelleştirilebilir Kontrol Paneli Ayarları: Benzersiz işlem stratejinize göre bilgileri önceliklendirmek için kontrol paneli ayarlarının görüntüsünü özelleştirin, tamamen özelleştirilebilir görüntüleme seçenekleriyle.
  • Dinamik Kontrol Paneli Ayarı: Ekran boyutunuza uyacak şekilde yüksekliğini ve genişliğini otomatik olarak ayarlayan dinamik bir kontrol paneli kullanın, optimum görünürlük ve kullanılabilirlik sağlayın.
  • Özelleştirilebilir Gösterge Ayarları: İşlem tarzınıza ve tercihlerinize uyacak şekilde gösterge parametrelerini ince ayar yapın.
  • Awesome Oscillator Koşulları için Uyarılar: Belirli Awesome Oscillator koşulları karşılandığında gerçek zamanlı uyarılar, e-posta bildirimleri ve anlık bildirimlerle bilgilenin, bu uyarıları etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğiyle.
  • Belirli Zaman Dilimlerinin Taramasını Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma: Belirli zaman dilimlerini etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak analizlerinizi özelleştirin, stratejinize en uygun olanlara odaklanın.

Not: Awesome Oscillator Scanner MT4, gelişmiş Awesome Oscillator analizi ile kârlılığı maksimize etmek isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.


