Awesome Oscillator Scanner MT4 est un outil de trading puissant conçu pour une analyse fluide et des informations en temps réel à l'aide de l'Awesome Oscillator. Il permet aux traders de surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels, en fournissant des alertes instantanées et des mises à jour complètes du marché pour rester en avance sur les mouvements du marché. L'outil organise les signaux dans un tableau de bord dynamique, garantissant des décisions de trading efficaces et éclairées.

  • Balayage sans effort de l'Awesome Oscillator : Scannez plusieurs paires de devises sans effort et recevez des alertes instantanées lorsque des conditions spécifiques de l'Awesome Oscillator sont remplies, vous permettant de rester en avance sur les mouvements du marché.
  • Informations complètes du tableau de bord : Recevez des mises à jour en temps réel sur les renversements et les tendances de l'Awesome Oscillator pour diverses paires de devises, permettant des décisions de trading confiantes et bien informées.
  • Support étendu des paires de devises : Accédez à une large gamme de paires de devises, élargissant vos opportunités de trading et votre couverture de marché.
  • Suivi des changements de signaux historiques : Évaluez la pertinence et la précision des signaux de trading en suivant les changements historiques des signaux, améliorant votre processus de prise de décision avec des informations précieuses.
  • Balayage multi-cadres temporels : Analysez plusieurs cadres temporels pour obtenir une vue complète des tendances du marché, améliorant votre stratégie de trading.
  • Navigation fluide dans les graphiques : Naviguez facilement entre n'importe quelle paire de devises à partir d'un seul graphique en cliquant sur le nom du symbole, simplifiant votre processus d'analyse.
  • Paramètres de tableau de bord personnalisables : Adaptez l'affichage des différents paramètres du tableau de bord selon vos préférences, avec des options d'affichage entièrement personnalisables.
  • Ajustement dynamique du tableau de bord : Utilisez un tableau de bord dynamique qui ajuste automatiquement sa hauteur et sa largeur en fonction de la taille de votre écran, garantissant une visibilité et une utilisabilité optimales.
  • Paramètres d'indicateur personnalisables : Affinez les paramètres de l'indicateur pour correspondre à votre style et à vos préférences de trading.
  • Alertes pour les conditions de l'Awesome Oscillator : Restez informé avec des alertes en temps réel, des notifications par e-mail et des notifications push pour les conditions spécifiques de l'Awesome Oscillator, avec la possibilité de les activer ou de les désactiver.
  • Activer/Désactiver le balayage de cadres temporels spécifiques : Personnalisez votre analyse en activant ou en désactivant des cadres temporels spécifiques, en vous concentrant sur ceux qui sont les plus pertinents pour votre stratégie.

Remarque : L'Awesome Oscillator Scanner MT4 est un outil essentiel pour les traders cherchant à maximiser leur rentabilité avec une analyse avancée de l'Awesome Oscillator. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n'exécute pas de trades automatiquement pour l'utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


